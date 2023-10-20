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На Украине объяснили отказ от переговоров с Россией

На Украине объяснили отказ от переговоров с Россией - 20.10.2023 Украина.ру

На Украине объяснили отказ от переговоров с Россией

Российская сторона не понимает принципы переговоров, а больше заинтересована в капитуляции Украины. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк в интервью журналистам TSN.ua

2023-10-20T23:33

2023-10-20T23:33

2023-10-20T23:34

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Подоляк считает, что в России не знакомы с такими понятиями как "выборы", "демократия" и "переговоры". Степень близости украинских властей к таким определениям он не уточнил, однако выразил убеждённость в том, что РФ предлагает Киеву нечто другое. Далее Подоляк указал на то, что и после капитуляции российские власти "продолжать убивать", потому что Украина проиграла. Вместе с тем, Подоляк безосновательно обвинил Россию в финансировании "террористических группировок, таких как ХАМАС". Ранее советник главы Офиса президента заявлял, что что сегодня официальные лица Украины не готовы идти на компромиссы, потому как это якобы легитимизирует действия России на Украине. В 2022 году Украина прервала переговорный процесс по разрешению конфликта. Сегодня в стране продолжает действовать указ президента Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин. В свою очередь, российский лидер призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с РФ, однако риторика официальных лиц Украины не меняется.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, михаил подоляк, переговоры, россия, сво, донбасс