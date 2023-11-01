https://ukraina.ru/20231101/1050682895.html

"Всё кончено". Филиппо призвал Запад прекратить помощь Украине

"Всё кончено". Филиппо призвал Запад прекратить помощь Украине - 01.11.2023 Украина.ру

"Всё кончено". Филиппо призвал Запад прекратить помощь Украине

Западу необходимо прекратить оказание военной и финансовой помощи Украине и признать, что у Украины нет шансов на победу, написал 1 ноября лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter)

2023-11-01T17:29

2023-11-01T17:29

2023-11-01T17:34

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франция

флориан филиппо

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Политик привёл цитату из газеты The Telegraph: "Украинское контрнаступление провалилось. Запад должен подготовиться к унижению".Филиппо отметил, что "англосаксонская пресса, как часто бывает, гораздо более откровенна и честна".Ранее политик уже выразил несогласие с решением Еврокомиссии о выделении Украине дополнительной помощи в размере 1,5 миллиарда евро. "Это ежемесячный платеж режиму Зеленского!" - возмутился Филиппо. Это означает, что Франция отдаст очередные 300 миллионов евро. И это продолжается с января каждый месяц, подчеркнул политик. По его мнению, эти деньги могли бы быть направлены на нужды больниц и выплату пенсий.

https://ukraina.ru/20231031/1050651227.html

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новости, франция, флориан филиппо, владимир зеленский, украина, зарубежье, запад, военная помощь, оружие