Путин подписал отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - 02.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231102/1050704179.html
Путин подписал отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Путин подписал отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - 02.11.2023 Украина.ру
Путин подписал отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ опубликован на сайте Кремля
2023-11-02T13:04
2023-11-02T13:04
новости
россия
владимир путин
двзяи
ядерные испытания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/12/1050302322_0:213:3137:1978_1920x0_80_0_0_fd69278e16289ae3f7982192cd8a8500.jpg.webp
Инициатива об отзыве была внесена в парламент 13 октября. Депутаты предложили отменить действие первой статьи закона от 27 мая 2000 года, она ратифицировала соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.Сегодня США уведомили Россию о запуске межконтинентальной ракеты, являющейся основой американских сил ядерного сдерживания."Подобные пуски являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления, конечно же, были получены. Также поступает и российская сторона", – прокомментировал данное уведомление пресс-секретарь Кремля Песков.10 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России не остаётся других вариантов, кроме отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаниях. Это необходимо для балансировки статуса по договору, по примеру США.
https://ukraina.ru/20231010/1050057516.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/12/1050302322_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_c3770caccdbfc119453c74518bae6e69.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, двзяи, ядерные испытания
Новости, Россия, Владимир Путин, ДВЗЯИ, ядерные испытания

Путин подписал отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

13:04 02.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ опубликован на сайте Кремля
Инициатива об отзыве была внесена в парламент 13 октября. Депутаты предложили отменить действие первой статьи закона от 27 мая 2000 года, она ратифицировала соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.
"Закон вступает в силу с момента опубликования", – говорится в документе, опубликованном 2 ноября.
Сегодня США уведомили Россию о запуске межконтинентальной ракеты, являющейся основой американских сил ядерного сдерживания.
"Подобные пуски являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления, конечно же, были получены. Также поступает и российская сторона", – прокомментировал данное уведомление пресс-секретарь Кремля Песков.
10 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России не остаётся других вариантов, кроме отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаниях. Это необходимо для балансировки статуса по договору, по примеру США.
Форум руководителей ведущих СМИ государств-участников БРИКС Пути создания общего информационного пространства БРИКС
10 октября, 14:46
Отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает гонку вооружений - МИД РФУ России не остаётся других вариантов, кроме отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаниях (ДВЗЯИ), заявил 10 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков
 
НовостиРоссияВладимир ПутинДВЗЯИядерные испытания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку"
15:44Украина решила спрятать под землю объекты энергетики, а запчасти хранить у соседей
15:40"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного
14:58ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов
14:34Что "синий трактор" делает под Авдеевкой и почему Зеленский не еврей, а японец - Мощанский
14:24"Когда увидим, что надо": в Белоруссии отложили воссоздание военных прокуратур
14:20Пустующие квартиры в ДНР разрешили вскрывать
14:17Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Залужному подумать о выживании Украины
14:16Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"
14:16Солнце русской поэзии не погаснет. Кравцов обещал не исключать Пушкина из школьной программы
14:12"Ядерная ясность". Зачем Северную Корею обвиняют в поддержке ХАМАС
14:03Инструктор батальона БАРС-32: Оператору БПЛА нужна храбрость, а "Рэмбо" под огнем часто впадают в ступор
13:56"Царь-Номо, который объединит славянские народы". Украинскую секту обвинили в пророссийской пропаганде
13:55Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова
13:50У группы компаний Коломойского* отняли 245 автозаправок
13:44Польские перевозчики перекроют три пункта пропуска на границе с Украиной
13:36Парламентарии США просят Байдена разместить на Украине ракеты большей дальности
13:23Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи
13:21Главой парламента Черногории стал серб и русофил. Как это повлияет на политический курс страны
13:21ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой
Лента новостейМолния