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Правительство Латвии наращивает военные расходы при дефиците бюджета
Правительство Латвии наращивает военные расходы при дефиците бюджета - 01.11.2023 Украина.ру
Правительство Латвии наращивает военные расходы при дефиците бюджета
Латвийское правительство 1 ноября утвердило госбюджет на 2024 год с превышением расходов над доходами. "Бюджет безопасности и укрепления стабильности" предусматривает рост военных расходов, сообщил портал lsm.lv.
2023-11-01T22:16
2023-11-01T22:16
2023-11-01T22:16
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Расходы консолидированного бюджета постсоветской прибалтийской республики на 2024 год запланированы свыше 16 млрд евро при доходной части почти 14,5 млрд евро. Дефицит бюджета запланирован на уровне 2,8% от ВВП.ВВП прогнозируется с ростом на 2,5 % до 45,5 млрд евро. После утверждения бюджета правительством документ будет передан на рассмотрение Сейма Латвии."В общем на оборону выделено дополнительно 91,9 млн евро. На образование дополнительно будет 119,5 млн евро. На здравоохранение – дополнительно 275 млн евро. Это самая большая прибавка в рамках одного года", - заявила премьер Эвика Силиня.Оборонный бюджет в 2024 году превысит миллиард евро и составит 2,4% от ВВП. К 2027 году Латвия планирует нарастить военные расходы до 3% от ВВП."В рамках этого финансирования мы готовы реализовать большие, амбициозные задачи. Это укрепление боеспособности – противовоздушная оборона, береговая оборона, укрепление логистических способностей. Расходы, связанные со Службой гособороны, и, конечно, мы должны иметь возможность принимать у нас союзные силы", - заявил министр обороны Андрис Спрудс.Правительство Латвии активно лоббирует в ЕС усиление санкций в отношении России и Белоруссии. Официальная Рига привечает оппозиционеров из Союзного государства, подвергая при этом жестоким репрессиям инакомыслящих сограждан и "неграждан" - особую категорию местных жителей, подвергаемую дискриминации и лишённую гражданских прав. Среди наиболее известных политзаключённых Латвии – Татьяна Андриец, студентка санкт-петербургского университета, пробывшая почти год в тюрьме по обвинению в причастности к антифашистской деятельности.В Латвии запрещена символика Латвийской ССР и СССР, на законодательном уровне коммунизм приравнен к нацизму. При этом властями поощряются шествия почитателей СС.*Правительство Латвии активно лоббирует увеличение военной помощи ВСУ из фондов ЕС и НАТО. Из резервов латвийских военизированных формирований на Украину отправлены остатки советских боеприпасов и часть полученной в прежние годы военной помощи НАТО.*Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, латвия, дефицит бюджета, военные расходы, армия, спецслужбы, дискриминация, этносы, всу, военная помощь, экономика
Новости, Латвия, дефицит бюджета, военные расходы, армия, спецслужбы, дискриминация, этносы, ВСУ, военная помощь, экономика
Правительство Латвии наращивает военные расходы при дефиците бюджета
Латвийское правительство 1 ноября утвердило госбюджет на 2024 год с превышением расходов над доходами. "Бюджет безопасности и укрепления стабильности" предусматривает рост военных расходов, сообщил портал lsm.lv.
Расходы консолидированного бюджета постсоветской прибалтийской республики на 2024 год запланированы свыше 16 млрд евро при доходной части почти 14,5 млрд евро. Дефицит бюджета запланирован на уровне 2,8% от ВВП.
ВВП прогнозируется с ростом на 2,5 % до 45,5 млрд евро. После утверждения бюджета правительством документ будет передан на рассмотрение Сейма Латвии.
"В общем на оборону выделено дополнительно 91,9 млн евро. На образование дополнительно будет 119,5 млн евро. На здравоохранение – дополнительно 275 млн евро. Это самая большая прибавка в рамках одного года", - заявила премьер Эвика Силиня.
Оборонный бюджет в 2024 году превысит миллиард евро и составит 2,4% от ВВП. К 2027 году Латвия планирует нарастить военные расходы до 3% от ВВП.
"В рамках этого финансирования мы готовы реализовать большие, амбициозные задачи. Это укрепление боеспособности – противовоздушная оборона, береговая оборона, укрепление логистических способностей. Расходы, связанные со Службой гособороны, и, конечно, мы должны иметь возможность принимать у нас союзные силы", - заявил министр обороны Андрис Спрудс.
Правительство Латвии активно лоббирует в ЕС усиление санкций в отношении России и Белоруссии. Официальная Рига привечает оппозиционеров из Союзного государства, подвергая при этом жестоким репрессиям инакомыслящих сограждан и "неграждан" - особую категорию местных жителей, подвергаемую дискриминации и лишённую гражданских прав. Среди наиболее известных политзаключённых Латвии – Татьяна Андриец, студентка санкт-петербургского университета, пробывшая почти год в тюрьме по обвинению в причастности к антифашистской деятельности
.
В Латвии запрещена символика Латвийской ССР и СССР, на законодательном уровне коммунизм приравнен к нацизму. При этом властями поощряются шествия почитателей СС.*
Правительство Латвии активно лоббирует увеличение военной помощи ВСУ из фондов ЕС и НАТО. Из резервов латвийских военизированных формирований на Украину отправлены остатки советских боеприпасов и часть полученной в прежние годы военной помощи НАТО.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.