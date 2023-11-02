https://ukraina.ru/20231102/1050700841.html
В Совбезе призвали поднять вопрос признания геноцида народов СССР нацистами
В Совбезе призвали поднять вопрос признания геноцида народов СССР нацистами - 02.11.2023 Украина.ру
В Совбезе призвали поднять вопрос признания геноцида народов СССР нацистами
На мировой арене пора поднимать вопрос признания геноцида народов СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Об этом 2 ноября сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-02T11:54
2023-11-02T11:54
2023-11-02T11:55
новости
россия
ссср
германия
нацисты
великая отечественная война
советский народ
венедиктов
адольф гитлер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/17/1042866152_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_e4938cac2210f1fa4e429e5b28b21034.jpg
Венедиктов прокомментировал заявление официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Вторая мировая война закончилась якобы победой США. По словам замсека Совбеза РФ, это "откровенный плевок в адрес не только 27 миллионов погибших советских граждан, но и всех тех, кто воевал в составе антигитлеровской коалиции".В годы Великой Отечественной войны погибло почти 27 миллионов советских граждан. Из них 7,4 миллиона человек были целенаправленно убиты, 4,1 миллиона человек умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного, а 2,1 миллиона человек погибли на принудительных работах в Германии.Количество российских регионов, где суды признали геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях, приближается к 20.Накануне, 1 ноября, Генеральная прокуратура РФ потребовала признать геноцидом оккупацию Курской области.Всего за период оккупации Курской области (1941-1943 гг.) немецко-фашистские захватчики и их пособники убили более 703 тыс. мирных жителей и военнопленных. Активную карательную деятельность проводила также украинская казачья сотня. Это следует из заявления об установлении факта геноцида народов Советского Союза, которое прокуратура региона по поручению генпрокурора Игоря Краснова направила в суд.Во время пребывания в Курской области каратели, пришедшие с территории Украины, истязали, пытали и убивали мирное население и советских военнопленных.
https://ukraina.ru/20230913/1049373069.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/17/1042866152_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_5684151aa481fbcb75988805d964c5b4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ссср, германия, нацисты, великая отечественная война, советский народ, венедиктов, адольф гитлер
Новости, Россия, СССР, Германия, нацисты, Великая Отечественная война, советский народ, Венедиктов, Адольф Гитлер
В Совбезе призвали поднять вопрос признания геноцида народов СССР нацистами
11:54 02.11.2023 (обновлено: 11:55 02.11.2023)
На мировой арене пора поднимать вопрос признания геноцида народов СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Об этом 2 ноября сообщили журналисты РИА Новости
Венедиктов прокомментировал заявление официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Вторая мировая война закончилась якобы победой США. По словам замсека Совбеза РФ, это "откровенный плевок в адрес не только 27 миллионов погибших советских граждан, но и всех тех, кто воевал в составе антигитлеровской коалиции".
"На этом фоне уместно поставить вопрос, почему никто не говорит о геноциде советского народа, который был в числе первых целей Гитлера и его приспешников? Считаю, что такую работу необходимо начать проводить уже сейчас, опираясь на неопровержимые исторические факты", - подчеркнул Венедиктов.
В годы Великой Отечественной войны погибло почти 27 миллионов советских граждан. Из них 7,4 миллиона человек были целенаправленно убиты, 4,1 миллиона человек умерли от жестоких условий оккупационного режима - голода, инфекционных болезней, отсутствия медицинской помощи и тому подобного, а 2,1 миллиона человек погибли на принудительных работах в Германии.
Количество российских регионов, где суды признали геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях, приближается к 20.
Накануне, 1 ноября, Генеральная прокуратура РФ потребовала
признать геноцидом оккупацию Курской области.
Всего за период оккупации Курской области (1941-1943 гг.) немецко-фашистские захватчики и их пособники убили более 703 тыс. мирных жителей и военнопленных. Активную карательную деятельность проводила также украинская казачья сотня. Это следует из заявления об установлении факта геноцида народов Советского Союза, которое прокуратура региона по поручению генпрокурора Игоря Краснова направила в суд.
Во время пребывания в Курской области каратели, пришедшие с территории Украины, истязали, пытали и убивали мирное население и советских военнопленных.