На Украине объяснили отказ от переговоров с Россией - 20.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231020/1050373337.html
На Украине объяснили отказ от переговоров с Россией
На Украине объяснили отказ от переговоров с Россией - 20.10.2023 Украина.ру
На Украине объяснили отказ от переговоров с Россией
Российская сторона не понимает принципы переговоров, а больше заинтересована в капитуляции Украины. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк в интервью журналистам TSN.ua
2023-10-20T23:33
2023-10-20T23:34
новости
украина
михаил подоляк
переговоры
россия
сво
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103150/17/1031501792_0:0:901:507_1920x0_80_0_0_cf36df0db9e679ea8973b6cbc0fd2500.jpg
Подоляк считает, что в России не знакомы с такими понятиями как "выборы", "демократия" и "переговоры". Степень близости украинских властей к таким определениям он не уточнил, однако выразил убеждённость в том, что РФ предлагает Киеву нечто другое. Далее Подоляк указал на то, что и после капитуляции российские власти "продолжать убивать", потому что Украина проиграла. Вместе с тем, Подоляк безосновательно обвинил Россию в финансировании "террористических группировок, таких как ХАМАС". Ранее советник главы Офиса президента заявлял, что что сегодня официальные лица Украины не готовы идти на компромиссы, потому как это якобы легитимизирует действия России на Украине. В 2022 году Украина прервала переговорный процесс по разрешению конфликта. Сегодня в стране продолжает действовать указ президента Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин. В свою очередь, российский лидер призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с РФ, однако риторика официальных лиц Украины не меняется.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103150/17/1031501792_13:0:778:574_1920x0_80_0_0_9372cc4fcd60222975f9f6818f3eebc4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, михаил подоляк, переговоры, россия, сво, донбасс
Новости, Украина, Михаил Подоляк, переговоры, Россия, СВО, Донбасс

На Украине объяснили отказ от переговоров с Россией

23:33 20.10.2023 (обновлено: 23:34 20.10.2023)
 
© sud.uaМихаил Подоляк
Михаил Подоляк
© sud.ua
Читать в
Российская сторона не понимает принципы переговоров, а больше заинтересована в капитуляции Украины. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк в интервью журналистам TSN.ua
Подоляк считает, что в России не знакомы с такими понятиями как "выборы", "демократия" и "переговоры". Степень близости украинских властей к таким определениям он не уточнил, однако выразил убеждённость в том, что РФ предлагает Киеву нечто другое.
"Путин предлагает вам не переговоры, Россия не знает такого слова. Она не знает слова "выборы", не знает слова "демократия" и не знает слова "переговоры". Они вам предлагают капитуляцию", – цитирует источник спикера Банковой.
Далее Подоляк указал на то, что и после капитуляции российские власти "продолжать убивать", потому что Украина проиграла.

"Он (прим. ред. – Владимир Путин) станет ещё более масштабным диктатором страны под названием Российская Федерация, где уже не будут менять бюджетирование милитарного типа. <...> Теракты будут у нас, в Киеве. Только дадим немного слабину и три месяца будет тишина, а после этого у нас здесь будут подрывы", — опасается Подоляк.

Вместе с тем, Подоляк безосновательно обвинил Россию в финансировании "террористических группировок, таких как ХАМАС".
Ранее советник главы Офиса президента заявлял, что что сегодня официальные лица Украины не готовы идти на компромиссы, потому как это якобы легитимизирует действия России на Украине.
В 2022 году Украина прервала переговорный процесс по разрешению конфликта. Сегодня в стране продолжает действовать указ президента Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин. В свою очередь, российский лидер призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с РФ, однако риторика официальных лиц Украины не меняется.
 
НовостиУкраинаМихаил ПодолякпереговорыРоссияСВОДонбасс
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:06ЕС и США изучат передачу Украине доходов компаний от замороженных активов России
02:36ВСУ за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:08Пора домой: Швеция ограничивает выплаты для мигрантов
01:36"Ограничение свободы людей": на Украине раскритиковали усиление финансового контроля над чиновниками
01:05Республиканцы выдвинут нового кандидата в спикеры палаты представителей
00:44Долг за электричество на Украине превысил отметку в 60 млрд гривен
00:06От антироссийских санкций больше всего пострадала Германия – эксперт
23:33На Украине объяснили отказ от переговоров с Россией
23:02Командующим ВКС РФ вместо Суровикина стал генерал Афзалов – СМИ
22:42Компас ОБСЕ сбился окончательно – Небензя
22:20Американские журналисты прогнозируют мятеж на всех уровнях Госдепа США
21:44Конгрессвуман США отвергла запрос Байдена о помощи Украине и Израилю
21:16Россия отменила приграничное сотрудничество с Финляндией
20:58Кличко признал, что вошедшие в состав РФ регионы уже не являются Украиной
20:33Украинский кабмин определил специалистов для работы в новых регионах РФ
19:47Байден запросил у американского конгресса более $60 млрд для Украины
19:22Около 2 трлн чужих средств Украина потратила с начала года
18:54Ветерок из могилы: как Израиль и Иран могут обменяться ядерными ударами - Гаспарян
18:49Оправдывал Россию: дело настоятеля Киево-Печерской лавры передано в суд
18:45Кража "гуманитарки", отмена переписи. Итоги 20 октября на Украине
Лента новостейМолния