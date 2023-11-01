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Путин предупредил о возможных диверсиях на объектах глобальной инфраструктуры РФ

Путин предупредил о возможных диверсиях на объектах глобальной инфраструктуры РФ - 01.11.2023 Украина.ру

Путин предупредил о возможных диверсиях на объектах глобальной инфраструктуры РФ

Диверсии или акты саботажа могут быть реализованы против России, потому как потенциал санкционной агрессии Запада уже практически исчерпан. Об этом в среду, 1 ноября, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике

2023-11-01T21:34

2023-11-01T21:34

2023-11-01T21:34

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Он напомнил о судьбе подводных газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток – 2" и предупредил, что подобные акты международного терроризма могут повториться. Президент особо подчеркнул, что следует заблаговременно просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу российских предприятий, компаний, трудовых коллективов, надёжность внешнеторговых связей и логистических маршрутов. Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что при помощи украинского конфликта, Соединённые Штаты Америки устранили конкурента в качестве которого выступает Россия, разорвав её экономические отношения с Европой. С этой целью США взорвали "Северные потоки".

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, диверсии, саботаж, инфраструктура, сша