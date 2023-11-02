Дмитрий Выдрин: Перед лицом общего врага Иран и Турция забыли о конкуренции и религиозных "непонятках" - 02.11.2023 Украина.ру
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Дмитрий Выдрин: Перед лицом общего врага Иран и Турция забыли о конкуренции и религиозных "непонятках"
Дмитрий Выдрин: Перед лицом общего врага Иран и Турция забыли о конкуренции и религиозных "непонятках" - 02.11.2023 Украина.ру
Дмитрий Выдрин: Перед лицом общего врага Иран и Турция забыли о конкуренции и религиозных "непонятках"
Политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, в чем значимость встречи представителей Ирана и Турции и почему Реджеп Тайип... Украина.ру, 02.11.2023
2023-11-02T12:35
2023-11-02T12:36
интервью
турция
иран
израиль
ближний восток
сша
геополитика
украина
палестино-израильский конфликт
мусульмане
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Политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, в чем значимость встречи представителей Ирана и Турции и почему Реджеп Тайип Эрдоган позволяет себе жестко критиковать действия Израиля.— Дмитрий Игнатьевич, глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян встретился в Турции с ее главой Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Хаканом Фиданом. В чем важность этих переговоров, на ваш взгляд?— Здесь гиперважен сам факт состоявшихся встреч.Я уже отмечал, что одним из главных последствий событий в Израиле стало неожиданное сближение конфессий шиитов и суннитов. В христианской ойкумене не всегда осознают глубину религиозных противоречий между, казалось бы, ответвлениями мусульманской веры.Но специалисты подскажут, что их взаимные противоречия и претензии покруче, чем между, скажем, православными и католиками. Тот факт, что правоверный и высокопоставленный шиит из Ирана садится за один стол переговоров с коллегой – правоверным суннитом, говорит о многом.— Например, о чем?— Например, о том, что у них появился общий враг такого накала, что заставляет закрыть глаза на взаимные религиозные "непонятки".Более того, министры даже готовы забыть, по крайней мере на время, явную конкуренцию своих стран за доминирование в суб-регионе. То есть мир меняется даже глубже, чем можно было себе представить.Легче было бы ожидать глобального примирения извечных недругов — котиков и песиков. Уж извините за фривольное сравнение.Что касается встречи иранского дипломата и Эрдогана, то и тут безмерно важна сама готовность к совместному диалогу.— Эрдоган позволяет себе высказываться довольно резко в отношении Израиля, который поддерживают США. Почему он так себя ведет? Эрдоган никогда не скрывал своих взглядов в отношении Израиля, но, прежде, в отличии от соседнего Ирана, мостов с еврейским государством не сжигал…— Мы не совсем понимаем различия между политиками христианских и мусульманских цивилизаций. У первых, когда сталкивается политическая выгода и религиозные убеждения, почти везде, кроме разве что России, побеждает первое. У мусульман, как правило, побеждает второе.Президент Эрдоган потом, может, и злиться на себя за упущенную выгоду. Но в моменте религиозное чувство всегда у него возьмет верх над политическим. Отсюда и все его нынешние резкие заявления.Еще раз подчеркну: он в моменте делает выбор не между Востоком и Западом, не пытается усидеть на двух стульях, не включает режим "ванского кота", а безоговорочно принимает сторону Аллаха. Иншалла!— Вашингтон занимает явную позицию в палестино-израильском конфликте. Как он будет выстраивать связи с арабским миром в таком случае?— Америка давно ни с кем не "выстраивает отношения". Она пытается дирижировать отношениями, понукать так называемыми партнерами, абсолютно доминировать в любых геополитических раскладах.Вы разве "строите отношения" с мухой, которая вам досаждает? Вы ее прихлопните или, в лучшем для неё случае, закроете в соседней комнате, чтобы досаждала не вам, а скажем, теще.Пока Израиль будет больше проблем создавать оппонентам Штатов, чем им самим, ему будет полная поддержка. А проблем он насоздавал — от Китая и Ирана до арабов и европейцев…А еще, американцы умеют — редкий случай — тандемно зарабатывать вместе с израильтянами. Военно-промышленные комплексы стран взаимно перекрещиваются. А чего не сделаешь для делового партнера…— Почему Зеленский так быстро отреагировал на провокацию в Дагестане?— Быстрее всего реагируют на то, что сами и мастырят. Хотя я бы не преувеличивал роль украинского президента в этой ситуации. Постараюсь в ближайшее время на ресурсе Украина.ру изложить не поверхностные, а глубинные причины этого нелепого конфликта.Тут все намного глубже, чем кажется. Как говаривал мой старый знакомый Виктор Степанович Черномырдин, в действительности всё не так, как на самом деле.Но злые клоуны тоже приложили к ситуации свои шаловливые ручки. Их для этого и создавали и на это натаскивали.
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интервью, турция, иран, израиль, ближний восток, сша, геополитика, украина, палестино-израильский конфликт, мусульмане, арабский мир
Интервью, Турция, Иран, Израиль, Ближний Восток, США, геополитика, Украина, Палестино-израильский конфликт, мусульмане, Арабский мир

