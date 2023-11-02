Шахматисты из России и Украины обменялись рукопожатиями на турнире - 02.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231102/1050699534.html
Шахматисты из России и Украины обменялись рукопожатиями на турнире
Шахматисты из России и Украины обменялись рукопожатиями на турнире - 02.11.2023 Украина.ру
Шахматисты из России и Украины обменялись рукопожатиями на турнире
Российский гроссмейстер Владислав Артемьев и украинский шахматист Юрий Кузубов пожали друг другу руки турнире Grand Swiss. Об этом 2 ноября сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-02T11:32
2023-11-02T15:21
новости
россия
украина
шахматы
шахматисты
соревнования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050698828_0:164:800:614_1920x0_80_0_0_b83d69398a27e56032478e6ce5afede4.jpg
Шахматисты пожали руки перед началом и после завершения партии в рамках седьмого тура.Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях.Кузубов играл белыми фигурами и одержал победу в партии. Он родился в Смоленской области, с раннего детства проживал в Краматорске.На данный момент шахматисты из России выступают на соревнованиях под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).В конце июля украинская саблистка Ольга Харлан на чемпионате мира была дисквалифицировала из-за того, что не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала. Согласно правилам Международной федерации фехтования, поединок считается незавершенным без рукопожатия. Позднее украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.Украинская теннисистка Марта Костюк в мае по окончании матча первого круга Открытого чемпионата Франции отказалась обменяться рукопожатием с белоруской Ариной Соболенко, одержавшей победу, и в тот момент трибуны засвистели. Арина подумала, что зрители выражают недовольство в её адрес, и не растерялась — она изобразила ироничный поклон в сторону трибун.Французской публике не только не стало стыдно, присутствовавших на матче 28 мая поддержали и другие. Вот, например, комментарии под публикациями в британских СМИ:· "Костюк — самая мерзкая и токсичная теннисистка. Конфликт на Украине закончится, а её противный характер останется с ней навсегда".· "Типичная реакция представителя Украины. Разбрасывают игрушки по полу, когда что-то идет не так, как они хотят. Горжусь, что публика во всем разобралась".· "Надеюсь, в следующий раз её обыграют со счетом 6:0, 6:0".Аудитория недоумевала, почему за такое поведение Костюк не дисквалифицировали.
https://ukraina.ru/20230731/1048380526.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050698828_0:89:800:689_1920x0_80_0_0_cce78c29568e0f258b116beaa99d41ff.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, шахматы, шахматисты, соревнования
Новости, Россия, Украина, шахматы, шахматисты, соревнования

Шахматисты из России и Украины обменялись рукопожатиями на турнире

11:32 02.11.2023 (обновлено: 15:21 02.11.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Krzysztof Szeląg
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© commons.wikimedia.org / Krzysztof Szeląg
Читать в
Российский гроссмейстер Владислав Артемьев и украинский шахматист Юрий Кузубов пожали друг другу руки турнире Grand Swiss. Об этом 2 ноября сообщили журналисты РИА Новости
Шахматисты пожали руки перед началом и после завершения партии в рамках седьмого тура.
Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях.
Кузубов играл белыми фигурами и одержал победу в партии. Он родился в Смоленской области, с раннего детства проживал в Краматорске.
На данный момент шахматисты из России выступают на соревнованиях под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).
В конце июля украинская саблистка Ольга Харлан на чемпионате мира была дисквалифицировала из-за того, что не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала.
Согласно правилам Международной федерации фехтования, поединок считается незавершенным без рукопожатия. Позднее украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.
Украинская теннисистка Марта Костюк в мае по окончании матча первого круга Открытого чемпионата Франции отказалась обменяться рукопожатием с белоруской Ариной Соболенко, одержавшей победу, и в тот момент трибуны засвистели. Арина подумала, что зрители выражают недовольство в её адрес, и не растерялась — она изобразила ироничный поклон в сторону трибун.
Французской публике не только не стало стыдно, присутствовавших на матче 28 мая поддержали и другие. Вот, например, комментарии под публикациями в британских СМИ:
· "Костюк — самая мерзкая и токсичная теннисистка. Конфликт на Украине закончится, а её противный характер останется с ней навсегда".
· "Типичная реакция представителя Украины. Разбрасывают игрушки по полу, когда что-то идет не так, как они хотят. Горжусь, что публика во всем разобралась".
· "Надеюсь, в следующий раз её обыграют со счетом 6:0, 6:0".
Аудитория недоумевала, почему за такое поведение Костюк не дисквалифицировали.
- РИА Новости, 1920, 31.07.2023
31 июля, 15:26
Дело Харлан. Как Украина отменила мировой спорт
 
НовостиРоссияУкраинашахматышахматистысоревнования
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку"
15:44Украина решила спрятать под землю объекты энергетики, а запчасти хранить у соседей
15:40"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного
14:58ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов
14:34Что "синий трактор" делает под Авдеевкой и почему Зеленский не еврей, а японец - Мощанский
14:24"Когда увидим, что надо": в Белоруссии отложили воссоздание военных прокуратур
14:20Пустующие квартиры в ДНР разрешили вскрывать
14:17Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Залужному подумать о выживании Украины
14:16Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"
14:16Солнце русской поэзии не погаснет. Кравцов обещал не исключать Пушкина из школьной программы
14:12"Ядерная ясность". Зачем Северную Корею обвиняют в поддержке ХАМАС
14:03Инструктор батальона БАРС-32: Оператору БПЛА нужна храбрость, а "Рэмбо" под огнем часто впадают в ступор
13:56"Царь-Номо, который объединит славянские народы". Украинскую секту обвинили в пророссийской пропаганде
13:55Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова
13:50У группы компаний Коломойского* отняли 245 автозаправок
13:44Польские перевозчики перекроют три пункта пропуска на границе с Украиной
13:36Парламентарии США просят Байдена разместить на Украине ракеты большей дальности
13:23Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи
13:21Главой парламента Черногории стал серб и русофил. Как это повлияет на политический курс страны
13:21ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой
Лента новостейМолния