https://ukraina.ru/20231102/1050691308.html
Гепатит А нашли ещё в одной области Украины
Гепатит А нашли ещё в одной области Украины - 02.11.2023 Украина.ру
Гепатит А нашли ещё в одной области Украины
Вирус гепатита А из Винницы стремительно распространяется в другие регионы Украины. Семь человек уже успели заразиться им в Ивано-Франковской области, передаёт украинское издание "Общественное"
2023-11-02T00:47
2023-11-02T00:47
2023-11-02T00:47
новости
украина
гепатит
винница
ивано-франковская область
инфекция
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По данным заместителя генерального директора областной клинической инфекционной больницы Натальи Дёминой, четверо взрослых и двое детей сейчас лежат с гепатитом в медучреждении. До этого "Украина.ру" писала об увеличении количества заболевших в Виннице. По состоянию на 1 ноября гепатит А подхватили 207 украинцев, а всего поступило 247 сообщений об инфекции. Во вторник, 31 октября, сообщалось, что специалистам так и не удалось определить откуда в регионе появился гепатит А. Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей. Позже главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты чрезвычайной ситуацией областного масштаба.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, гепатит, винница, ивано-франковская область, инфекция
Новости, Украина, гепатит, Винница, Ивано-Франковская область, инфекция
Гепатит А нашли ещё в одной области Украины
Вирус гепатита А из Винницы стремительно распространяется в другие регионы Украины. Семь человек уже успели заразиться им в Ивано-Франковской области, передаёт украинское издание "Общественное"
По данным заместителя генерального директора областной клинической инфекционной больницы Натальи Дёминой, четверо взрослых и двое детей сейчас лежат с гепатитом в медучреждении.
"Дети – в возрасте шести-семи лет. Есть такие, что в 5-6 классах. Все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние – средней тяжести. Тяжёлых нет. Есть больные, которых госпитализировали 31 октября и 1 ноября", – утверждает Дёмина.
До этого "Украина.ру" писала
об увеличении количества заболевших в Виннице. По состоянию на 1 ноября гепатит А подхватили 207 украинцев, а всего поступило 247 сообщений об инфекции.
Во вторник, 31 октября, сообщалось, что специалистам так и не удалось определить откуда в регионе появился гепатит А.
Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей. Позже главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты чрезвычайной ситуацией областного масштаба.