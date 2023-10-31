https://ukraina.ru/20231031/1050628882.html

Украинский саммит на Мальте не оправдал ожиданий Зеленского - Bloomberg

Украинский саммит на Мальте не оправдал ожиданий Зеленского - Bloomberg - 31.10.2023 Украина.ру

Украинский саммит на Мальте не оправдал ожиданий Зеленского - Bloomberg

Страны Глобального Юга сдержанно отреагировали на "формулу мира" Киева в связи с отвлечением их внимания на палестино-израильский конфликт. Об этом говорится в опубликованной по итогам прошедшей на выходных встречи на Мальте статьи Bloomberg

2023-10-31T04:30

2023-10-31T04:30

2023-10-31T04:37

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мальта

палестино-израильский конфликт

россия

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"Усилия Украины по привлечению союзников на так называемом Глобальном Юге для продвижения её "формулы мира" были "омрачены" растущим беспокойством по поводу войны между Израилем и ХАМАС", - сообщается в материале.По информации Bloomberg, "переговоры о ключевых принципах, необходимых для установления справедливого и прочного мира на Украине, перемежались дискуссиями о гуманитарном кризисе в Газе".При этом перед президентом Украины Зеленским и его союзниками "стоит задача сохранить фокус на взаимодействии со странами, которые в основном остались в стороне во время российского вторжения". Зеленский рассчитывает мобилизовать поддержку своей "формулы мира", "кульминацией которой должен стать саммит лидеров, намеченный на конец года".План Зеленского из 10 пунктов призывает к полному выводу российских войск с Украины и охватывает другие темы, такие как возвращение депортированных и военнопленных, а также обеспечение продовольственной и ядерной безопасности. Согласно итоговому заявлению, отмечает издание, на встрече основное внимание уделялось пяти из этих пунктов: ядерной и радиационной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождению заключённых и депортированных и восстановлению территориальной целостности Украины.Участники встречи на Мальте также не сходятся во взглядах на потенциальное участие России в этом переговорном процессе."Некоторые представители стран Глобального Юга считают, что Москва должна раньше или позже оказаться за столом переговоров… Другие хотят пойти на такой шаг только после того, как ключевые принципы будут согласованы на саммите", - приводит издание мнение анонимных участников встречи.Также выражалось мнение о спорности обсуждений украинского вопроса и любых потенциальных мирных переговоров до президентских выборов в США.Напомним, встреча с обсуждением украинского конфликта прошла на Мальте в субботу, 28 октября. По словам информированных источников, в список участников входили страны G7, Катар, ЮАР, Индия, Турция, Бразилия и Мексика. Офис Владимира Зеленского сообщал об участии во встрече на Мальте представителей более 50 государств. Представители Китая на встрече отсутствовали.

https://ukraina.ru/20231030/1050624406.html

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новости, украина, "формула мира", сво, мальта, палестино-израильский конфликт, россия