https://ukraina.ru/20231020/1050373337.html
На Украине объяснили отказ от переговоров с Россией
На Украине объяснили отказ от переговоров с Россией - 20.10.2023 Украина.ру
На Украине объяснили отказ от переговоров с Россией
Российская сторона не понимает принципы переговоров, а больше заинтересована в капитуляции Украины. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк в интервью журналистам TSN.ua
2023-10-20T23:33
2023-10-20T23:33
2023-10-20T23:34
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михаил подоляк
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Подоляк считает, что в России не знакомы с такими понятиями как "выборы", "демократия" и "переговоры". Степень близости украинских властей к таким определениям он не уточнил, однако выразил убеждённость в том, что РФ предлагает Киеву нечто другое. Далее Подоляк указал на то, что и после капитуляции российские власти "продолжать убивать", потому что Украина проиграла. Вместе с тем, Подоляк безосновательно обвинил Россию в финансировании "террористических группировок, таких как ХАМАС". Ранее советник главы Офиса президента заявлял, что что сегодня официальные лица Украины не готовы идти на компромиссы, потому как это якобы легитимизирует действия России на Украине. В 2022 году Украина прервала переговорный процесс по разрешению конфликта. Сегодня в стране продолжает действовать указ президента Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин. В свою очередь, российский лидер призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с РФ, однако риторика официальных лиц Украины не меняется.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, михаил подоляк, переговоры, россия, сво, донбасс
Новости, Украина, Михаил Подоляк, переговоры, Россия, СВО, Донбасс
На Украине объяснили отказ от переговоров с Россией
23:33 20.10.2023 (обновлено: 23:34 20.10.2023)
Российская сторона не понимает принципы переговоров, а больше заинтересована в капитуляции Украины. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк в интервью журналистам TSN.ua
Подоляк считает, что в России не знакомы с такими понятиями как "выборы", "демократия" и "переговоры". Степень близости украинских властей к таким определениям он не уточнил, однако выразил убеждённость в том, что РФ предлагает Киеву нечто другое.
"Путин предлагает вам не переговоры, Россия не знает такого слова. Она не знает слова "выборы", не знает слова "демократия" и не знает слова "переговоры". Они вам предлагают капитуляцию", – цитирует источник спикера Банковой.
Далее Подоляк указал на то, что и после капитуляции российские власти "продолжать убивать", потому что Украина проиграла.
"Он (прим. ред. – Владимир Путин) станет ещё более масштабным диктатором страны под названием Российская Федерация, где уже не будут менять бюджетирование милитарного типа. <...> Теракты будут у нас, в Киеве. Только дадим немного слабину и три месяца будет тишина, а после этого у нас здесь будут подрывы", — опасается Подоляк.
Вместе с тем, Подоляк безосновательно обвинил Россию в финансировании "террористических группировок, таких как ХАМАС".
Ранее советник главы Офиса президента заявлял
, что что сегодня официальные лица Украины не готовы идти на компромиссы, потому как это якобы легитимизирует действия России на Украине.
В 2022 году Украина прервала переговорный процесс по разрешению конфликта. Сегодня в стране продолжает действовать указ президента Зеленского об отказе от переговоров с Россией, пока её президентом остаётся Владимир Путин. В свою очередь, российский лидер призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с РФ, однако риторика официальных лиц Украины не меняется.