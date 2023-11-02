ВСУ потеряли кучу западной бронетехники, но недостаток восполнят - 02.11.2023 Украина.ру
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ВСУ потеряли кучу западной бронетехники, но недостаток восполнят
ВСУ потеряли кучу западной бронетехники, но недостаток восполнят - 02.11.2023 Украина.ру
ВСУ потеряли кучу западной бронетехники, но недостаток восполнят
Вооружённые силы Украины неправильно использовали французские бронемашины AMX-10RC, пытаясь использовать их при штурмах из-за чего техника вышла из строя. Однако эту потерю вскоре компенсируют, передаёт журнал Forbes
2023-11-02T22:31
2023-11-02T22:31
новости
украина
всу
сво
военная помощь
бронетехника
франция
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В частности, на вооружение украинской армии вскоре поступит ещё 40 французских бронемашин, которые ВСУ впрочем смогут также бездарно потерять. По данным СМИ, киевские боевики уничтожили бронемашины в начале июня при попытке захватить российские позиции в районе Великой Новоселки. Тогда "неопытные младшие офицеры сделали совершенно неправильный выбор", направив французские машины в атаку впереди штурмовых колонн. Таким образом было обездвижено около пяти машин и по меньшей мере один экипаж AMX-10RC из четырех человек погиб, утверждает автор публикации. Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявлял, что Западу необходимо прекратить оказание военной и финансовой помощи Украине и признать, что у Киева нет шансов на победу.
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новости, украина, всу, сво, военная помощь, бронетехника, франция
Новости, Украина, ВСУ, СВО, военная помощь, бронетехника, Франция

ВСУ потеряли кучу западной бронетехники, но недостаток восполнят

22:31 02.11.2023
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialВ ВСУ признали стратегический проигрыш Украины
В ВСУ признали стратегический проигрыш Украины
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
Вооружённые силы Украины неправильно использовали французские бронемашины AMX-10RC, пытаясь использовать их при штурмах из-за чего техника вышла из строя. Однако эту потерю вскоре компенсируют, передаёт журнал Forbes
В частности, на вооружение украинской армии вскоре поступит ещё 40 французских бронемашин, которые ВСУ впрочем смогут также бездарно потерять.
"Украина получит из Франции еще 40 разведывательных машин AMX-10RC. Что может быть удивительным. Украинцы неправильно использовали тонкобронированную, но хорошо вооруженную разведывательную машину в первые дни своего четырехмесячного контрнаступления. Они использовали их как танки – и быстро потеряли целую кучу", – говорится в статье.
По данным СМИ, киевские боевики уничтожили бронемашины в начале июня при попытке захватить российские позиции в районе Великой Новоселки. Тогда "неопытные младшие офицеры сделали совершенно неправильный выбор", направив французские машины в атаку впереди штурмовых колонн.
Таким образом было обездвижено около пяти машин и по меньшей мере один экипаж AMX-10RC из четырех человек погиб, утверждает автор публикации.
"Получив еще 40 AMX-10RC, украинская морская пехота сможет более чем удвоить свои возможности огневой поддержки. Или они могут повторить кровавую ошибку начала июня и попытаться использовать французские разведывательные машины в качестве танков", – заключил обозреватель.
Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявлял, что Западу необходимо прекратить оказание военной и финансовой помощи Украине и признать, что у Киева нет шансов на победу.
 
НовостиУкраинаВСУСВОвоенная помощьбронетехникаФранция
 
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