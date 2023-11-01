Данилов считает, что РФ стремится к переговорам из-за несокрушимости Украины - 01.11.2023 Украина.ру
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Данилов считает, что РФ стремится к переговорам из-за несокрушимости Украины
Данилов считает, что РФ стремится к переговорам из-за несокрушимости Украины - 01.11.2023 Украина.ру
Данилов считает, что РФ стремится к переговорам из-за несокрушимости Украины
Россия осознала, что военным путём Украину не победить, именно поэтому РФ часто заявляет об открытости к переговорам. Такое мнение в эфире телемарафона выразил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
2023-11-01T23:43
2023-11-01T23:44
новости
украина
алексей данилов
переговоры
сво
спецоперация
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Сейчас российская сторона якобы намерена реализовать "другой план". Ранее издание National Interest сообщало, что отказ Зеленского от переговоров с Россией обернется уничтожением Украины. До этого советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк заявлял, что российская сторона не понимает принципы переговоров, а больше заинтересована в капитуляции Украины, поэтому представители Киева не будут договариваться с РФ. В 2022 году Украина прервала переговорный процесс по разрешению конфликта. Сегодня в стране продолжает действовать указ президента Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин. В свою очередь, российский лидер призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с РФ, однако риторика официальных лиц Украины не меняется.
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новости, украина, алексей данилов, переговоры, сво, спецоперация
Новости, Украина, Алексей Данилов, переговоры, СВО, Спецоперация

Данилов считает, что РФ стремится к переговорам из-за несокрушимости Украины

23:43 01.11.2023 (обновлено: 23:44 01.11.2023)
 
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Россия осознала, что военным путём Украину не победить, именно поэтому РФ часто заявляет об открытости к переговорам. Такое мнение в эфире телемарафона выразил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Сейчас российская сторона якобы намерена реализовать "другой план".
"Они (прим. ред. – российская сторона) сейчас собираются возрождать движения, которые уже давно были на политическом кладбище типа "Женщины за мир" и многие другие вещи. Они сейчас этим вопросом активно занимаются", – цитирует секретаря СНБО "ТСН".
Ранее издание National Interest сообщало, что отказ Зеленского от переговоров с Россией обернется уничтожением Украины.
До этого советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк заявлял, что российская сторона не понимает принципы переговоров, а больше заинтересована в капитуляции Украины, поэтому представители Киева не будут договариваться с РФ.
В 2022 году Украина прервала переговорный процесс по разрешению конфликта. Сегодня в стране продолжает действовать указ президента Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин. В свою очередь, российский лидер призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с РФ, однако риторика официальных лиц Украины не меняется.
 
НовостиУкраинаАлексей ДаниловпереговорыСВОСпецоперация
 
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