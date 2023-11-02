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В отношении Ирана и Украины США применили одинаковый принцип госпереворота – Захарова

В отношении Ирана и Украины США применили одинаковый принцип госпереворота – Захарова - 02.11.2023 Украина.ру

В отношении Ирана и Украины США применили одинаковый принцип госпереворота – Захарова

Соединённые Штаты Америки десятилетиями используют одни и те же методы вмешательства в дела других государств. На Украине они реализовали тот же сценарий, что и в Иране 70 лет назад. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-11-02T21:14

2023-11-02T21:14

2023-11-02T21:15

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Она напомнила о спецоперации ЦРУ в Иране под названием "Аякс", начало которой положила масштабная информационная кампания против смещённого после премьер-министра Мохаммеда Моссадыка. В заказных материалах его обвиняли в коррупции, атеизме, коммунистической ориентации, антимонархических взглядах. Она также добавила, что результатом неприкрытого вмешательства Запада стал приход к власти в Киеве неонацистских сил, превративших страну в инструмент агрессивной политики Вашингтона. Ранее Мария Захарова заявляла о причастности к организациям беспорядков в Дагестане "киевских спецслужб, которые финансируют из-за рубежа – Западом", а потому "тем или иным способом Запад к этому причастен".

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новости, мария захарова, мид, сша, запад, украина, иран, госпереворот