В отношении Ирана и Украины США применили одинаковый принцип госпереворота – Захарова - 02.11.2023 Украина.ру
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В отношении Ирана и Украины США применили одинаковый принцип госпереворота – Захарова
В отношении Ирана и Украины США применили одинаковый принцип госпереворота – Захарова - 02.11.2023 Украина.ру
В отношении Ирана и Украины США применили одинаковый принцип госпереворота – Захарова
Соединённые Штаты Америки десятилетиями используют одни и те же методы вмешательства в дела других государств. На Украине они реализовали тот же сценарий, что и в Иране 70 лет назад. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-11-02T21:14
2023-11-02T21:15
новости
мария захарова
мид
сша
запад
украина
иран
госпереворот
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Она напомнила о спецоперации ЦРУ в Иране под названием "Аякс", начало которой положила масштабная информационная кампания против смещённого после премьер-министра Мохаммеда Моссадыка. В заказных материалах его обвиняли в коррупции, атеизме, коммунистической ориентации, антимонархических взглядах. Она также добавила, что результатом неприкрытого вмешательства Запада стал приход к власти в Киеве неонацистских сил, превративших страну в инструмент агрессивной политики Вашингтона. Ранее Мария Захарова заявляла о причастности к организациям беспорядков в Дагестане "киевских спецслужб, которые финансируют из-за рубежа – Западом", а потому "тем или иным способом Запад к этому причастен".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, мария захарова, мид, сша, запад, украина, иран, госпереворот
Новости, Мария Захарова, МИД, США, Запад, Украина, Иран, госпереворот

В отношении Ирана и Украины США применили одинаковый принцип госпереворота – Захарова

21:14 02.11.2023 (обновлено: 21:15 02.11.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Соединённые Штаты Америки десятилетиями используют одни и те же методы вмешательства в дела других государств. На Украине они реализовали тот же сценарий, что и в Иране 70 лет назад. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она напомнила о спецоперации ЦРУ в Иране под названием "Аякс", начало которой положила масштабная информационная кампания против смещённого после премьер-министра Мохаммеда Моссадыка.
В заказных материалах его обвиняли в коррупции, атеизме, коммунистической ориентации, антимонархических взглядах.

"Схема одна и та же. Прошли годы, страны разные – подход один.<...> 19 августа 1953 года законный премьер-министр был свергнут. Почерк иранского государственного переворота 1953 года очень напоминает то, что происходило в начале февраля 2014 года на Украине", – подчеркнула Мария Захарова.

Она также добавила, что результатом неприкрытого вмешательства Запада стал приход к власти в Киеве неонацистских сил, превративших страну в инструмент агрессивной политики Вашингтона.
Ранее Мария Захарова заявляла о причастности к организациям беспорядков в Дагестане "киевских спецслужб, которые финансируют из-за рубежа – Западом", а потому "тем или иным способом Запад к этому причастен".
 
НовостиМария ЗахароваМИДСШАЗападУкраинаИрангоспереворот
 
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