Дмитрий Выдрин: Перед лицом общего врага Иран и Турция забыли о конкуренции и религиозных "непонятках"

12:35 02.11.2023 (обновлено: 12:36 02.11.2023)
 
© из личного архиваДмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин интервью
© из личного архива
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, в чем значимость встречи представителей Ирана и Турции и почему Реджеп Тайип Эрдоган позволяет себе жестко критиковать действия Израиля.
— Дмитрий Игнатьевич, глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян встретился в Турции с ее главой Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Хаканом Фиданом. В чем важность этих переговоров, на ваш взгляд?
— Здесь гиперважен сам факт состоявшихся встреч.
Я уже отмечал, что одним из главных последствий событий в Израиле стало неожиданное сближение конфессий шиитов и суннитов. В христианской ойкумене не всегда осознают глубину религиозных противоречий между, казалось бы, ответвлениями мусульманской веры.
Но специалисты подскажут, что их взаимные противоречия и претензии покруче, чем между, скажем, православными и католиками. Тот факт, что правоверный и высокопоставленный шиит из Ирана садится за один стол переговоров с коллегой – правоверным суннитом, говорит о многом.
— Например, о чем?
— Например, о том, что у них появился общий враг такого накала, что заставляет закрыть глаза на взаимные религиозные "непонятки".
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Более того, министры даже готовы забыть, по крайней мере на время, явную конкуренцию своих стран за доминирование в суб-регионе. То есть мир меняется даже глубже, чем можно было себе представить.
Легче было бы ожидать глобального примирения извечных недругов — котиков и песиков. Уж извините за фривольное сравнение.
Что касается встречи иранского дипломата и Эрдогана, то и тут безмерно важна сама готовность к совместному диалогу.
— Эрдоган позволяет себе высказываться довольно резко в отношении Израиля, который поддерживают США. Почему он так себя ведет? Эрдоган никогда не скрывал своих взглядов в отношении Израиля, но, прежде, в отличии от соседнего Ирана, мостов с еврейским государством не сжигал…
— Мы не совсем понимаем различия между политиками христианских и мусульманских цивилизаций.
У первых, когда сталкивается политическая выгода и религиозные убеждения, почти везде, кроме разве что России, побеждает первое. У мусульман, как правило, побеждает второе.
Президент Эрдоган потом, может, и злиться на себя за упущенную выгоду. Но в моменте религиозное чувство всегда у него возьмет верх над политическим. Отсюда и все его нынешние резкие заявления.
Еще раз подчеркну: он в моменте делает выбор не между Востоком и Западом, не пытается усидеть на двух стульях, не включает режим "ванского кота", а безоговорочно принимает сторону Аллаха. Иншалла!
— Вашингтон занимает явную позицию в палестино-израильском конфликте. Как он будет выстраивать связи с арабским миром в таком случае?
— Америка давно ни с кем не "выстраивает отношения". Она пытается дирижировать отношениями, понукать так называемыми партнерами, абсолютно доминировать в любых геополитических раскладах.
Вы разве "строите отношения" с мухой, которая вам досаждает? Вы ее прихлопните или, в лучшем для неё случае, закроете в соседней комнате, чтобы досаждала не вам, а скажем, теще.
Пока Израиль будет больше проблем создавать оппонентам Штатов, чем им самим, ему будет полная поддержка. А проблем он насоздавал — от Китая и Ирана до арабов и европейцев…
А еще, американцы умеют — редкий случай — тандемно зарабатывать вместе с израильтянами. Военно-промышленные комплексы стран взаимно перекрещиваются. А чего не сделаешь для делового партнера…
Дмитрий Ефимов интервью
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Дмитрий Ефимов: В ответ на тактику "двойников" Россия разгромит ВСУ в Авдеевке и пойдет на Херсон
— Почему Зеленский так быстро отреагировал на провокацию в Дагестане?
— Быстрее всего реагируют на то, что сами и мастырят. Хотя я бы не преувеличивал роль украинского президента в этой ситуации. Постараюсь в ближайшее время на ресурсе Украина.ру изложить не поверхностные, а глубинные причины этого нелепого конфликта.
Тут все намного глубже, чем кажется. Как говаривал мой старый знакомый Виктор Степанович Черномырдин, в действительности всё не так, как на самом деле.
Но злые клоуны тоже приложили к ситуации свои шаловливые ручки. Их для этого и создавали и на это натаскивали.
 
ИнтервьюТурцияИранИзраильБлижний ВостокСШАгеополитикаУкраинаПалестино-израильский конфликтмусульманеАрабский мир
 
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