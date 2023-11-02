https://ukraina.ru/20231102/1050728908.html
ВСУ потеряли кучу западной бронетехники, но недостаток восполнят
ВСУ потеряли кучу западной бронетехники, но недостаток восполнят - 02.11.2023 Украина.ру
ВСУ потеряли кучу западной бронетехники, но недостаток восполнят
Вооружённые силы Украины неправильно использовали французские бронемашины AMX-10RC, пытаясь использовать их при штурмах из-за чего техника вышла из строя. Однако эту потерю вскоре компенсируют, передаёт журнал Forbes
2023-11-02T22:31
2023-11-02T22:31
2023-11-02T22:31
новости
украина
всу
сво
военная помощь
бронетехника
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050621885_0:96:1080:704_1920x0_80_0_0_c7a2a3fb0ca48d1fc3cf20e0dfe1abb6.jpg
В частности, на вооружение украинской армии вскоре поступит ещё 40 французских бронемашин, которые ВСУ впрочем смогут также бездарно потерять. По данным СМИ, киевские боевики уничтожили бронемашины в начале июня при попытке захватить российские позиции в районе Великой Новоселки. Тогда "неопытные младшие офицеры сделали совершенно неправильный выбор", направив французские машины в атаку впереди штурмовых колонн. Таким образом было обездвижено около пяти машин и по меньшей мере один экипаж AMX-10RC из четырех человек погиб, утверждает автор публикации. Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявлял, что Западу необходимо прекратить оказание военной и финансовой помощи Украине и признать, что у Киева нет шансов на победу.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050621885_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_76fb87ce78b2aa59b02457bc6581826c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, сво, военная помощь, бронетехника, франция
Новости, Украина, ВСУ, СВО, военная помощь, бронетехника, Франция
ВСУ потеряли кучу западной бронетехники, но недостаток восполнят
Вооружённые силы Украины неправильно использовали французские бронемашины AMX-10RC, пытаясь использовать их при штурмах из-за чего техника вышла из строя. Однако эту потерю вскоре компенсируют, передаёт журнал Forbes
В частности, на вооружение украинской армии вскоре поступит ещё 40 французских бронемашин, которые ВСУ впрочем смогут также бездарно потерять.
"Украина получит из Франции еще 40 разведывательных машин AMX-10RC. Что может быть удивительным. Украинцы неправильно использовали тонкобронированную, но хорошо вооруженную разведывательную машину в первые дни своего четырехмесячного контрнаступления. Они использовали их как танки – и быстро потеряли целую кучу", – говорится в статье.
По данным СМИ, киевские боевики уничтожили бронемашины в начале июня при попытке захватить российские позиции в районе Великой Новоселки. Тогда "неопытные младшие офицеры сделали совершенно неправильный выбор", направив французские машины в атаку впереди штурмовых колонн.
Таким образом было обездвижено около пяти машин и по меньшей мере один экипаж AMX-10RC из четырех человек погиб, утверждает автор публикации.
"Получив еще 40 AMX-10RC, украинская морская пехота сможет более чем удвоить свои возможности огневой поддержки. Или они могут повторить кровавую ошибку начала июня и попытаться использовать французские разведывательные машины в качестве танков", – заключил обозреватель.
Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявлял
, что Западу необходимо прекратить оказание военной и финансовой помощи Украине и признать, что у Киева нет шансов на победу.