https://ukraina.ru/20230809/1048581550.html

Рада пытается отменить рукопожатия на турнирах с участием украинцев и россиян

Рада пытается отменить рукопожатия на турнирах с участием украинцев и россиян - 09.08.2023 Украина.ру

Рада пытается отменить рукопожатия на турнирах с участием украинцев и россиян

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады Украины 9 августа в своем телеграм-канале призвал международные федерации отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают украинские и российские или белорусские спортсмены

2023-08-09T12:56

2023-08-09T12:56

2023-08-09T12:56

спорт

турнир

верховная рада

новости

украина

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"Крайне важен призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены", - говорится в заявлении комитета.Накануне комитет также рекомендовал Раде принять проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд для российских и белорусских спортсменов и делегаций.В конце июля украинская саблистка Ольга Харлан на чемпионате мира была дисквалифицировала из-за того, что не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала. Согласно правилам Международной федерации фехтования, поединок считается незавершенным без рукопожатия. Позднее украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.

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спорт, турнир, верховная рада, новости, украина