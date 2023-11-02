https://ukraina.ru/20231102/1050725394.html

Главу Еврокомиссии ждут в Киеве до 8 ноября

Главу Еврокомиссии ждут в Киеве до 8 ноября - 02.11.2023 Украина.ру

Главу Еврокомиссии ждут в Киеве до 8 ноября

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может посетить Киев в начале ноября. Об этом 2 ноября заявила украинский министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

2023-11-02T20:11

2023-11-02T20:11

2023-11-02T20:11

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Урсула фон дер Ляйен нанесёт визит по итогам рассмотрения Еврокомиссией отчёта Киева о выполнении условий ЕС. От положительного заключения ЕК зависит начало переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины Евросоюз. Еврокомиссия сообщила, что решение по отчёту будет обнародовано 8 ноября."Действительно ожидаем 8 ноября такое решение, - сказала Стефанишина. - Перед тем ожидаем визит президента Еврокомиссии для переговоров с президентом Владимиром Зеленским по поводу окончательных оценок, которые будут представлены Еврокомиссией в окончательном отчете".Отчёт о выполнении условий ЕС из Киева в Брюссель был направлен в октябре. Об этом сообщал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.Владимир Зеленский уверен, что Украина может стать членом Евросоюза в 2024 году. Однако многие члены межгосударственного объединения не разделяют такого оптимизма.В частности, официальная Варшава неоднократно и на разных уровнях заявляла, что Украине с глорификацией бандеровщины не видать членства в ЕС. Так, в 2017 году лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявлял: "Это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Для меня это ясно, мы продемонстрировали огромное терпение, но у него есть границы".В том же году министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский подтвердил это препятствие на пути Украины в ЕС, публично заявив: "Экономическое сотрудничество с Украиной, к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо".После начала СВО такие заявления польских политиков почти исчезли даже для местной аудитории. При этом вето на вступление Украины в ЕС может наложить не только Варшава.

https://ukraina.ru/20170704/1018862614.html

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