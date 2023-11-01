Медведев пообещал датским пивоварам "хрен, а не деньги" - 01.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231101/1050671688.html
Медведев пообещал датским пивоварам "хрен, а не деньги"
Медведев пообещал датским пивоварам "хрен, а не деньги" - 01.11.2023 Украина.ру
Медведев пообещал датским пивоварам "хрен, а не деньги"
Заместитель председателя СБ РФ напомнил, что западные компании сами бросили своих контрагентов в России и отказались выполнять обязательства по контракту по политическим причинам
2023-11-01T12:20
2023-11-01T12:20
новости
дмитрий медведев
санкции
бизнес
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/10/1048732554_0:0:3024:1700_1920x0_80_0_0_7bddb2ad754af3488db83b0292e3604d.jpg
Западный бизнес зря надеялся, что после введения санкций против России и снабжения украинского режима оружием, их собственность в стране останется нетронутой. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев 1 ноября в своем телеграм-канале.Так Медведев прокомментировал слова главы датской пивоварни "Карлсберг" Джейкоба Аруп-Андерсена о том, что российские власти украли их бизнес."Датские пивовары из "Карлсберга" типа обиделись, что их долю в российском бизнесе передали в управление российскому государству. Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим!", - написал Медведев.По его словам, они же сами, также, как и их "собратья по западному зверинцу", все бросили в России по политическим причинам, прекратили поставки, отказались от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов."И думали, их не тронут. Мы вам – санкции, а украинскому режиму – оружие, но вы нашу собственность не трогайте или как минимум дайте выгодно продать. Хрен вам, а не деньги!", - заявил Медведев, поблагодарив датских пивоваров за инвестиции, которые теперь работают на Россию и наполняют ее бюджет."Крепкий бюджет – помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие", - сказал он.Гендиректор пивоваренной корпорации "Карлсберг" Джейкоб Аруп-Андерсен 31 октября заявил, что его компания порвала все связи со своим бизнесом в России и не пойдет на сделку с российскими властями, которая бы узаконила передачу активов во временное управление Росимущества. Он сказал, что российские власти украли бизнес корпорации в России и руководство "Карлсберга" не собирается помогать им придать этому узаконенный вид.
https://ukraina.ru/20231029/1050585577.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/10/1048732554_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_13cb61b33d70ae59361cb9f533820f2f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий медведев, санкции, бизнес, россия, украина
Новости, Дмитрий Медведев, санкции, бизнес, Россия, Украина

Медведев пообещал датским пивоварам "хрен, а не деньги"

12:20 01.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев принял участие в форуме "АРМИЯ-2023"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев принял участие в форуме АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Заместитель председателя СБ РФ напомнил, что западные компании сами бросили своих контрагентов в России и отказались выполнять обязательства по контракту по политическим причинам
Западный бизнес зря надеялся, что после введения санкций против России и снабжения украинского режима оружием, их собственность в стране останется нетронутой. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев 1 ноября в своем телеграм-канале.
Так Медведев прокомментировал слова главы датской пивоварни "Карлсберг" Джейкоба Аруп-Андерсена о том, что российские власти украли их бизнес.
"Датские пивовары из "Карлсберга" типа обиделись, что их долю в российском бизнесе передали в управление российскому государству. Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим!", - написал Медведев.
По его словам, они же сами, также, как и их "собратья по западному зверинцу", все бросили в России по политическим причинам, прекратили поставки, отказались от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов.
"И думали, их не тронут. Мы вам – санкции, а украинскому режиму – оружие, но вы нашу собственность не трогайте или как минимум дайте выгодно продать. Хрен вам, а не деньги!", - заявил Медведев, поблагодарив датских пивоваров за инвестиции, которые теперь работают на Россию и наполняют ее бюджет.
"Крепкий бюджет – помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие", - сказал он.
Гендиректор пивоваренной корпорации "Карлсберг" Джейкоб Аруп-Андерсен 31 октября заявил, что его компания порвала все связи со своим бизнесом в России и не пойдет на сделку с российскими властями, которая бы узаконила передачу активов во временное управление Росимущества. Он сказал, что российские власти украли бизнес корпорации в России и руководство "Карлсберга" не собирается помогать им придать этому узаконенный вид.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев записал обращение к участникам стратегической сессии Росатома - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
29 октября, 16:36
Кастрировали себя без анестезии. Медведев прокомментировал отказ ЕС от российских энергоресурсовЗаместитель председателя СБ РФ рассказал о состоянии и перспективах энергетического сотрудничества между Россией и ЕС
 
НовостиДмитрий МедведевсанкциибизнесРоссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Главное оружие против России: на что давят и как нам нужно держать удар – Скориков
15:56Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта
15:52"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
15:19Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
15:18Война – способ политического выживания Украины и Запада
15:12СБУ задержала херсонского адвоката
15:04На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
14:50Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
14:44Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
14:28Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу
13:58"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
13:57"Пусть у нас будут счастливые выборы": президент Сербии распустил парламент
13:52Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
13:51Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
13:46"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
13:45"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
13:43В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
13:42СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
13:40Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
13:07Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
Лента новостейМолния