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Незаконно избранный: Джо Байден заявил о своём рождении в Израиле
Незаконно избранный: Джо Байден заявил о своём рождении в Израиле - 18.10.2023 Украина.ру
Незаконно избранный: Джо Байден заявил о своём рождении в Израиле
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден во время официальной поездки в Тель-Авив в среду, 18 октября, заявил, что родился в Израиле
2023-10-18T19:23
2023-10-18T19:23
2023-10-18T22:46
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сша
джо байден
израиль
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Слова американского президента уже успела прокомментировать официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая указала, что в таком случае Байден не мог стать хозяином Белого дома. По конституции США президентом страны может быть только уроженец страны, либо быть рождённым уроженцами Соединённых Штатов, что тоже невозможно так как мать Байдена появилась на свет в Ирландии. По данным из официальных источников, Джо Байден является уроженцем города Скрантоне, штат Пенсильвания. Он родился в 1942 году, в то время как государство Израиль было создано в 1948 году. Будет ли обжаловано пребывание Джо Байдена на посту президента США или инициирован импичмент не сообщается.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, сша, джо байден, израиль, мид рф, мария захарова
Новости, США, Джо Байден, Израиль, МИД РФ, Мария Захарова
Незаконно избранный: Джо Байден заявил о своём рождении в Израиле
19:23 18.10.2023 (обновлено: 22:46 18.10.2023)
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден во время официальной поездки в Тель-Авив в среду, 18 октября, заявил, что родился в Израиле
"Государство Израиль было рождено для безопасности евреев всего мира, а я также родился там", – сказал он.
Слова американского президента уже успела прокомментировать официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая указала, что в таком случае Байден не мог стать хозяином Белого дома.
"Только что Байден заявил, что он родился в Израиле. Значит, он не мог быть избран президентом США. Российское "вмешательство в американские" выборы" становится всё более изощрённым", – написала она в телеграм-канале.
По конституции США президентом страны может быть только уроженец страны, либо быть рождённым уроженцами Соединённых Штатов, что тоже невозможно так как мать Байдена появилась на свет в Ирландии.
По данным из официальных источников, Джо Байден является уроженцем города Скрантоне, штат Пенсильвания. Он родился в 1942 году, в то время как государство Израиль было создано в 1948 году.
Будет ли обжаловано пребывание Джо Байдена на посту президента США или инициирован импичмент не сообщается.