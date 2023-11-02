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ВСУ потеряли кучу западной бронетехники, но недостаток восполнят

ВСУ потеряли кучу западной бронетехники, но недостаток восполнят - 02.11.2023 Украина.ру

ВСУ потеряли кучу западной бронетехники, но недостаток восполнят

Вооружённые силы Украины неправильно использовали французские бронемашины AMX-10RC, пытаясь использовать их при штурмах из-за чего техника вышла из строя. Однако эту потерю вскоре компенсируют, передаёт журнал Forbes

2023-11-02T22:31

2023-11-02T22:31

2023-11-02T22:31

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В частности, на вооружение украинской армии вскоре поступит ещё 40 французских бронемашин, которые ВСУ впрочем смогут также бездарно потерять. По данным СМИ, киевские боевики уничтожили бронемашины в начале июня при попытке захватить российские позиции в районе Великой Новоселки. Тогда "неопытные младшие офицеры сделали совершенно неправильный выбор", направив французские машины в атаку впереди штурмовых колонн. Таким образом было обездвижено около пяти машин и по меньшей мере один экипаж AMX-10RC из четырех человек погиб, утверждает автор публикации. Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявлял, что Западу необходимо прекратить оказание военной и финансовой помощи Украине и признать, что у Киева нет шансов на победу.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, всу, сво, военная помощь, бронетехника, франция