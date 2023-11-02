https://ukraina.ru/20231102/1050691308.html

Гепатит А нашли ещё в одной области Украины

Гепатит А нашли ещё в одной области Украины - 02.11.2023 Украина.ру

Гепатит А нашли ещё в одной области Украины

Вирус гепатита А из Винницы стремительно распространяется в другие регионы Украины. Семь человек уже успели заразиться им в Ивано-Франковской области, передаёт украинское издание "Общественное"

2023-11-02T00:47

2023-11-02T00:47

2023-11-02T00:47

новости

украина

гепатит

винница

ивано-франковская область

инфекция

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По данным заместителя генерального директора областной клинической инфекционной больницы Натальи Дёминой, четверо взрослых и двое детей сейчас лежат с гепатитом в медучреждении. До этого "Украина.ру" писала об увеличении количества заболевших в Виннице. По состоянию на 1 ноября гепатит А подхватили 207 украинцев, а всего поступило 247 сообщений об инфекции. Во вторник, 31 октября, сообщалось, что специалистам так и не удалось определить откуда в регионе появился гепатит А. Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей. Позже главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты чрезвычайной ситуацией областного масштаба.

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2023

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новости, украина, гепатит, винница, ивано-франковская область, инфекция