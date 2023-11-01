Путин предупредил о возможных диверсиях на объектах глобальной инфраструктуры РФ - 01.11.2023 Украина.ру
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Путин предупредил о возможных диверсиях на объектах глобальной инфраструктуры РФ
Путин предупредил о возможных диверсиях на объектах глобальной инфраструктуры РФ - 01.11.2023 Украина.ру
Путин предупредил о возможных диверсиях на объектах глобальной инфраструктуры РФ
Диверсии или акты саботажа могут быть реализованы против России, потому как потенциал санкционной агрессии Запада уже практически исчерпан. Об этом в среду, 1 ноября, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике
2023-11-01T21:34
2023-11-01T21:34
новости
владимир путин
диверсии
саботаж
инфраструктура
сша
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Он напомнил о судьбе подводных газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток – 2" и предупредил, что подобные акты международного терроризма могут повториться. Президент особо подчеркнул, что следует заблаговременно просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу российских предприятий, компаний, трудовых коллективов, надёжность внешнеторговых связей и логистических маршрутов. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что при помощи украинского конфликта, Соединённые Штаты Америки устранили конкурента в качестве которого выступает Россия, разорвав её экономические отношения с Европой. С этой целью США взорвали "Северные потоки".
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новости, владимир путин, диверсии, саботаж, инфраструктура, сша
Новости, Владимир Путин, диверсии, саботаж, инфраструктура, США

Путин предупредил о возможных диверсиях на объектах глобальной инфраструктуры РФ

21:34 01.11.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкИнтервью президента РФ В. Путина Медиакорпорации Китая
Интервью президента РФ В. Путина Медиакорпорации Китая
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Диверсии или акты саботажа могут быть реализованы против России, потому как потенциал санкционной агрессии Запада уже практически исчерпан. Об этом в среду, 1 ноября, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике
Он напомнил о судьбе подводных газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток – 2" и предупредил, что подобные акты международного терроризма могут повториться.

"Мы помним с вами, что произошло с "Северным потоком". Не стоит исключать и провокаций, вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией. Она-то и ничего из себя не представляет, объёмы там ничтожные – тем не менее, как факт, за который можно что-то как-то зацепиться, чтобы нанести нам ущерб", – цитирует Владимира Путина телеграм-канал "Пул N3".

Президент особо подчеркнул, что следует заблаговременно просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу российских предприятий, компаний, трудовых коллективов, надёжность внешнеторговых связей и логистических маршрутов.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что при помощи украинского конфликта, Соединённые Штаты Америки устранили конкурента в качестве которого выступает Россия, разорвав её экономические отношения с Европой. С этой целью США взорвали "Северные потоки".
 
НовостиВладимир ПутиндиверсиисаботажинфраструктураСША
 
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