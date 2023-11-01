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Шойгу поручил уделять особое внимание опыту применения БПЛА в СВО – СМИ

Шойгу поручил уделять особое внимание опыту применения БПЛА в СВО – СМИ - 01.11.2023 Украина.ру

Шойгу поручил уделять особое внимание опыту применения БПЛА в СВО – СМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил особое внимание уделять опыту применения беспилотных летательных аппаратов при подготовке специалистов БПЛА. Об этом в среду, 1 ноября, сообщило РИА Новости, ссылаясь на источники

2023-11-01T21:21

2023-11-01T21:21

2023-11-01T21:21

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В ходе закрытой части селекторного совещания Шойгу уделил особое внимание теме развития беспилотной авиации, подтверждают "Известия". По данным СМИ, были поставлены задачи по совершенствованию подготовки операторов БПЛА. Помимо этого, глава оборонного ведомства указал на недостатки и поставил соответствующие задачи командованию военных округов и органам военного управления. В среду Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил России. Глава оборонного ведомства отметил, что украинская армия отчаянно и безуспешно пытается атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, но боевики Киева истощены и деморализованы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу, сво, спецоперация, всу, бпла, вс рф