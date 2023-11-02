https://ukraina.ru/20231102/1050728322.html

Для восстановления Украины понадобится минимум 4,5 миллиона человек – минэкономики

Для восстановления Украины понадобится минимум 4,5 миллиона человек – минэкономики - 02.11.2023 Украина.ру

Для восстановления Украины понадобится минимум 4,5 миллиона человек – минэкономики

По меньшей мере 4,5 миллиона человек понадобится для восстановления Украины. Именно столько украинцев планируют вернуть из-за границы, передаёт издание Forbes

2023-11-02T21:40

2023-11-02T21:40

2023-11-02T21:40

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Уточняется, что для этого правительство намерено поощрять украинцев за возвращение на родину. При этом речь идёт не только о восстановлении, но и о перестройке украинской экономики. Сегодня Кабинет министров не рассматривает варианты с привлечением рабочей силы из других стран и отдаёт предпочтение проекты, которые будут мотивировать украинцев возвращаться, уточнила глава ведомства. На какие соцопросы ссылается министр не уточняется. Ранее на Украине анонсировали запуск "всеобъемлющей" программы по изучению английского языка. Пользователи сети отметили, что знать английский украинцам будет полезно лишь в том случае, если они собираются уезжать из страны и намерены обосноваться на Западе.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, восстановление, миграция, украинские беженцы, экономика