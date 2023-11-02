https://ukraina.ru/20231102/1050691577.html

Экс-премьер Италии назвал разговор Мелони с пранкерами "провалом планетарного масштаба"

Экс-премьер Италии назвал разговор Мелони с пранкерами "провалом планетарного масштаба" - 02.11.2023 Украина.ру

Экс-премьер Италии назвал разговор Мелони с пранкерами "провалом планетарного масштаба"

Нынешняя премьер Италии говорит об украинском конфликте в личной беседе и на виду совершенно противоположные вещи. Беседа Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом – это "провал планетарного масштаба", считает вывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте

2023-11-02T01:18

2023-11-02T01:18

2023-11-02T01:18

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италия

джорджи мелони

вован и лексус

пранкеры

украина

сво

военная помощь

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На странице в сети, он прокомментировал высказывания Мелони и признался, что ему было "неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать таким вопиющим способом". Политик также обвинил Мелони в трусости, поскольку власти в полноте осознают, что украинский конфликт следует решать дипломатическим путём, но всё равно продолжают поставлять Киеву вооружение и боеприпасы. Ранее российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что обсудили с Мелони миграционную проблему и конфликт на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Премьер Италии пожаловалась, что страны Евросоюза игнорируют попытки Рима обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов, назвав эту позицию глупой. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон".Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая в беседе с российскими пранкерами заявила, что киевский режим имеет право героизировать Бандеру и Шухевича.

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новости, италия, джорджи мелони, вован и лексус, пранкеры, украина, сво, военная помощь