Захарова ответила премьер-министру Италии, позволившей героизировать Бандеру - 01.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231101/1050689773.html
Захарова ответила премьер-министру Италии, позволившей героизировать Бандеру
Захарова ответила премьер-министру Италии, позволившей героизировать Бандеру - 01.11.2023 Украина.ру
Захарова ответила премьер-министру Италии, позволившей героизировать Бандеру
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила премьер-министру Италии Джордже Мелони героизировать, помимо Бандеры и Шухевича, представителей Национальной фашистской партии. Так отреагировала российский представитель на заявление Мелони о том, что Киев "имеет право" прославлять лидера ОУН-УПА*
2023-11-01T23:15
2023-11-01T23:15
новости
мария захарова
мид рф
бандера
шухевич
всу
италия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/02/1033550219_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_eeb334004523288bb91a1578d47622a5.jpg
Накануне премьер-министр Италии сообщила в интервью российским пранкерам Вовану и Лексусу о том, что киевский режим "имеет право" героизировать Бандеру и Шухевича. Мария Захарова считает, что это заявление – результат дурного образования. Или национализм. Ранее официальный представитель МИД РФ комментировала исчезнувший с выставки портрет "азовца**" с фашистским шевроном. Она считает, что экспонат убрали зря, потому как европейцы должны знать, на что политики тратят налоги. * "Украинская повстанческая армия" (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014). **экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/02/1033550219_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_5de1ee97428b071b60c16f8835509314.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мария захарова, мид рф, бандера, шухевич, всу, италия, сво
Новости, Мария Захарова, МИД РФ, Бандера, Шухевич, ВСУ, Италия, СВО

Захарова ответила премьер-министру Италии, позволившей героизировать Бандеру

23:15 01.11.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила премьер-министру Италии Джордже Мелони героизировать, помимо Бандеры и Шухевича, представителей Национальной фашистской партии. Так отреагировала российский представитель на заявление Мелони о том, что Киев "имеет право" прославлять лидера ОУН-УПА*
Накануне премьер-министр Италии сообщила в интервью российским пранкерам Вовану и Лексусу о том, что киевский режим "имеет право" героизировать Бандеру и Шухевича. Мария Захарова считает, что это заявление – результат дурного образования. Или национализм.

"Госпожа Мелони, Вы готовы героизировать Акилле Стараче, первого секретаря Национальной фашистской партии (НФП) в 1931-1939 годах, инициатора антисемитской кампании 1938 года? Или Алессандро Паволини, министра культуры в 1939-1943 годах, одного из создателей "республики Сало", первого и, слава Богу, последнего генсекретаря Республиканской фашистской партии <...>Der Fall Collini — немецкий фильм, в котором играют в том числе итальянские актёры. Вас никто не обвинит в увлечении кремлёвской пропагандой. Может, что и поймёте", – написала Захарова в телеграм-канале.

Ранее официальный представитель МИД РФ комментировала исчезнувший с выставки портрет "азовца**" с фашистским шевроном. Она считает, что экспонат убрали зря, потому как европейцы должны знать, на что политики тратят налоги.
* "Украинская повстанческая армия" (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
**экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
 
НовостиМария ЗахароваМИД РФБандераШухевичВСУИталияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку"
15:44Украина решила спрятать под землю объекты энергетики, а запчасти хранить у соседей
15:40"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного
14:58ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов
14:34Что "синий трактор" делает под Авдеевкой и почему Зеленский не еврей, а японец - Мощанский
14:24"Когда увидим, что надо": в Белоруссии отложили воссоздание военных прокуратур
14:20Пустующие квартиры в ДНР разрешили вскрывать
14:17Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Залужному подумать о выживании Украины
14:16Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"
14:16Солнце русской поэзии не погаснет. Кравцов обещал не исключать Пушкина из школьной программы
14:12"Ядерная ясность". Зачем Северную Корею обвиняют в поддержке ХАМАС
14:03Инструктор батальона БАРС-32: Оператору БПЛА нужна храбрость, а "Рэмбо" под огнем часто впадают в ступор
13:56"Царь-Номо, который объединит славянские народы". Украинскую секту обвинили в пророссийской пропаганде
13:55Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова
13:50У группы компаний Коломойского* отняли 245 автозаправок
13:44Польские перевозчики перекроют три пункта пропуска на границе с Украиной
13:36Парламентарии США просят Байдена разместить на Украине ракеты большей дальности
13:23Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи
13:21Главой парламента Черногории стал серб и русофил. Как это повлияет на политический курс страны
13:21ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой
Лента новостейМолния