https://ukraina.ru/20231102/1050726814.html
В отношении Ирана и Украины США применили одинаковый принцип госпереворота – Захарова
В отношении Ирана и Украины США применили одинаковый принцип госпереворота – Захарова - 02.11.2023 Украина.ру
В отношении Ирана и Украины США применили одинаковый принцип госпереворота – Захарова
Соединённые Штаты Америки десятилетиями используют одни и те же методы вмешательства в дела других государств. На Украине они реализовали тот же сценарий, что и в Иране 70 лет назад. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-11-02T21:14
2023-11-02T21:14
2023-11-02T21:15
новости
мария захарова
мид
сша
запад
украина
иран
госпереворот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_0:26:2833:1620_1920x0_80_0_0_8f406da79a3041874ce9dbd90e65b8d9.jpg
Она напомнила о спецоперации ЦРУ в Иране под названием "Аякс", начало которой положила масштабная информационная кампания против смещённого после премьер-министра Мохаммеда Моссадыка. В заказных материалах его обвиняли в коррупции, атеизме, коммунистической ориентации, антимонархических взглядах. Она также добавила, что результатом неприкрытого вмешательства Запада стал приход к власти в Киеве неонацистских сил, превративших страну в инструмент агрессивной политики Вашингтона. Ранее Мария Захарова заявляла о причастности к организациям беспорядков в Дагестане "киевских спецслужб, которые финансируют из-за рубежа – Западом", а потому "тем или иным способом Запад к этому причастен".
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_159:0:2676:1888_1920x0_80_0_0_85eea8842c9e3a9df673ab7f513d0b40.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мария захарова, мид, сша, запад, украина, иран, госпереворот
Новости, Мария Захарова, МИД, США, Запад, Украина, Иран, госпереворот
В отношении Ирана и Украины США применили одинаковый принцип госпереворота – Захарова
21:14 02.11.2023 (обновлено: 21:15 02.11.2023)
Соединённые Штаты Америки десятилетиями используют одни и те же методы вмешательства в дела других государств. На Украине они реализовали тот же сценарий, что и в Иране 70 лет назад. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она напомнила о спецоперации ЦРУ в Иране под названием "Аякс", начало которой положила масштабная информационная кампания против смещённого после премьер-министра Мохаммеда Моссадыка.
В заказных материалах его обвиняли в коррупции, атеизме, коммунистической ориентации, антимонархических взглядах.
"Схема одна и та же. Прошли годы, страны разные – подход один.<...> 19 августа 1953 года законный премьер-министр был свергнут. Почерк иранского государственного переворота 1953 года очень напоминает то, что происходило в начале февраля 2014 года на Украине", – подчеркнула Мария Захарова.
Она также добавила, что результатом неприкрытого вмешательства Запада стал приход к власти в Киеве неонацистских сил, превративших страну в инструмент агрессивной политики Вашингтона.
Ранее Мария Захарова заявляла
о причастности к организациям беспорядков в Дагестане "киевских спецслужб, которые финансируют из-за рубежа – Западом", а потому "тем или иным способом Запад к этому причастен".