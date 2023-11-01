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В Виннице увеличилось количество заболевших гепатитом А

В Виннице увеличилось количество заболевших гепатитом А - 01.11.2023 Украина.ру

В Виннице увеличилось количество заболевших гепатитом А

Количество заболевших вирусным гепатитом А в Виннице по состоянию на 1 ноября выросло до 207 – столько случаев заболевания подтверждено, а всего поступило 247 сообщений об инфекции. Такие данные сообщает Винницкая областная военная администрация, передаёт "Украинская правда"

2023-11-01T18:34

2023-11-01T18:34

2023-11-01T18:34

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украина

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Пациенты пребывают в состоянии средней тяжести. Тем временем специалисты рекомендуют жителям области чаще дезинфицировать руки. Во вторник, 31 октября, сообщалось, что специалистам так и не удалось определить откуда в регионе появился гепатит А. Накануне количество пациентов с таким диагнозом достигало 231. До этого, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты чрезвычайной ситуацией областного масштаба. Гепатит уже подхватили жители общин региона. Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей.

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новости, винница, гепатит, вспышка, инфекция, украина