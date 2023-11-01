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Правительство Латвии наращивает военные расходы при дефиците бюджета

Правительство Латвии наращивает военные расходы при дефиците бюджета - 01.11.2023 Украина.ру

Правительство Латвии наращивает военные расходы при дефиците бюджета

Латвийское правительство 1 ноября утвердило госбюджет на 2024 год с превышением расходов над доходами. "Бюджет безопасности и укрепления стабильности" предусматривает рост военных расходов, сообщил портал lsm.lv.

2023-11-01T22:16

2023-11-01T22:16

2023-11-01T22:16

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Расходы консолидированного бюджета постсоветской прибалтийской республики на 2024 год запланированы свыше 16 млрд евро при доходной части почти 14,5 млрд евро. Дефицит бюджета запланирован на уровне 2,8% от ВВП.ВВП прогнозируется с ростом на 2,5 % до 45,5 млрд евро. После утверждения бюджета правительством документ будет передан на рассмотрение Сейма Латвии."В общем на оборону выделено дополнительно 91,9 млн евро. На образование дополнительно будет 119,5 млн евро. На здравоохранение – дополнительно 275 млн евро. Это самая большая прибавка в рамках одного года", - заявила премьер Эвика Силиня.Оборонный бюджет в 2024 году превысит миллиард евро и составит 2,4% от ВВП. К 2027 году Латвия планирует нарастить военные расходы до 3% от ВВП."В рамках этого финансирования мы готовы реализовать большие, амбициозные задачи. Это укрепление боеспособности – противовоздушная оборона, береговая оборона, укрепление логистических способностей. Расходы, связанные со Службой гособороны, и, конечно, мы должны иметь возможность принимать у нас союзные силы", - заявил министр обороны Андрис Спрудс.Правительство Латвии активно лоббирует в ЕС усиление санкций в отношении России и Белоруссии. Официальная Рига привечает оппозиционеров из Союзного государства, подвергая при этом жестоким репрессиям инакомыслящих сограждан и "неграждан" - особую категорию местных жителей, подвергаемую дискриминации и лишённую гражданских прав. Среди наиболее известных политзаключённых Латвии – Татьяна Андриец, студентка санкт-петербургского университета, пробывшая почти год в тюрьме по обвинению в причастности к антифашистской деятельности.В Латвии запрещена символика Латвийской ССР и СССР, на законодательном уровне коммунизм приравнен к нацизму. При этом властями поощряются шествия почитателей СС.*Правительство Латвии активно лоббирует увеличение военной помощи ВСУ из фондов ЕС и НАТО. Из резервов латвийских военизированных формирований на Украину отправлены остатки советских боеприпасов и часть полученной в прежние годы военной помощи НАТО.*Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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новости, латвия, дефицит бюджета, военные расходы, армия, спецслужбы, дискриминация, этносы, всу, военная помощь, экономика