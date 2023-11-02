https://ukraina.ru/20231102/1050728779.html
Зеленский поздравил Мишеля и пригласил на Украину
Зеленский поздравил Мишеля и пригласил на Украину - 02.11.2023 Украина.ру
Зеленский поздравил Мишеля и пригласил на Украину
Председатель Евросовет Шарль Мишель получил приглашение посетить Украину во время СВО. Об этом 2 ноября сообщил в своём аккаунте Владимир Зеленский.
2023-11-02T22:28
2023-11-02T22:28
2023-11-02T22:28
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"Провёл телефонный разговор с Шарлем Мишелем, поздравил его с 30-летием Маастрихтского договора", - поведал Зеленский.Он также отметил: "Мы сосредоточили наш диалог на предстоящей встрече Европейского совета в декабре 2023 года и достижениях Украины в выполнении семи рекомендаций. Согласились, что с Украиной ЕС станет ещё сильнее".Кроме того, Зеленский пригласил Мишеля посетить Украину. О согласии главы Евросовета не сообщается.Также 2 ноября стало известно о скором прибытии в Киев главы Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен нанесёт визит до публикации итогов рассмотрения ЕК отчёта Киева о выполнении условий ЕС. От положительного заключения Еврокомиссии зависит начало переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины Евросоюз. Еврокомиссия сообщила, что решение по отчёту будет обнародовано 8 ноября. Украинский министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 2 ноября заявила, что главу ЕК ждут в Киеве до публикации выводов об отчёте нынешнего украинского руководства – т.е. до 8 ноября.
https://ukraina.ru/20231102/1050725394.html
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Украина.ру
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Новости, Новости Украины, Шарль Мишель, Евросоюз, ЕС, Европейская комиссия, Европейский совет, евроинтеграция, Украина-ЕС, постсоветское пространство, бывший СССР
Зеленский поздравил Мишеля и пригласил на Украину
Председатель Евросовет Шарль Мишель получил приглашение посетить Украину во время СВО. Об этом 2 ноября сообщил в своём аккаунте Владимир Зеленский.
"Провёл телефонный разговор с Шарлем Мишелем, поздравил его с 30-летием Маастрихтского договора", - поведал Зеленский.
Он также отметил: "Мы сосредоточили наш диалог на предстоящей встрече Европейского совета в декабре 2023 года и достижениях Украины в выполнении семи рекомендаций. Согласились, что с Украиной ЕС станет ещё сильнее".
Кроме того, Зеленский пригласил Мишеля посетить Украину. О согласии главы Евросовета не сообщается.
Также 2 ноября стало известно о скором прибытии в Киев главы Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен нанесёт визит до публикации итогов рассмотрения ЕК отчёта Киева о выполнении условий ЕС. От положительного заключения Еврокомиссии зависит начало переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины Евросоюз.
Еврокомиссия сообщила, что решение по отчёту будет обнародовано 8 ноября. Украинский министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 2 ноября заявила, что главу ЕК ждут в Киеве до публикации выводов об отчёте нынешнего украинского руководства – т.е. до 8 ноября.