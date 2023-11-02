https://ukraina.ru/20231102/1050713583.html

Украина намерена противодействовать России в Латинской Америке

Украина намерена противодействовать России в Латинской Америке - 02.11.2023 Украина.ру

Украина намерена противодействовать России в Латинской Америке

Посетив мероприятия в Латиноамериканском регионе, зампред украинского парламента Ирина Кондратюк обнаружила сильное влияние России и осознала необходимость противодействия ему. Свои программные тезисы она изложила украинцам в ходе пропагандистского "Единого телемарафона", сообщает 2 ноября аккаунт ВРУ.

2023-11-02T20:38

2023-11-02T20:38

2023-11-02T20:38

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Елена Кондратюк задалась вопросами "как нам работать и достучаться в Латинскую Америку, почему Украине нужно активизировать свое присутствие и коммуникацию в регионе". По мнению вице-спикера ВРУ, повестка нынешнего руководства постсоветской республики в Латинской Америке сейчас должна заключаться в нескольких направлениях активной работы.Среди них – стимулирование голосования латиноамериканских государств за "проукраинские" резолюции ООН, привлечение их к реформированию ООН и "формуле Зеленского". Кондратюк с товарищами намерена добиваться от парламентов и правительств Латинской Америки осуждения СВО.Среди приоритетов заявлено "противодействие и уменьшение влияния российской дезинформации и пропаганды в странах Латинской Америки". В чём именно заключается "дезинформация" и какими силами средствами это направление активной работы будет реализовано Киевом – Кондратюк не уточнила.Однако она отметила среди приоритетов традиционное "предоставление Украине гуманитарной и другой помощи, в том числе по лечению и реабилитации наших военных и пострадавших от вторжения РФ" и "введение экономических санкций против РФ".Кондратюк среди приоритетов также обозначила: "Широкое информирование стран Латинской Америки о преступлениях России в Украине и гуманитарных последствиях войны. Привлечение к осуждению незаконной депортации украинских детей РФ и необходимости их возвращения домой".Латинская Америка и Африка лидируют по количеству беднейших стран мира. Украина не объявляла войну России - равно как и Россия, проводящая специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

https://ukraina.ru/20231016/1050220193.html

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новости, новости украины, верховная рада, пропаганда, украинские националисты, украинская власть, русофобия, международные отношения, латинская америка