https://ukraina.ru/20231102/1050691807.html

Дмитрий Выдрин: Перед лицом общего врага Иран и Турция забыли о конкуренции и религиозных "непонятках"

Дмитрий Выдрин: Перед лицом общего врага Иран и Турция забыли о конкуренции и религиозных "непонятках" - 02.11.2023 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Перед лицом общего врага Иран и Турция забыли о конкуренции и религиозных "непонятках"

Политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, в чем значимость встречи представителей Ирана и Турции и почему Реджеп Тайип... Украина.ру, 02.11.2023

2023-11-02T12:35

2023-11-02T12:35

2023-11-02T12:36

интервью

турция

иран

израиль

ближний восток

сша

геополитика

украина

палестино-израильский конфликт

мусульмане

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Политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, в чем значимость встречи представителей Ирана и Турции и почему Реджеп Тайип Эрдоган позволяет себе жестко критиковать действия Израиля.— Дмитрий Игнатьевич, глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян встретился в Турции с ее главой Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Хаканом Фиданом. В чем важность этих переговоров, на ваш взгляд?— Здесь гиперважен сам факт состоявшихся встреч.Я уже отмечал, что одним из главных последствий событий в Израиле стало неожиданное сближение конфессий шиитов и суннитов. В христианской ойкумене не всегда осознают глубину религиозных противоречий между, казалось бы, ответвлениями мусульманской веры.Но специалисты подскажут, что их взаимные противоречия и претензии покруче, чем между, скажем, православными и католиками. Тот факт, что правоверный и высокопоставленный шиит из Ирана садится за один стол переговоров с коллегой – правоверным суннитом, говорит о многом.— Например, о чем?— Например, о том, что у них появился общий враг такого накала, что заставляет закрыть глаза на взаимные религиозные "непонятки".Более того, министры даже готовы забыть, по крайней мере на время, явную конкуренцию своих стран за доминирование в суб-регионе. То есть мир меняется даже глубже, чем можно было себе представить.Легче было бы ожидать глобального примирения извечных недругов — котиков и песиков. Уж извините за фривольное сравнение.Что касается встречи иранского дипломата и Эрдогана, то и тут безмерно важна сама готовность к совместному диалогу.— Эрдоган позволяет себе высказываться довольно резко в отношении Израиля, который поддерживают США. Почему он так себя ведет? Эрдоган никогда не скрывал своих взглядов в отношении Израиля, но, прежде, в отличии от соседнего Ирана, мостов с еврейским государством не сжигал…— Мы не совсем понимаем различия между политиками христианских и мусульманских цивилизаций. У первых, когда сталкивается политическая выгода и религиозные убеждения, почти везде, кроме разве что России, побеждает первое. У мусульман, как правило, побеждает второе.Президент Эрдоган потом, может, и злиться на себя за упущенную выгоду. Но в моменте религиозное чувство всегда у него возьмет верх над политическим. Отсюда и все его нынешние резкие заявления.Еще раз подчеркну: он в моменте делает выбор не между Востоком и Западом, не пытается усидеть на двух стульях, не включает режим "ванского кота", а безоговорочно принимает сторону Аллаха. Иншалла!— Вашингтон занимает явную позицию в палестино-израильском конфликте. Как он будет выстраивать связи с арабским миром в таком случае?— Америка давно ни с кем не "выстраивает отношения". Она пытается дирижировать отношениями, понукать так называемыми партнерами, абсолютно доминировать в любых геополитических раскладах.Вы разве "строите отношения" с мухой, которая вам досаждает? Вы ее прихлопните или, в лучшем для неё случае, закроете в соседней комнате, чтобы досаждала не вам, а скажем, теще.Пока Израиль будет больше проблем создавать оппонентам Штатов, чем им самим, ему будет полная поддержка. А проблем он насоздавал — от Китая и Ирана до арабов и европейцев…А еще, американцы умеют — редкий случай — тандемно зарабатывать вместе с израильтянами. Военно-промышленные комплексы стран взаимно перекрещиваются. А чего не сделаешь для делового партнера…— Почему Зеленский так быстро отреагировал на провокацию в Дагестане?— Быстрее всего реагируют на то, что сами и мастырят. Хотя я бы не преувеличивал роль украинского президента в этой ситуации. Постараюсь в ближайшее время на ресурсе Украина.ру изложить не поверхностные, а глубинные причины этого нелепого конфликта.Тут все намного глубже, чем кажется. Как говаривал мой старый знакомый Виктор Степанович Черномырдин, в действительности всё не так, как на самом деле.Но злые клоуны тоже приложили к ситуации свои шаловливые ручки. Их для этого и создавали и на это натаскивали.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20231101/1050680489.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, турция, иран, израиль, ближний восток, сша, геополитика, украина, палестино-израильский конфликт, мусульмане, арабский мир