Средство для унитаза, мыло и дезодоранты включили в украинский список "спонсоров войны" - 03.07.2023 Украина.ру
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Средство для унитаза, мыло и дезодоранты включили в украинский список "спонсоров войны"
Средство для унитаза, мыло и дезодоранты включили в украинский список "спонсоров войны" - 03.07.2023 Украина.ру
Средство для унитаза, мыло и дезодоранты включили в украинский список "спонсоров войны"
Крупнейший производитель бытовой химии и парфюмерии Unilever не ушёл из России и попал в украинский список "спонсоров войны". Об этом сообщили в пресс-службе Украинского национального агентства по предотвращению коррупции
2023-07-03T18:03
2023-07-03T18:03
новости
украина
напк
спонсоры
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Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в свой список "международных спонсоров войны" корпорацию Unilever, которая является крупнейшим производителем потребительских товаров в мире, в том числе брендов Domestos, Rexona, Dove. В НАПК недовольны тем, что компания платит значительные налоги в российский госбюджет, а её оборот на российском рынке растёт.Как заявили в НАПК, после начала российской спецоперации Unilever пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако в течение года прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд рублей в 2021 году до более 9,2 млрд в прошлом году."Компания Unilever должна покинуть Россию сейчас", – потребовал глава НАПК Александр Новиков.Unilever — британская компания, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии.Компании принадлежат такие бренды бытовой химии и парфюмерии как Cif, Axe, Domestos, Dove, "Черный жемчуг", "Лесной бальзам" и другие.
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новости, украина, напк, спонсоры, россия (рф)
Новости, Украина, НАПК, спонсоры, Россия (РФ)

Средство для унитаза, мыло и дезодоранты включили в украинский список "спонсоров войны"

18:03 03.07.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис компании Unilever в Москве перешел на удаленный режим работы из-за коронавируса
Офис компании Unilever в Москве перешел на удаленный режим работы из-за коронавируса - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Крупнейший производитель бытовой химии и парфюмерии Unilever не ушёл из России и попал в украинский список "спонсоров войны". Об этом сообщили в пресс-службе Украинского национального агентства по предотвращению коррупции
Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в свой список "международных спонсоров войны" корпорацию Unilever, которая является крупнейшим производителем потребительских товаров в мире, в том числе брендов Domestos, Rexona, Dove.
"В России в Unilever работают более 3000 сотрудников. В 2022 году на долю российского бизнеса пришлось 1,4% оборота Unilever и 2% ее чистой прибыли, которая в 2022 году выросла на 24,9%, по сравнению с 2021-м, и составила 8,03 млрд евро", - заявили в НАПК.
В НАПК недовольны тем, что компания платит значительные налоги в российский госбюджет, а её оборот на российском рынке растёт.
Как заявили в НАПК, после начала российской спецоперации Unilever пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако в течение года прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд рублей в 2021 году до более 9,2 млрд в прошлом году.
"Компания Unilever должна покинуть Россию сейчас", – потребовал глава НАПК Александр Новиков.
Unilever — британская компания, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии.Компании принадлежат такие бренды бытовой химии и парфюмерии как Cif, Axe, Domestos, Dove, "Черный жемчуг", "Лесной бальзам" и другие.
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК)
16 июня, 20:48
Украина впервые исключила компанию из своего списка "спонсоров войны"Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) впервые исключило компанию из своего списка "спонсоров войны", ею стала ирландская компания Peninsula Petroleum. Об этом НАПК сообщило в своем телеграмм-канале 16 июня
 
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Заголовок открываемого материала
18:41ЛГБТ-скандал в армии. Итоги 3 июля на Украине
18:03Средство для унитаза, мыло и дезодоранты включили в украинский список "спонсоров войны"
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