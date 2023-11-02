Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны" - 02.11.2023 Украина.ру
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Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"
Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны" - 02.11.2023 Украина.ру
Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"
Швейцарскую корпорацию Nestle внесли в украинский перечень "международных спонсоров войны", так как она продолжает работать в России. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Украинского национального агентства по предотвращению коррупции
2023-11-02T14:16
2023-11-02T14:16
новости
украина
напк
список
спонсоры
nestle s.a.
россия
рынок
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Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую корпорацию Nestle.Компания имеет более 2000 брендов по всему миру, среди которых такие известные как: KitKat, Maggi, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие.Nestlé производит растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных, фармацевтическую продукцию и косметику.В НАПК подчеркнули, что прибыль компании от российского рынка составляет чуть более 2%.Nestle объясняет свою позицию тем, что компания обеспечивает население России товарами первой необходимости, а также беспокоится о своих сотрудниках в РФ. В компании Nestle в России работает более 7000 сотрудников.После начала СВО компания заявила о приостановке экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости, пишет НАПК. Но в украинском ведомстве негодуют, что полки российских магазинов спустя год были переполнены продукцией Nestle.В июле список "международных спонсоров войны" пополнила корпорация Unilever. Компания является крупнейшим производителем потребительских товаров в мире, в том числе брендов Domestos, Rexona, Dove. В НАПК недовольны тем, что компания платит значительные налоги в российский госбюджет, а её оборот на российском рынке растёт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, напк, список, спонсоры, nestle s.a., россия, рынок
Новости, Украина, НАПК, список, спонсоры, Nestle S.A., Россия, рынок

Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"

14:16 02.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРеклама в центре Москвы
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© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Швейцарскую корпорацию Nestle внесли в украинский перечень "международных спонсоров войны", так как она продолжает работать в России. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Украинского национального агентства по предотвращению коррупции
Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую корпорацию Nestle.
Компания имеет более 2000 брендов по всему миру, среди которых такие известные как: KitKat, Maggi, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие.
Nestlé производит растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных, фармацевтическую продукцию и косметику.
В НАПК подчеркнули, что прибыль компании от российского рынка составляет чуть более 2%.
Nestle объясняет свою позицию тем, что компания обеспечивает население России товарами первой необходимости, а также беспокоится о своих сотрудниках в РФ. В компании Nestle в России работает более 7000 сотрудников.
После начала СВО компания заявила о приостановке экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости, пишет НАПК. Но в украинском ведомстве негодуют, что полки российских магазинов спустя год были переполнены продукцией Nestle.
В июле список "международных спонсоров войны" пополнила корпорация Unilever. Компания является крупнейшим производителем потребительских товаров в мире, в том числе брендов Domestos, Rexona, Dove. В НАПК недовольны тем, что компания платит значительные налоги в российский госбюджет, а её оборот на российском рынке растёт.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября, 09:56
Венгрия потребовала от Украины гарантий, что политизированная ситуация с банком OTP не повторитсяБудапешту нужны гарантии от Киева, что ситуация, подобная внесению венгерской банковской группы OTP Bank Group в так называемый список "спонсоров войны", не повторится. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает 16 октября РИА Новости
 
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