https://ukraina.ru/20231102/1050704179.html
Путин подписал отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Путин подписал отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - 02.11.2023 Украина.ру
Путин подписал отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ опубликован на сайте Кремля
2023-11-02T13:04
2023-11-02T13:04
2023-11-02T13:04
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россия
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двзяи
ядерные испытания
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Инициатива об отзыве была внесена в парламент 13 октября. Депутаты предложили отменить действие первой статьи закона от 27 мая 2000 года, она ратифицировала соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.Сегодня США уведомили Россию о запуске межконтинентальной ракеты, являющейся основой американских сил ядерного сдерживания."Подобные пуски являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления, конечно же, были получены. Также поступает и российская сторона", – прокомментировал данное уведомление пресс-секретарь Кремля Песков.10 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России не остаётся других вариантов, кроме отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаниях. Это необходимо для балансировки статуса по договору, по примеру США.
https://ukraina.ru/20231010/1050057516.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, владимир путин, двзяи, ядерные испытания
Новости, Россия, Владимир Путин, ДВЗЯИ, ядерные испытания
Путин подписал отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ опубликован на сайте Кремля
Инициатива об отзыве была внесена в парламент 13 октября. Депутаты предложили отменить действие первой статьи закона от 27 мая 2000 года, она ратифицировала соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.
"Закон вступает в силу с момента опубликования", – говорится в документе, опубликованном 2 ноября.
Сегодня США уведомили Россию о запуске межконтинентальной ракеты, являющейся основой американских сил ядерного сдерживания.
"Подобные пуски являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления, конечно же, были получены. Также поступает и российская сторона", – прокомментировал данное уведомление пресс-секретарь Кремля Песков.
10 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России не остаётся других вариантов, кроме отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаниях. Это необходимо для балансировки статуса по договору, по примеру США.