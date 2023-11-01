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Захарова ответила премьер-министру Италии, позволившей героизировать Бандеру

Захарова ответила премьер-министру Италии, позволившей героизировать Бандеру - 01.11.2023 Украина.ру

Захарова ответила премьер-министру Италии, позволившей героизировать Бандеру

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила премьер-министру Италии Джордже Мелони героизировать, помимо Бандеры и Шухевича, представителей Национальной фашистской партии. Так отреагировала российский представитель на заявление Мелони о том, что Киев "имеет право" прославлять лидера ОУН-УПА*

2023-11-01T23:15

2023-11-01T23:15

2023-11-01T23:15

новости

мария захарова

мид рф

бандера

шухевич

всу

италия

сво

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Накануне премьер-министр Италии сообщила в интервью российским пранкерам Вовану и Лексусу о том, что киевский режим "имеет право" героизировать Бандеру и Шухевича. Мария Захарова считает, что это заявление – результат дурного образования. Или национализм. Ранее официальный представитель МИД РФ комментировала исчезнувший с выставки портрет "азовца**" с фашистским шевроном. Она считает, что экспонат убрали зря, потому как европейцы должны знать, на что политики тратят налоги. * "Украинская повстанческая армия" (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014). **экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

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новости, мария захарова, мид рф, бандера, шухевич, всу, италия, сво