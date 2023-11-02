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В Совбезе призвали поднять вопрос признания геноцида народов СССР нацистами

В Совбезе призвали поднять вопрос признания геноцида народов СССР нацистами - 02.11.2023 Украина.ру

В Совбезе призвали поднять вопрос признания геноцида народов СССР нацистами

На мировой арене пора поднимать вопрос признания геноцида народов СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Об этом 2 ноября сообщили журналисты РИА Новости

2023-11-02T11:54

2023-11-02T11:54

2023-11-02T11:55

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Венедиктов прокомментировал заявление официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Вторая мировая война закончилась якобы победой США. По словам замсека Совбеза РФ, это "откровенный плевок в адрес не только 27 миллионов погибших советских граждан, но и всех тех, кто воевал в составе антигитлеровской коалиции".В годы Великой Отечественной войны погибло почти 27 миллионов советских граждан. Из них 7,4 миллиона человек были целенаправленно убиты, 4,1 миллиона человек умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного, а 2,1 миллиона человек погибли на принудительных работах в Германии.Количество российских регионов, где суды признали геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях, приближается к 20.Накануне, 1 ноября, Генеральная прокуратура РФ потребовала признать геноцидом оккупацию Курской области.Всего за период оккупации Курской области (1941-1943 гг.) немецко-фашистские захватчики и их пособники убили более 703 тыс. мирных жителей и военнопленных. Активную карательную деятельность проводила также украинская казачья сотня. Это следует из заявления об установлении факта геноцида народов Советского Союза, которое прокуратура региона по поручению генпрокурора Игоря Краснова направила в суд.Во время пребывания в Курской области каратели, пришедшие с территории Украины, истязали, пытали и убивали мирное население и советских военнопленных.

https://ukraina.ru/20230913/1049373069.html

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новости, россия, ссср, германия, нацисты, великая отечественная война, советский народ, венедиктов, адольф гитлер