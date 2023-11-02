https://ukraina.ru/20231102/1050711225.html
Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"
Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны" - 02.11.2023 Украина.ру
Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"
Швейцарскую корпорацию Nestle внесли в украинский перечень "международных спонсоров войны", так как она продолжает работать в России. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Украинского национального агентства по предотвращению коррупции
2023-11-02T14:16
2023-11-02T14:16
2023-11-02T14:16
новости
украина
напк
список
спонсоры
nestle s.a.
россия
рынок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101431/38/1014313821_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_da8c8a6a7a6c9f73aebd8bcc6d0d18c7.jpg
Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую корпорацию Nestle.Компания имеет более 2000 брендов по всему миру, среди которых такие известные как: KitKat, Maggi, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие.Nestlé производит растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных, фармацевтическую продукцию и косметику.В НАПК подчеркнули, что прибыль компании от российского рынка составляет чуть более 2%.Nestle объясняет свою позицию тем, что компания обеспечивает население России товарами первой необходимости, а также беспокоится о своих сотрудниках в РФ. В компании Nestle в России работает более 7000 сотрудников.После начала СВО компания заявила о приостановке экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости, пишет НАПК. Но в украинском ведомстве негодуют, что полки российских магазинов спустя год были переполнены продукцией Nestle.В июле список "международных спонсоров войны" пополнила корпорация Unilever. Компания является крупнейшим производителем потребительских товаров в мире, в том числе брендов Domestos, Rexona, Dove. В НАПК недовольны тем, что компания платит значительные налоги в российский госбюджет, а её оборот на российском рынке растёт.
https://ukraina.ru/20231016/1050210407.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101431/38/1014313821_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_d936d421923427175c0f6d4077160bf6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, напк, список, спонсоры, nestle s.a., россия, рынок
Новости, Украина, НАПК, список, спонсоры, Nestle S.A., Россия, рынок
Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"
Швейцарскую корпорацию Nestle внесли в украинский перечень "международных спонсоров войны", так как она продолжает работать в России. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Украинского национального агентства по предотвращению коррупции
Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую корпорацию Nestle.
Компания имеет более 2000 брендов по всему миру, среди которых такие известные как: KitKat, Maggi, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие.
Nestlé производит растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных, фармацевтическую продукцию и косметику.
В НАПК подчеркнули, что прибыль компании от российского рынка составляет чуть более 2%.
Nestle объясняет свою позицию тем, что компания обеспечивает население России товарами первой необходимости, а также беспокоится о своих сотрудниках в РФ. В компании Nestle в России работает более 7000 сотрудников.
После начала СВО компания заявила о приостановке экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости, пишет НАПК. Но в украинском ведомстве негодуют, что полки российских магазинов спустя год были переполнены продукцией Nestle.
В июле список "международных спонсоров войны" пополнила
корпорация Unilever. Компания является крупнейшим производителем потребительских товаров в мире, в том числе брендов Domestos, Rexona, Dove. В НАПК недовольны тем, что компания платит значительные налоги в российский госбюджет, а её оборот на российском рынке растёт.