https://ukraina.ru/20231005/1049949766.html

Только бы уехали: Швейцария готова платить украинцам за возвращение домой

Только бы уехали: Швейцария готова платить украинцам за возвращение домой - 05.10.2023 Украина.ру

Только бы уехали: Швейцария готова платить украинцам за возвращение домой

Заплатить, чтобы избавиться от беженцев с Украины, готово правительство Швейцарии. За возвращение на родину им выдадут от одной до четырёх тысяч долларов (от 100 до 400 тысяч рублей), передаёт SwissInfo

2023-10-05T21:52

2023-10-05T21:52

2023-10-05T22:22

украина

украинские беженцы

швейцария

новости

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Стратегия по возвращению украинцев предусматривает период выезда от шести до девяти месяцев, сообщили журналисты, ссылаясь на данные правительства Швейцарии. В 2024-2025 годах для большинства беженцев завершится период статуса временной защиты S*, который никогда не предназначался для долгосрочного пребывания в Швейцарии. По состоянию на конец сентября срок действия этого статуса истёк у почти 17 тысяч украинцев. Власти страны рассчитывают, что к 2025 году примерно 70 тысяч украинцев смогут вернуться домой, 80% из них добровольно. Остальные 20% (14 тысяч человек) ждали бы истечения срока пребывания. Учитывая обстоятельства, правительство намерено "сделать всё возможное для поощрения добровольных отъездов украинцев домой". Власти Швейцарии прямым текстом призывают гражданам Незалежной не откладывать отъезд. Напомним, ранее польские власти заявили, что этап массового бегства из Украины завершился, а значит и социальные выплаты беженцам больше не нужны. К началу 2024 года украинцы перестанут получать польские злотые в связи с завершением срока распоряжений о финансовой поддержке. *Статус временной защиты в Швейцарии (Разрешение S, Permit S, Status S, Ausweis S) — официальный статус, дающий право на пребывание в Швейцарии для граждан третьих стран, покинувших страну постоянного проживания из-за войны, экологической катастрофы, либо любого другого массового чрезвычайного обстоятельства.

https://ukraina.ru/20231003/1049868527.html

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украина, украинские беженцы, швейцария, новости