"Всё кончено". Филиппо призвал Запад прекратить помощь Украине
17:29 01.11.2023 (обновлено: 17:34 01.11.2023)
Западу необходимо прекратить оказание военной и финансовой помощи Украине и признать, что у Украины нет шансов на победу, написал 1 ноября лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter)
"Зеленский, всё кончено, и пришло время сказать это и сделать выводы: прекратите отправлять оружие и миллиарды!" - написал Филиппо.
Политик привёл цитату из газеты The Telegraph: "Украинское контрнаступление провалилось. Запад должен подготовиться к унижению".
Филиппо отметил, что "англосаксонская пресса, как часто бывает, гораздо более откровенна и честна".
Ранее политик уже выразил несогласие с решением Еврокомиссии о выделении Украине дополнительной помощи в размере 1,5 миллиарда евро. "Это ежемесячный платеж режиму Зеленского!" - возмутился Филиппо. Это означает, что Франция отдаст очередные 300 миллионов евро. И это продолжается с января каждый месяц, подчеркнул политик. По его мнению, эти деньги могли бы быть направлены на нужды больниц и выплату пенсий.
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