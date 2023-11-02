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Шахматисты из России и Украины обменялись рукопожатиями на турнире
Шахматисты из России и Украины обменялись рукопожатиями на турнире - 02.11.2023 Украина.ру
Шахматисты из России и Украины обменялись рукопожатиями на турнире
Российский гроссмейстер Владислав Артемьев и украинский шахматист Юрий Кузубов пожали друг другу руки турнире Grand Swiss. Об этом 2 ноября сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-02T11:32
2023-11-02T11:32
2023-11-02T15:21
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Шахматисты пожали руки перед началом и после завершения партии в рамках седьмого тура.Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях.Кузубов играл белыми фигурами и одержал победу в партии. Он родился в Смоленской области, с раннего детства проживал в Краматорске.На данный момент шахматисты из России выступают на соревнованиях под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).В конце июля украинская саблистка Ольга Харлан на чемпионате мира была дисквалифицировала из-за того, что не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала. Согласно правилам Международной федерации фехтования, поединок считается незавершенным без рукопожатия. Позднее украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.Украинская теннисистка Марта Костюк в мае по окончании матча первого круга Открытого чемпионата Франции отказалась обменяться рукопожатием с белоруской Ариной Соболенко, одержавшей победу, и в тот момент трибуны засвистели. Арина подумала, что зрители выражают недовольство в её адрес, и не растерялась — она изобразила ироничный поклон в сторону трибун.Французской публике не только не стало стыдно, присутствовавших на матче 28 мая поддержали и другие. Вот, например, комментарии под публикациями в британских СМИ:· "Костюк — самая мерзкая и токсичная теннисистка. Конфликт на Украине закончится, а её противный характер останется с ней навсегда".· "Типичная реакция представителя Украины. Разбрасывают игрушки по полу, когда что-то идет не так, как они хотят. Горжусь, что публика во всем разобралась".· "Надеюсь, в следующий раз её обыграют со счетом 6:0, 6:0".Аудитория недоумевала, почему за такое поведение Костюк не дисквалифицировали.
https://ukraina.ru/20230731/1048380526.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия, украина, шахматы, шахматисты, соревнования
Шахматисты из России и Украины обменялись рукопожатиями на турнире
11:32 02.11.2023 (обновлено: 15:21 02.11.2023)
Российский гроссмейстер Владислав Артемьев и украинский шахматист Юрий Кузубов пожали друг другу руки турнире Grand Swiss. Об этом 2 ноября сообщили журналисты РИА Новости
Шахматисты пожали руки перед началом и после завершения партии в рамках седьмого тура.
Федерация шахмат Украины рекомендовала
своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях.
Кузубов играл белыми фигурами и одержал победу в партии. Он родился в Смоленской области, с раннего детства проживал в Краматорске.
На данный момент шахматисты из России выступают на соревнованиях под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).
В конце июля украинская саблистка Ольга Харлан на чемпионате мира была дисквалифицировала из-за того, что не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала.
Согласно правилам Международной федерации фехтования, поединок считается незавершенным без рукопожатия. Позднее украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.
Украинская теннисистка Марта Костюк в мае по окончании матча первого круга Открытого чемпионата Франции отказалась обменяться рукопожатием с белоруской Ариной Соболенко, одержавшей победу, и в тот момент трибуны засвистели. Арина подумала, что зрители выражают недовольство в её адрес, и не растерялась — она изобразила ироничный поклон в сторону трибун.
Французской публике не только не стало стыдно, присутствовавших на матче 28 мая поддержали и другие. Вот, например, комментарии под публикациями в британских СМИ:
· "Костюк — самая мерзкая и токсичная теннисистка. Конфликт на Украине закончится, а её противный характер останется с ней навсегда".
· "Типичная реакция представителя Украины. Разбрасывают игрушки по полу, когда что-то идет не так, как они хотят. Горжусь, что публика во всем разобралась".
· "Надеюсь, в следующий раз её обыграют со счетом 6:0, 6:0".
Аудитория недоумевала, почему за такое поведение Костюк не дисквалифицировали.