Гепатит А нашли ещё в одной области Украины - 02.11.2023 Украина.ру
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Гепатит А нашли ещё в одной области Украины
Гепатит А нашли ещё в одной области Украины - 02.11.2023 Украина.ру
Гепатит А нашли ещё в одной области Украины
Вирус гепатита А из Винницы стремительно распространяется в другие регионы Украины. Семь человек уже успели заразиться им в Ивано-Франковской области, передаёт украинское издание "Общественное"
2023-11-02T00:47
2023-11-02T00:47
новости
украина
гепатит
винница
ивано-франковская область
инфекция
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По данным заместителя генерального директора областной клинической инфекционной больницы Натальи Дёминой, четверо взрослых и двое детей сейчас лежат с гепатитом в медучреждении. До этого "Украина.ру" писала об увеличении количества заболевших в Виннице. По состоянию на 1 ноября гепатит А подхватили 207 украинцев, а всего поступило 247 сообщений об инфекции. Во вторник, 31 октября, сообщалось, что специалистам так и не удалось определить откуда в регионе появился гепатит А. Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей. Позже главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты чрезвычайной ситуацией областного масштаба.
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новости, украина, гепатит, винница, ивано-франковская область, инфекция
Новости, Украина, гепатит, Винница, Ивано-Франковская область, инфекция

Гепатит А нашли ещё в одной области Украины

00:47 02.11.2023
 
© ctd.com.ua, Olexander IlchenkoИвано-Франковск
Ивано-Франковск
© ctd.com.ua, Olexander Ilchenko
Читать в
Вирус гепатита А из Винницы стремительно распространяется в другие регионы Украины. Семь человек уже успели заразиться им в Ивано-Франковской области, передаёт украинское издание "Общественное"
По данным заместителя генерального директора областной клинической инфекционной больницы Натальи Дёминой, четверо взрослых и двое детей сейчас лежат с гепатитом в медучреждении.

"Дети – в возрасте шести-семи лет. Есть такие, что в 5-6 классах. Все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние – средней тяжести. Тяжёлых нет. Есть больные, которых госпитализировали 31 октября и 1 ноября", – утверждает Дёмина.

До этого "Украина.ру" писала об увеличении количества заболевших в Виннице. По состоянию на 1 ноября гепатит А подхватили 207 украинцев, а всего поступило 247 сообщений об инфекции.
Во вторник, 31 октября, сообщалось, что специалистам так и не удалось определить откуда в регионе появился гепатит А.
Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей. Позже главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты чрезвычайной ситуацией областного масштаба.
 
НовостиУкраинагепатитВинницаИвано-Франковская областьинфекция
 
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