https://ukraina.ru/20230703/1047776376.html

Средство для унитаза, мыло и дезодоранты включили в украинский список "спонсоров войны"

Средство для унитаза, мыло и дезодоранты включили в украинский список "спонсоров войны" - 03.07.2023 Украина.ру

Средство для унитаза, мыло и дезодоранты включили в украинский список "спонсоров войны"

Крупнейший производитель бытовой химии и парфюмерии Unilever не ушёл из России и попал в украинский список "спонсоров войны". Об этом сообщили в пресс-службе Украинского национального агентства по предотвращению коррупции

2023-07-03T18:03

2023-07-03T18:03

2023-07-03T18:03

новости

украина

напк

спонсоры

россия (рф)

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Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в свой список "международных спонсоров войны" корпорацию Unilever, которая является крупнейшим производителем потребительских товаров в мире, в том числе брендов Domestos, Rexona, Dove. В НАПК недовольны тем, что компания платит значительные налоги в российский госбюджет, а её оборот на российском рынке растёт.Как заявили в НАПК, после начала российской спецоперации Unilever пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако в течение года прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд рублей в 2021 году до более 9,2 млрд в прошлом году."Компания Unilever должна покинуть Россию сейчас", – потребовал глава НАПК Александр Новиков.Unilever — британская компания, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии.Компании принадлежат такие бренды бытовой химии и парфюмерии как Cif, Axe, Domestos, Dove, "Черный жемчуг", "Лесной бальзам" и другие.

https://ukraina.ru/20230616/1047321341.html

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новости, украина, напк, спонсоры, россия (рф)