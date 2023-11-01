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Захарова ответила премьер-министру Италии, позволившей героизировать Бандеру
Захарова ответила премьер-министру Италии, позволившей героизировать Бандеру - 01.11.2023 Украина.ру
Захарова ответила премьер-министру Италии, позволившей героизировать Бандеру
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила премьер-министру Италии Джордже Мелони героизировать, помимо Бандеры и Шухевича, представителей Национальной фашистской партии. Так отреагировала российский представитель на заявление Мелони о том, что Киев "имеет право" прославлять лидера ОУН-УПА*
2023-11-01T23:15
2023-11-01T23:15
2023-11-01T23:15
новости
мария захарова
мид рф
бандера
шухевич
всу
италия
сво
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Накануне премьер-министр Италии сообщила в интервью российским пранкерам Вовану и Лексусу о том, что киевский режим "имеет право" героизировать Бандеру и Шухевича. Мария Захарова считает, что это заявление – результат дурного образования. Или национализм. Ранее официальный представитель МИД РФ комментировала исчезнувший с выставки портрет "азовца**" с фашистским шевроном. Она считает, что экспонат убрали зря, потому как европейцы должны знать, на что политики тратят налоги. * "Украинская повстанческая армия" (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014). **экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мария захарова, мид рф, бандера, шухевич, всу, италия, сво
Новости, Мария Захарова, МИД РФ, Бандера, Шухевич, ВСУ, Италия, СВО
Захарова ответила премьер-министру Италии, позволившей героизировать Бандеру
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила премьер-министру Италии Джордже Мелони героизировать, помимо Бандеры и Шухевича, представителей Национальной фашистской партии. Так отреагировала российский представитель на заявление Мелони о том, что Киев "имеет право" прославлять лидера ОУН-УПА*
Накануне премьер-министр Италии сообщила в интервью российским пранкерам Вовану и Лексусу о том, что киевский режим "имеет право" героизировать Бандеру и Шухевича. Мария Захарова считает, что это заявление – результат дурного образования. Или национализм.
"Госпожа Мелони, Вы готовы героизировать Акилле Стараче, первого секретаря Национальной фашистской партии (НФП) в 1931-1939 годах, инициатора антисемитской кампании 1938 года? Или Алессандро Паволини, министра культуры в 1939-1943 годах, одного из создателей "республики Сало", первого и, слава Богу, последнего генсекретаря Республиканской фашистской партии <...>Der Fall Collini — немецкий фильм, в котором играют в том числе итальянские актёры. Вас никто не обвинит в увлечении кремлёвской пропагандой. Может, что и поймёте", – написала Захарова в телеграм-канале.
Ранее официальный представитель МИД РФ комментировала
исчезнувший с выставки портрет "азовца**" с фашистским шевроном. Она считает, что экспонат убрали зря, потому как европейцы должны знать, на что политики тратят налоги.
* "Украинская повстанческая армия" (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
**экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации