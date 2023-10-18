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Незаконно избранный: Джо Байден заявил о своём рождении в Израиле

Незаконно избранный: Джо Байден заявил о своём рождении в Израиле - 18.10.2023 Украина.ру

Незаконно избранный: Джо Байден заявил о своём рождении в Израиле

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден во время официальной поездки в Тель-Авив в среду, 18 октября, заявил, что родился в Израиле

2023-10-18T19:23

2023-10-18T19:23

2023-10-18T22:46

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Слова американского президента уже успела прокомментировать официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая указала, что в таком случае Байден не мог стать хозяином Белого дома. По конституции США президентом страны может быть только уроженец страны, либо быть рождённым уроженцами Соединённых Штатов, что тоже невозможно так как мать Байдена появилась на свет в Ирландии. По данным из официальных источников, Джо Байден является уроженцем города Скрантоне, штат Пенсильвания. Он родился в 1942 году, в то время как государство Израиль было создано в 1948 году. Будет ли обжаловано пребывание Джо Байдена на посту президента США или инициирован импичмент не сообщается.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, джо байден, израиль, мид рф, мария захарова