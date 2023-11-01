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Данилов считает, что РФ стремится к переговорам из-за несокрушимости Украины

Данилов считает, что РФ стремится к переговорам из-за несокрушимости Украины - 01.11.2023 Украина.ру

Данилов считает, что РФ стремится к переговорам из-за несокрушимости Украины

Россия осознала, что военным путём Украину не победить, именно поэтому РФ часто заявляет об открытости к переговорам. Такое мнение в эфире телемарафона выразил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

2023-11-01T23:43

2023-11-01T23:43

2023-11-01T23:44

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Сейчас российская сторона якобы намерена реализовать "другой план". Ранее издание National Interest сообщало, что отказ Зеленского от переговоров с Россией обернется уничтожением Украины. До этого советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк заявлял, что российская сторона не понимает принципы переговоров, а больше заинтересована в капитуляции Украины, поэтому представители Киева не будут договариваться с РФ. В 2022 году Украина прервала переговорный процесс по разрешению конфликта. Сегодня в стране продолжает действовать указ президента Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин. В свою очередь, российский лидер призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с РФ, однако риторика официальных лиц Украины не меняется.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, алексей данилов, переговоры, сво, спецоперация