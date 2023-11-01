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Медведев пообещал датским пивоварам "хрен, а не деньги"

Медведев пообещал датским пивоварам "хрен, а не деньги" - 01.11.2023 Украина.ру

Медведев пообещал датским пивоварам "хрен, а не деньги"

Заместитель председателя СБ РФ напомнил, что западные компании сами бросили своих контрагентов в России и отказались выполнять обязательства по контракту по политическим причинам

2023-11-01T12:20

2023-11-01T12:20

2023-11-01T12:20

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дмитрий медведев

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бизнес

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украина

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Западный бизнес зря надеялся, что после введения санкций против России и снабжения украинского режима оружием, их собственность в стране останется нетронутой. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев 1 ноября в своем телеграм-канале.Так Медведев прокомментировал слова главы датской пивоварни "Карлсберг" Джейкоба Аруп-Андерсена о том, что российские власти украли их бизнес."Датские пивовары из "Карлсберга" типа обиделись, что их долю в российском бизнесе передали в управление российскому государству. Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим!", - написал Медведев.По его словам, они же сами, также, как и их "собратья по западному зверинцу", все бросили в России по политическим причинам, прекратили поставки, отказались от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов."И думали, их не тронут. Мы вам – санкции, а украинскому режиму – оружие, но вы нашу собственность не трогайте или как минимум дайте выгодно продать. Хрен вам, а не деньги!", - заявил Медведев, поблагодарив датских пивоваров за инвестиции, которые теперь работают на Россию и наполняют ее бюджет."Крепкий бюджет – помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие", - сказал он.Гендиректор пивоваренной корпорации "Карлсберг" Джейкоб Аруп-Андерсен 31 октября заявил, что его компания порвала все связи со своим бизнесом в России и не пойдет на сделку с российскими властями, которая бы узаконила передачу активов во временное управление Росимущества. Он сказал, что российские власти украли бизнес корпорации в России и руководство "Карлсберга" не собирается помогать им придать этому узаконенный вид.

https://ukraina.ru/20231029/1050585577.html

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новости, дмитрий медведев, санкции, бизнес, россия, украина