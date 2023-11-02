Украина намерена противодействовать России в Латинской Америке - 02.11.2023 Украина.ру
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Украина намерена противодействовать России в Латинской Америке
Украина намерена противодействовать России в Латинской Америке - 02.11.2023 Украина.ру
Украина намерена противодействовать России в Латинской Америке
Посетив мероприятия в Латиноамериканском регионе, зампред украинского парламента Ирина Кондратюк обнаружила сильное влияние России и осознала необходимость противодействия ему. Свои программные тезисы она изложила украинцам в ходе пропагандистского "Единого телемарафона", сообщает 2 ноября аккаунт ВРУ.
2023-11-02T20:38
2023-11-02T20:38
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Елена Кондратюк задалась вопросами "как нам работать и достучаться в Латинскую Америку, почему Украине нужно активизировать свое присутствие и коммуникацию в регионе". По мнению вице-спикера ВРУ, повестка нынешнего руководства постсоветской республики в Латинской Америке сейчас должна заключаться в нескольких направлениях активной работы.Среди них – стимулирование голосования латиноамериканских государств за "проукраинские" резолюции ООН, привлечение их к реформированию ООН и "формуле Зеленского". Кондратюк с товарищами намерена добиваться от парламентов и правительств Латинской Америки осуждения СВО.Среди приоритетов заявлено "противодействие и уменьшение влияния российской дезинформации и пропаганды в странах Латинской Америки". В чём именно заключается "дезинформация" и какими силами средствами это направление активной работы будет реализовано Киевом – Кондратюк не уточнила.Однако она отметила среди приоритетов традиционное "предоставление Украине гуманитарной и другой помощи, в том числе по лечению и реабилитации наших военных и пострадавших от вторжения РФ" и "введение экономических санкций против РФ".Кондратюк среди приоритетов также обозначила: "Широкое информирование стран Латинской Америки о преступлениях России в Украине и гуманитарных последствиях войны. Привлечение к осуждению незаконной депортации украинских детей РФ и необходимости их возвращения домой".Латинская Америка и Африка лидируют по количеству беднейших стран мира. Украина не объявляла войну России - равно как и Россия, проводящая специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
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новости, новости украины, верховная рада, пропаганда, украинские националисты, украинская власть, русофобия, международные отношения, латинская америка
Новости, Новости Украины, Верховная Рада, пропаганда, украинские националисты, украинская власть, Русофобия, международные отношения, Латинская Америка

Украина намерена противодействовать России в Латинской Америке

20:38 02.11.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Посетив мероприятия в Латиноамериканском регионе, зампред украинского парламента Ирина Кондратюк обнаружила сильное влияние России и осознала необходимость противодействия ему. Свои программные тезисы она изложила украинцам в ходе пропагандистского "Единого телемарафона", сообщает 2 ноября аккаунт ВРУ.
Елена Кондратюк задалась вопросами "как нам работать и достучаться в Латинскую Америку, почему Украине нужно активизировать свое присутствие и коммуникацию в регионе". По мнению вице-спикера ВРУ, повестка нынешнего руководства постсоветской республики в Латинской Америке сейчас должна заключаться в нескольких направлениях активной работы.
Среди них – стимулирование голосования латиноамериканских государств за "проукраинские" резолюции ООН, привлечение их к реформированию ООН и "формуле Зеленского". Кондратюк с товарищами намерена добиваться от парламентов и правительств Латинской Америки осуждения СВО.
Среди приоритетов заявлено "противодействие и уменьшение влияния российской дезинформации и пропаганды в странах Латинской Америки". В чём именно заключается "дезинформация" и какими силами средствами это направление активной работы будет реализовано Киевом – Кондратюк не уточнила.
Однако она отметила среди приоритетов традиционное "предоставление Украине гуманитарной и другой помощи, в том числе по лечению и реабилитации наших военных и пострадавших от вторжения РФ" и "введение экономических санкций против РФ".
Кондратюк среди приоритетов также обозначила: "Широкое информирование стран Латинской Америки о преступлениях России в Украине и гуманитарных последствиях войны. Привлечение к осуждению незаконной депортации украинских детей РФ и необходимости их возвращения домой".
Латинская Америка и Африка лидируют по количеству беднейших стран мира. Украина не объявляла войну России - равно как и Россия, проводящая специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября, 13:30
Госдума предложила проинформировать ООН о преступлениях Киева в отношений детейПарламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима проведет по этому поводу консультации с представителями МИД России
 
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