Украинский саммит на Мальте не оправдал ожиданий Зеленского - Bloomberg - 31.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231031/1050628882.html
Украинский саммит на Мальте не оправдал ожиданий Зеленского - Bloomberg
Украинский саммит на Мальте не оправдал ожиданий Зеленского - Bloomberg - 31.10.2023 Украина.ру
Украинский саммит на Мальте не оправдал ожиданий Зеленского - Bloomberg
Страны Глобального Юга сдержанно отреагировали на "формулу мира" Киева в связи с отвлечением их внимания на палестино-израильский конфликт. Об этом говорится в опубликованной по итогам прошедшей на выходных встречи на Мальте статьи Bloomberg
2023-10-31T04:30
2023-10-31T04:37
новости
украина
"формула мира"
сво
мальта
палестино-израильский конфликт
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050540985_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_1d92fd34a4f69464c42bef1caa949935.jpg
"Усилия Украины по привлечению союзников на так называемом Глобальном Юге для продвижения её "формулы мира" были "омрачены" растущим беспокойством по поводу войны между Израилем и ХАМАС", - сообщается в материале.По информации Bloomberg, "переговоры о ключевых принципах, необходимых для установления справедливого и прочного мира на Украине, перемежались дискуссиями о гуманитарном кризисе в Газе".При этом перед президентом Украины Зеленским и его союзниками "стоит задача сохранить фокус на взаимодействии со странами, которые в основном остались в стороне во время российского вторжения". Зеленский рассчитывает мобилизовать поддержку своей "формулы мира", "кульминацией которой должен стать саммит лидеров, намеченный на конец года".План Зеленского из 10 пунктов призывает к полному выводу российских войск с Украины и охватывает другие темы, такие как возвращение депортированных и военнопленных, а также обеспечение продовольственной и ядерной безопасности. Согласно итоговому заявлению, отмечает издание, на встрече основное внимание уделялось пяти из этих пунктов: ядерной и радиационной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождению заключённых и депортированных и восстановлению территориальной целостности Украины.Участники встречи на Мальте также не сходятся во взглядах на потенциальное участие России в этом переговорном процессе."Некоторые представители стран Глобального Юга считают, что Москва должна раньше или позже оказаться за столом переговоров… Другие хотят пойти на такой шаг только после того, как ключевые принципы будут согласованы на саммите", - приводит издание мнение анонимных участников встречи.Также выражалось мнение о спорности обсуждений украинского вопроса и любых потенциальных мирных переговоров до президентских выборов в США.Напомним, встреча с обсуждением украинского конфликта прошла на Мальте в субботу, 28 октября. По словам информированных источников, в список участников входили страны G7, Катар, ЮАР, Индия, Турция, Бразилия и Мексика. Офис Владимира Зеленского сообщал об участии во встрече на Мальте представителей более 50 государств. Представители Китая на встрече отсутствовали.
https://ukraina.ru/20231030/1050624406.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050540985_109:0:2724:1961_1920x0_80_0_0_c234a424f514b4e783eb1bbf86b59b7f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, "формула мира", сво, мальта, палестино-израильский конфликт, россия
Новости, Украина, "формула мира", СВО, Мальта, Палестино-израильский конфликт, Россия

Украинский саммит на Мальте не оправдал ожиданий Зеленского - Bloomberg

04:30 31.10.2023 (обновлено: 04:37 31.10.2023)
 
© AP / Andreea Alexandru
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP / Andreea Alexandru
Читать в
Страны Глобального Юга сдержанно отреагировали на "формулу мира" Киева в связи с отвлечением их внимания на палестино-израильский конфликт. Об этом говорится в опубликованной по итогам прошедшей на выходных встречи на Мальте статьи Bloomberg
"Усилия Украины по привлечению союзников на так называемом Глобальном Юге для продвижения её "формулы мира" были "омрачены" растущим беспокойством по поводу войны между Израилем и ХАМАС", - сообщается в материале.
По информации Bloomberg, "переговоры о ключевых принципах, необходимых для установления справедливого и прочного мира на Украине, перемежались дискуссиями о гуманитарном кризисе в Газе".
При этом перед президентом Украины Зеленским и его союзниками "стоит задача сохранить фокус на взаимодействии со странами, которые в основном остались в стороне во время российского вторжения". Зеленский рассчитывает мобилизовать поддержку своей "формулы мира", "кульминацией которой должен стать саммит лидеров, намеченный на конец года".
План Зеленского из 10 пунктов призывает к полному выводу российских войск с Украины и охватывает другие темы, такие как возвращение депортированных и военнопленных, а также обеспечение продовольственной и ядерной безопасности. Согласно итоговому заявлению, отмечает издание, на встрече основное внимание уделялось пяти из этих пунктов: ядерной и радиационной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождению заключённых и депортированных и восстановлению территориальной целостности Украины.
Участники встречи на Мальте также не сходятся во взглядах на потенциальное участие России в этом переговорном процессе.
"Некоторые представители стран Глобального Юга считают, что Москва должна раньше или позже оказаться за столом переговоров… Другие хотят пойти на такой шаг только после того, как ключевые принципы будут согласованы на саммите", - приводит издание мнение анонимных участников встречи.
Также выражалось мнение о спорности обсуждений украинского вопроса и любых потенциальных мирных переговоров до президентских выборов в США.
Напомним, встреча с обсуждением украинского конфликта прошла на Мальте в субботу, 28 октября. По словам информированных источников, в список участников входили страны G7, Катар, ЮАР, Индия, Турция, Бразилия и Мексика. Офис Владимира Зеленского сообщал об участии во встрече на Мальте представителей более 50 государств. Представители Китая на встрече отсутствовали.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с президентом Швейцарии И. Кассисом
30 октября, 20:23
МИД Швейцарии заявил, что готов обсудить с Россией пункты "формулы мира"Продовольственную и ядерную безопасность, а также пункт "подтверждения окончания войны" из "формулы мира", с Россией готова обсудить Швейцария. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер в интервью РИА Новости
 
НовостиУкраина"формула мира"СВОМальтаПалестино-израильский конфликтРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта
15:52"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
15:19Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
15:18Война – способ политического выживания Украины и Запада
15:12СБУ задержала херсонского адвоката
15:04На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
14:50Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
14:44Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
14:28Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу
13:58"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
13:57"Пусть у нас будут счастливые выборы": президент Сербии распустил парламент
13:52Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
13:51Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
13:46"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
13:45"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
13:43В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
13:42СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
13:40Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
13:07Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
13:04Компромисс на крови. Наметились пути разрешения ближневосточного конфликта
Лента новостейМолния