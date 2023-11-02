https://ukraina.ru/20231102/1050711225.html

Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"

Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны" - 02.11.2023 Украина.ру

Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"

Швейцарскую корпорацию Nestle внесли в украинский перечень "международных спонсоров войны", так как она продолжает работать в России. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Украинского национального агентства по предотвращению коррупции

2023-11-02T14:16

2023-11-02T14:16

2023-11-02T14:16

новости

украина

напк

список

спонсоры

nestle s.a.

россия

рынок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101431/38/1014313821_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_da8c8a6a7a6c9f73aebd8bcc6d0d18c7.jpg

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую корпорацию Nestle.Компания имеет более 2000 брендов по всему миру, среди которых такие известные как: KitKat, Maggi, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие.Nestlé производит растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных, фармацевтическую продукцию и косметику.В НАПК подчеркнули, что прибыль компании от российского рынка составляет чуть более 2%.Nestle объясняет свою позицию тем, что компания обеспечивает население России товарами первой необходимости, а также беспокоится о своих сотрудниках в РФ. В компании Nestle в России работает более 7000 сотрудников.После начала СВО компания заявила о приостановке экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости, пишет НАПК. Но в украинском ведомстве негодуют, что полки российских магазинов спустя год были переполнены продукцией Nestle.В июле список "международных спонсоров войны" пополнила корпорация Unilever. Компания является крупнейшим производителем потребительских товаров в мире, в том числе брендов Domestos, Rexona, Dove. В НАПК недовольны тем, что компания платит значительные налоги в российский госбюджет, а её оборот на российском рынке растёт.

https://ukraina.ru/20231016/1050210407.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, напк, список, спонсоры, nestle s.a., россия, рынок