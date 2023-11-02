https://ukraina.ru/20231102/1050704179.html

Путин подписал отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Путин подписал отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - 02.11.2023 Украина.ру

Путин подписал отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ опубликован на сайте Кремля

2023-11-02T13:04

2023-11-02T13:04

2023-11-02T13:04

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ядерные испытания

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Инициатива об отзыве была внесена в парламент 13 октября. Депутаты предложили отменить действие первой статьи закона от 27 мая 2000 года, она ратифицировала соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.Сегодня США уведомили Россию о запуске межконтинентальной ракеты, являющейся основой американских сил ядерного сдерживания."Подобные пуски являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления, конечно же, были получены. Также поступает и российская сторона", – прокомментировал данное уведомление пресс-секретарь Кремля Песков.10 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России не остаётся других вариантов, кроме отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаниях. Это необходимо для балансировки статуса по договору, по примеру США.

https://ukraina.ru/20231010/1050057516.html

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новости, россия, владимир путин, двзяи, ядерные испытания