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Решение по вопросу импичмента Байдену будет скоро принято – СМИ

Решение по вопросу импичмента Байдену будет скоро принято – СМИ - 02.11.2023 Украина.ру

Решение по вопросу импичмента Байдену будет скоро принято – СМИ

Спикер Палаты представителей Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон заявил, что решение по вопросу импичмента действующего руководителя Белого дома Джо Байдена будет принято очень скоро. Об этом сообщают два западных издания – The Guardian и The Hill

2023-11-02T20:18

2023-11-02T20:18

2023-11-02T20:18

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По словам Джонсона, республиканцы продолжают следить за расследованием импичмента президента Байдена , потому что это их “конституционная ответственность”.Вместе с тем, спикер Палаты представителей не уточнил, будет ли в конечном счёте объявлен импичмент действующему Байдену, но добавил, что в рамках данных расследований о коррупции было собрано много доказательств и республиканцы продолжат работать в этом направлении. Как пишет СМИ, Белый дом опровергает обвинения в коррупции действующего главы государства и называет эти расследования “наиболее ужасной политикой” .Ранее президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден во время официальной поездки в Тель-Авив заявил, что родился в Израиле, что делает его незаконно избранным главой Белого дома, потому как по конституции США президентом страны может быть только уроженец страны, либо быть рождённым уроженцами Соединённых Штатов, что тоже невозможно так как мать Байдена появилась на свет в Ирландии.

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новости, сша, конгресс сша, джо байден, импичмент, коррупция