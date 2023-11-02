https://ukraina.ru/20231102/1050691807.html
Дмитрий Выдрин: Перед лицом общего врага Иран и Турция забыли о конкуренции и религиозных "непонятках"
Дмитрий Выдрин: Перед лицом общего врага Иран и Турция забыли о конкуренции и религиозных "непонятках" - 02.11.2023 Украина.ру
Дмитрий Выдрин: Перед лицом общего врага Иран и Турция забыли о конкуренции и религиозных "непонятках"
Политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, в чем значимость встречи представителей Ирана и Турции и почему Реджеп Тайип... Украина.ру, 02.11.2023
2023-11-02T12:35
2023-11-02T12:35
2023-11-02T12:36
интервью
турция
иран
израиль
ближний восток
сша
геополитика
украина
палестино-израильский конфликт
мусульмане
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Политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, в чем значимость встречи представителей Ирана и Турции и почему Реджеп Тайип Эрдоган позволяет себе жестко критиковать действия Израиля.— Дмитрий Игнатьевич, глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян встретился в Турции с ее главой Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Хаканом Фиданом. В чем важность этих переговоров, на ваш взгляд?— Здесь гиперважен сам факт состоявшихся встреч.Я уже отмечал, что одним из главных последствий событий в Израиле стало неожиданное сближение конфессий шиитов и суннитов. В христианской ойкумене не всегда осознают глубину религиозных противоречий между, казалось бы, ответвлениями мусульманской веры.Но специалисты подскажут, что их взаимные противоречия и претензии покруче, чем между, скажем, православными и католиками. Тот факт, что правоверный и высокопоставленный шиит из Ирана садится за один стол переговоров с коллегой – правоверным суннитом, говорит о многом.— Например, о чем?— Например, о том, что у них появился общий враг такого накала, что заставляет закрыть глаза на взаимные религиозные "непонятки".Более того, министры даже готовы забыть, по крайней мере на время, явную конкуренцию своих стран за доминирование в суб-регионе. То есть мир меняется даже глубже, чем можно было себе представить.Легче было бы ожидать глобального примирения извечных недругов — котиков и песиков. Уж извините за фривольное сравнение.Что касается встречи иранского дипломата и Эрдогана, то и тут безмерно важна сама готовность к совместному диалогу.— Эрдоган позволяет себе высказываться довольно резко в отношении Израиля, который поддерживают США. Почему он так себя ведет? Эрдоган никогда не скрывал своих взглядов в отношении Израиля, но, прежде, в отличии от соседнего Ирана, мостов с еврейским государством не сжигал…— Мы не совсем понимаем различия между политиками христианских и мусульманских цивилизаций. У первых, когда сталкивается политическая выгода и религиозные убеждения, почти везде, кроме разве что России, побеждает первое. У мусульман, как правило, побеждает второе.Президент Эрдоган потом, может, и злиться на себя за упущенную выгоду. Но в моменте религиозное чувство всегда у него возьмет верх над политическим. Отсюда и все его нынешние резкие заявления.Еще раз подчеркну: он в моменте делает выбор не между Востоком и Западом, не пытается усидеть на двух стульях, не включает режим "ванского кота", а безоговорочно принимает сторону Аллаха. Иншалла!— Вашингтон занимает явную позицию в палестино-израильском конфликте. Как он будет выстраивать связи с арабским миром в таком случае?— Америка давно ни с кем не "выстраивает отношения". Она пытается дирижировать отношениями, понукать так называемыми партнерами, абсолютно доминировать в любых геополитических раскладах.Вы разве "строите отношения" с мухой, которая вам досаждает? Вы ее прихлопните или, в лучшем для неё случае, закроете в соседней комнате, чтобы досаждала не вам, а скажем, теще.Пока Израиль будет больше проблем создавать оппонентам Штатов, чем им самим, ему будет полная поддержка. А проблем он насоздавал — от Китая и Ирана до арабов и европейцев…А еще, американцы умеют — редкий случай — тандемно зарабатывать вместе с израильтянами. Военно-промышленные комплексы стран взаимно перекрещиваются. А чего не сделаешь для делового партнера…— Почему Зеленский так быстро отреагировал на провокацию в Дагестане?— Быстрее всего реагируют на то, что сами и мастырят. Хотя я бы не преувеличивал роль украинского президента в этой ситуации. Постараюсь в ближайшее время на ресурсе Украина.ру изложить не поверхностные, а глубинные причины этого нелепого конфликта.Тут все намного глубже, чем кажется. Как говаривал мой старый знакомый Виктор Степанович Черномырдин, в действительности всё не так, как на самом деле.Но злые клоуны тоже приложили к ситуации свои шаловливые ручки. Их для этого и создавали и на это натаскивали.
