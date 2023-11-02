Экс-премьер Италии назвал разговор Мелони с пранкерами "провалом планетарного масштаба"
© Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭкстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
© Павел Бедняков
Нынешняя премьер Италии говорит об украинском конфликте в личной беседе и на виду совершенно противоположные вещи. Беседа Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом – это "провал планетарного масштаба", считает вывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте
На странице в сети, он прокомментировал высказывания Мелони и признался, что ему было "неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать таким вопиющим способом".
"Неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте. То есть она дает описание конфликта совершенно другое от того, что она дает итальянцам, общественному мнению и представителям народа. Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами", - отметил Конте.
Политик также обвинил Мелони в трусости, поскольку власти в полноте осознают, что украинский конфликт следует решать дипломатическим путём, но всё равно продолжают поставлять Киеву вооружение и боеприпасы.
"Она (прим. ред.– Джорджи Мелони) признает, что ещё не нашла в себе смелости выставить на обсуждение другую позицию Италии, которая, наконец, предложит решение путем переговоров. За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего – жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти", – добавил Конте.
Ранее российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что обсудили с Мелони миграционную проблему и конфликт на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Премьер Италии пожаловалась, что страны Евросоюза игнорируют попытки Рима обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов, назвав эту позицию глупой. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая в беседе с российскими пранкерами заявила, что киевский режим имеет право героизировать Бандеру и Шухевича.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая в беседе с российскими пранкерами заявила, что киевский режим имеет право героизировать Бандеру и Шухевича.