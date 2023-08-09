https://ukraina.ru/20230809/1048581550.html
Рада пытается отменить рукопожатия на турнирах с участием украинцев и россиян
Рада пытается отменить рукопожатия на турнирах с участием украинцев и россиян - 09.08.2023 Украина.ру
Рада пытается отменить рукопожатия на турнирах с участием украинцев и россиян
Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады Украины 9 августа в своем телеграм-канале призвал международные федерации отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают украинские и российские или белорусские спортсмены
2023-08-09T12:56
2023-08-09T12:56
2023-08-09T12:56
спорт
турнир
верховная рада
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101910/20/1019102038_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4b4cae63b9674f0d29fce4e3488901e6.jpg.webp
"Крайне важен призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены", - говорится в заявлении комитета.Накануне комитет также рекомендовал Раде принять проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд для российских и белорусских спортсменов и делегаций.В конце июля украинская саблистка Ольга Харлан на чемпионате мира была дисквалифицировала из-за того, что не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала. Согласно правилам Международной федерации фехтования, поединок считается незавершенным без рукопожатия. Позднее украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.
https://ukraina.ru/20220204/1033213840.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101910/20/1019102038_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_69297ac0fb681739b865ee6b8def5410.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спорт, турнир, верховная рада, новости, украина
спорт, турнир, Верховная Рада, Новости, Украина
Рада пытается отменить рукопожатия на турнирах с участием украинцев и россиян
Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады Украины 9 августа в своем телеграм-канале призвал международные федерации отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают украинские и российские или белорусские спортсмены
"Крайне важен призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены", - говорится в заявлении комитета.
Накануне комитет также рекомендовал Раде принять проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд для российских и белорусских спортсменов и делегаций.
В конце июля украинская саблистка Ольга Харлан на чемпионате мира была дисквалифицировала из-за того, что не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала. Согласно правилам Международной федерации фехтования, поединок считается незавершенным без рукопожатия. Позднее украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.