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
https://ukraina.ru/20231101/1050680489.html
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интервью, турция, иран, израиль, ближний восток, сша, геополитика, украина, палестино-израильский конфликт, мусульмане, арабский мир
Политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, в чем значимость встречи представителей Ирана и Турции и почему Реджеп Тайип Эрдоган позволяет себе жестко критиковать действия Израиля.
— Дмитрий Игнатьевич, глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян встретился в Турции с ее главой Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Хаканом Фиданом. В чем важность этих переговоров, на ваш взгляд?
— Здесь гиперважен сам факт состоявшихся встреч.
Я уже отмечал, что одним из главных последствий событий в Израиле стало неожиданное сближение конфессий шиитов и суннитов. В христианской ойкумене не всегда осознают глубину религиозных противоречий между, казалось бы, ответвлениями мусульманской веры.
Но специалисты подскажут, что их взаимные противоречия и претензии покруче, чем между, скажем, православными и католиками. Тот факт, что правоверный и высокопоставленный шиит из Ирана садится за один стол переговоров с коллегой – правоверным суннитом, говорит о многом.
— Например, о том, что у них появился общий враг такого накала, что заставляет закрыть глаза на взаимные религиозные "непонятки".
Более того, министры даже готовы забыть, по крайней мере на время, явную конкуренцию своих стран за доминирование в суб-регионе. То есть мир меняется даже глубже, чем можно было себе представить.
Легче было бы ожидать глобального примирения извечных недругов — котиков и песиков. Уж извините за фривольное сравнение.
Что касается встречи иранского дипломата и Эрдогана, то и тут безмерно важна сама готовность к совместному диалогу.
— Эрдоган позволяет себе высказываться довольно резко в отношении Израиля, который поддерживают США. Почему он так себя ведет? Эрдоган никогда не скрывал своих взглядов в отношении Израиля, но, прежде, в отличии от соседнего Ирана, мостов с еврейским государством не сжигал…
— Мы не совсем понимаем различия между политиками христианских и мусульманских цивилизаций.
У первых, когда сталкивается политическая выгода и религиозные убеждения, почти везде, кроме разве что России, побеждает первое. У мусульман, как правило, побеждает второе.
Президент Эрдоган потом, может, и злиться на себя за упущенную выгоду. Но в моменте религиозное чувство всегда у него возьмет верх над политическим. Отсюда и все его нынешние резкие заявления.
Еще раз подчеркну: он в моменте делает выбор не между Востоком и Западом, не пытается усидеть на двух стульях, не включает режим "ванского кота", а безоговорочно принимает сторону Аллаха. Иншалла!
— Вашингтон занимает явную позицию в палестино-израильском конфликте. Как он будет выстраивать связи с арабским миром в таком случае?
— Америка давно ни с кем не "выстраивает отношения". Она пытается дирижировать отношениями, понукать так называемыми партнерами, абсолютно доминировать в любых геополитических раскладах.
Вы разве "строите отношения" с мухой, которая вам досаждает? Вы ее прихлопните или, в лучшем для неё случае, закроете в соседней комнате, чтобы досаждала не вам, а скажем, теще.
Пока Израиль будет больше проблем создавать оппонентам Штатов, чем им самим, ему будет полная поддержка. А проблем он насоздавал — от Китая и Ирана до арабов и европейцев…
А еще, американцы умеют — редкий случай — тандемно зарабатывать вместе с израильтянами. Военно-промышленные комплексы стран взаимно перекрещиваются. А чего не сделаешь для делового партнера…
— Почему Зеленский так быстро отреагировал на провокацию в Дагестане?
— Быстрее всего реагируют на то, что сами и мастырят. Хотя я бы не преувеличивал роль украинского президента в этой ситуации. Постараюсь в ближайшее время на ресурсе Украина.ру изложить не поверхностные, а глубинные причины этого нелепого конфликта.
Тут все намного глубже, чем кажется. Как говаривал мой старый знакомый Виктор Степанович Черномырдин, в действительности всё не так, как на самом деле.
Но злые клоуны тоже приложили к ситуации свои шаловливые ручки. Их для этого и создавали и на это натаскивали.