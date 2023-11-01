Правительство Латвии наращивает военные расходы при дефиците бюджета - 01.11.2023 Украина.ру
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Правительство Латвии наращивает военные расходы при дефиците бюджета
Правительство Латвии наращивает военные расходы при дефиците бюджета - 01.11.2023 Украина.ру
Правительство Латвии наращивает военные расходы при дефиците бюджета
Латвийское правительство 1 ноября утвердило госбюджет на 2024 год с превышением расходов над доходами. "Бюджет безопасности и укрепления стабильности" предусматривает рост военных расходов, сообщил портал lsm.lv.
2023-11-01T22:16
2023-11-01T22:16
новости
латвия
дефицит бюджета
военные расходы
армия
спецслужбы
дискриминация
этносы
всу
военная помощь
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Расходы консолидированного бюджета постсоветской прибалтийской республики на 2024 год запланированы свыше 16 млрд евро при доходной части почти 14,5 млрд евро. Дефицит бюджета запланирован на уровне 2,8% от ВВП.ВВП прогнозируется с ростом на 2,5 % до 45,5 млрд евро. После утверждения бюджета правительством документ будет передан на рассмотрение Сейма Латвии."В общем на оборону выделено дополнительно 91,9 млн евро. На образование дополнительно будет 119,5 млн евро. На здравоохранение – дополнительно 275 млн евро. Это самая большая прибавка в рамках одного года", - заявила премьер Эвика Силиня.Оборонный бюджет в 2024 году превысит миллиард евро и составит 2,4% от ВВП. К 2027 году Латвия планирует нарастить военные расходы до 3% от ВВП."В рамках этого финансирования мы готовы реализовать большие, амбициозные задачи. Это укрепление боеспособности – противовоздушная оборона, береговая оборона, укрепление логистических способностей. Расходы, связанные со Службой гособороны, и, конечно, мы должны иметь возможность принимать у нас союзные силы", - заявил министр обороны Андрис Спрудс.Правительство Латвии активно лоббирует в ЕС усиление санкций в отношении России и Белоруссии. Официальная Рига привечает оппозиционеров из Союзного государства, подвергая при этом жестоким репрессиям инакомыслящих сограждан и "неграждан" - особую категорию местных жителей, подвергаемую дискриминации и лишённую гражданских прав. Среди наиболее известных политзаключённых Латвии – Татьяна Андриец, студентка санкт-петербургского университета, пробывшая почти год в тюрьме по обвинению в причастности к антифашистской деятельности.В Латвии запрещена символика Латвийской ССР и СССР, на законодательном уровне коммунизм приравнен к нацизму. При этом властями поощряются шествия почитателей СС.*Правительство Латвии активно лоббирует увеличение военной помощи ВСУ из фондов ЕС и НАТО. Из резервов латвийских военизированных формирований на Украину отправлены остатки советских боеприпасов и часть полученной в прежние годы военной помощи НАТО.*Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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новости, латвия, дефицит бюджета, военные расходы, армия, спецслужбы, дискриминация, этносы, всу, военная помощь, экономика
Новости, Латвия, дефицит бюджета, военные расходы, армия, спецслужбы, дискриминация, этносы, ВСУ, военная помощь, экономика

Правительство Латвии наращивает военные расходы при дефиците бюджета

22:16 01.11.2023
 
© flickr.com / © flickr.com/Gatis Diezins
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© flickr.com / © flickr.com/Gatis Diezins
Читать в
Латвийское правительство 1 ноября утвердило госбюджет на 2024 год с превышением расходов над доходами. "Бюджет безопасности и укрепления стабильности" предусматривает рост военных расходов, сообщил портал lsm.lv.
Расходы консолидированного бюджета постсоветской прибалтийской республики на 2024 год запланированы свыше 16 млрд евро при доходной части почти 14,5 млрд евро. Дефицит бюджета запланирован на уровне 2,8% от ВВП.
ВВП прогнозируется с ростом на 2,5 % до 45,5 млрд евро. После утверждения бюджета правительством документ будет передан на рассмотрение Сейма Латвии.
"В общем на оборону выделено дополнительно 91,9 млн евро. На образование дополнительно будет 119,5 млн евро. На здравоохранение – дополнительно 275 млн евро. Это самая большая прибавка в рамках одного года", - заявила премьер Эвика Силиня.
Оборонный бюджет в 2024 году превысит миллиард евро и составит 2,4% от ВВП. К 2027 году Латвия планирует нарастить военные расходы до 3% от ВВП.
"В рамках этого финансирования мы готовы реализовать большие, амбициозные задачи. Это укрепление боеспособности – противовоздушная оборона, береговая оборона, укрепление логистических способностей. Расходы, связанные со Службой гособороны, и, конечно, мы должны иметь возможность принимать у нас союзные силы", - заявил министр обороны Андрис Спрудс.
Правительство Латвии активно лоббирует в ЕС усиление санкций в отношении России и Белоруссии. Официальная Рига привечает оппозиционеров из Союзного государства, подвергая при этом жестоким репрессиям инакомыслящих сограждан и "неграждан" - особую категорию местных жителей, подвергаемую дискриминации и лишённую гражданских прав. Среди наиболее известных политзаключённых Латвии – Татьяна Андриец, студентка санкт-петербургского университета, пробывшая почти год в тюрьме по обвинению в причастности к антифашистской деятельности.
В Латвии запрещена символика Латвийской ССР и СССР, на законодательном уровне коммунизм приравнен к нацизму. При этом властями поощряются шествия почитателей СС.*
Правительство Латвии активно лоббирует увеличение военной помощи ВСУ из фондов ЕС и НАТО. Из резервов латвийских военизированных формирований на Украину отправлены остатки советских боеприпасов и часть полученной в прежние годы военной помощи НАТО.
Taurus - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
23 октября, 14:33
Представитель ВС Латвии призвал ударить немецкими ракетами по Крымскому мостуУкраинская армия должна ударить немецкими ракетами по российскому Крымскому мосту, так как поставленные из США крылатые ракеты ATACMS для этого не годятся. Об этом 23 октября в эфире программы "900 секунд" на телеканале TV3 заявил штабной офицер Национальной гвардии Латвии майор Янис Слайдиньш.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
 
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