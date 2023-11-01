"Всё кончено". Филиппо призвал Запад прекратить помощь Украине - 01.11.2023 Украина.ру
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"Всё кончено". Филиппо призвал Запад прекратить помощь Украине
"Всё кончено". Филиппо призвал Запад прекратить помощь Украине - 01.11.2023 Украина.ру
"Всё кончено". Филиппо призвал Запад прекратить помощь Украине
Западу необходимо прекратить оказание военной и финансовой помощи Украине и признать, что у Украины нет шансов на победу, написал 1 ноября лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter)
2023-11-01T17:29
2023-11-01T17:34
новости
франция
флориан филиппо
владимир зеленский
украина
зарубежье
запад
военная помощь
оружие
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Политик привёл цитату из газеты The Telegraph: "Украинское контрнаступление провалилось. Запад должен подготовиться к унижению".Филиппо отметил, что "англосаксонская пресса, как часто бывает, гораздо более откровенна и честна".Ранее политик уже выразил несогласие с решением Еврокомиссии о выделении Украине дополнительной помощи в размере 1,5 миллиарда евро. "Это ежемесячный платеж режиму Зеленского!" - возмутился Филиппо. Это означает, что Франция отдаст очередные 300 миллионов евро. И это продолжается с января каждый месяц, подчеркнул политик. По его мнению, эти деньги могли бы быть направлены на нужды больниц и выплату пенсий.
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новости, франция, флориан филиппо, владимир зеленский, украина, зарубежье, запад, военная помощь, оружие
Новости, Франция, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, Украина, Зарубежье, Запад, военная помощь, оружие

"Всё кончено". Филиппо призвал Запад прекратить помощь Украине

17:29 01.11.2023 (обновлено: 17:34 01.11.2023)
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкФлориан Филиппо
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Западу необходимо прекратить оказание военной и финансовой помощи Украине и признать, что у Украины нет шансов на победу, написал 1 ноября лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter)

"Зеленский, всё кончено, и пришло время сказать это и сделать выводы: прекратите отправлять оружие и миллиарды!" - написал Филиппо.

Политик привёл цитату из газеты The Telegraph: "Украинское контрнаступление провалилось. Запад должен подготовиться к унижению".
Филиппо отметил, что "англосаксонская пресса, как часто бывает, гораздо более откровенна и честна".
Ранее политик уже выразил несогласие с решением Еврокомиссии о выделении Украине дополнительной помощи в размере 1,5 миллиарда евро. "Это ежемесячный платеж режиму Зеленского!" - возмутился Филиппо. Это означает, что Франция отдаст очередные 300 миллионов евро. И это продолжается с января каждый месяц, подчеркнул политик. По его мнению, эти деньги могли бы быть направлены на нужды больниц и выплату пенсий.
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
31 октября, 21:03
"Злой, преданный союзниками, обманывающий сам себя". Отношения Зеленского и Запада кардинально изменилисьАмериканский журнал Time 30 октября выпустил большую статью о том, как за последний год изменилось отношение Запада к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также как изменился сам Зеленский
 
НовостиФранцияФлориан ФилиппоВладимир ЗеленскийУкраинаЗарубежьеЗападвоенная помощьоружие
 
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