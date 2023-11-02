Главу Еврокомиссии ждут в Киеве до 8 ноября - 02.11.2023 Украина.ру
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Главу Еврокомиссии ждут в Киеве до 8 ноября
Главу Еврокомиссии ждут в Киеве до 8 ноября - 02.11.2023 Украина.ру
Главу Еврокомиссии ждут в Киеве до 8 ноября
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может посетить Киев в начале ноября. Об этом 2 ноября заявила украинский министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
2023-11-02T20:11
2023-11-02T20:11
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Урсула фон дер Ляйен нанесёт визит по итогам рассмотрения Еврокомиссией отчёта Киева о выполнении условий ЕС. От положительного заключения ЕК зависит начало переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины Евросоюз. Еврокомиссия сообщила, что решение по отчёту будет обнародовано 8 ноября."Действительно ожидаем 8 ноября такое решение, - сказала Стефанишина. - Перед тем ожидаем визит президента Еврокомиссии для переговоров с президентом Владимиром Зеленским по поводу окончательных оценок, которые будут представлены Еврокомиссией в окончательном отчете".Отчёт о выполнении условий ЕС из Киева в Брюссель был направлен в октябре. Об этом сообщал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.Владимир Зеленский уверен, что Украина может стать членом Евросоюза в 2024 году. Однако многие члены межгосударственного объединения не разделяют такого оптимизма.В частности, официальная Варшава неоднократно и на разных уровнях заявляла, что Украине с глорификацией бандеровщины не видать членства в ЕС. Так, в 2017 году лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявлял: "Это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Для меня это ясно, мы продемонстрировали огромное терпение, но у него есть границы".В том же году министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский подтвердил это препятствие на пути Украины в ЕС, публично заявив: "Экономическое сотрудничество с Украиной, к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо".После начала СВО такие заявления польских политиков почти исчезли даже для местной аудитории. При этом вето на вступление Украины в ЕС может наложить не только Варшава.
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новости, новости украины, польша, пис, евроинтеграция, членство, ес, украина-ес, соглашение с ес, сво, еврокомиссия, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, денис шмыгаль, ольга стефанишина
Новости, Новости Украины, Польша, ПиС, евроинтеграция, членство, ЕС, Украина-ЕС, соглашение с ЕС, СВО, Еврокомиссия, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Денис Шмыгаль, Ольга Стефанишина

Главу Еврокомиссии ждут в Киеве до 8 ноября

20:11 02.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может посетить Киев в начале ноября. Об этом 2 ноября заявила украинский министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Урсула фон дер Ляйен нанесёт визит по итогам рассмотрения Еврокомиссией отчёта Киева о выполнении условий ЕС. От положительного заключения ЕК зависит начало переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины Евросоюз. Еврокомиссия сообщила, что решение по отчёту будет обнародовано 8 ноября.
"Действительно ожидаем 8 ноября такое решение, - сказала Стефанишина. - Перед тем ожидаем визит президента Еврокомиссии для переговоров с президентом Владимиром Зеленским по поводу окончательных оценок, которые будут представлены Еврокомиссией в окончательном отчете".
Отчёт о выполнении условий ЕС из Киева в Брюссель был направлен в октябре. Об этом сообщал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Владимир Зеленский уверен, что Украина может стать членом Евросоюза в 2024 году. Однако многие члены межгосударственного объединения не разделяют такого оптимизма.
В частности, официальная Варшава неоднократно и на разных уровнях заявляла, что Украине с глорификацией бандеровщины не видать членства в ЕС. Так, в 2017 году лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявлял: "Это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Для меня это ясно, мы продемонстрировали огромное терпение, но у него есть границы".
В том же году министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский подтвердил это препятствие на пути Украины в ЕС, публично заявив: "Экономическое сотрудничество с Украиной, к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо".
После начала СВО такие заявления польских политиков почти исчезли даже для местной аудитории. При этом вето на вступление Украины в ЕС может наложить не только Варшава.
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