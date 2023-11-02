https://ukraina.ru/20231102/1050728322.html
Для восстановления Украины понадобится минимум 4,5 миллиона человек – минэкономики
Для восстановления Украины понадобится минимум 4,5 миллиона человек – минэкономики - 02.11.2023 Украина.ру
Для восстановления Украины понадобится минимум 4,5 миллиона человек – минэкономики
По меньшей мере 4,5 миллиона человек понадобится для восстановления Украины. Именно столько украинцев планируют вернуть из-за границы, передаёт издание Forbes
2023-11-02T21:40
2023-11-02T21:40
2023-11-02T21:40
новости
украина
восстановление
миграция
украинские беженцы
экономика
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Уточняется, что для этого правительство намерено поощрять украинцев за возвращение на родину. При этом речь идёт не только о восстановлении, но и о перестройке украинской экономики. Сегодня Кабинет министров не рассматривает варианты с привлечением рабочей силы из других стран и отдаёт предпочтение проекты, которые будут мотивировать украинцев возвращаться, уточнила глава ведомства. На какие соцопросы ссылается министр не уточняется. Ранее на Украине анонсировали запуск "всеобъемлющей" программы по изучению английского языка. Пользователи сети отметили, что знать английский украинцам будет полезно лишь в том случае, если они собираются уезжать из страны и намерены обосноваться на Западе.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, восстановление, миграция, украинские беженцы, экономика
Новости, Украина, восстановление, миграция, украинские беженцы, экономика
Для восстановления Украины понадобится минимум 4,5 миллиона человек – минэкономики
По меньшей мере 4,5 миллиона человек понадобится для восстановления Украины. Именно столько украинцев планируют вернуть из-за границы, передаёт издание Forbes
Уточняется, что для этого правительство намерено поощрять украинцев за возвращение на родину.
"Если нам удастся привлечь такое количество людей, мы можем существенно ускорить темпы восстановления", – сообщила в интервью министр экономики Украины Юлия Свириденко.
При этом речь идёт не только о восстановлении, но и о перестройке украинской экономики. Сегодня Кабинет министров не рассматривает варианты с привлечением рабочей силы из других стран и отдаёт предпочтение проекты, которые будут мотивировать украинцев возвращаться, уточнила глава ведомства.
"Опросы говорят, что большинство людей хочет вернуться. Для этого нужно три условия: безопасность, жилье и работа", – добавила Свириденко.
На какие соцопросы ссылается министр не уточняется.
Ранее на Украине анонсировали
запуск "всеобъемлющей" программы по изучению английского языка. Пользователи сети отметили, что знать английский украинцам будет полезно лишь в том случае, если они собираются уезжать из страны и намерены обосноваться на Западе.