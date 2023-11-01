"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ - 01.11.2023 Украина.ру
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"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ - 01.11.2023 Украина.ру
"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях. Об этом 1 ноября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании
2023-11-01T13:46
2023-11-01T13:46
сергей шойгу
всу
новости
поражение
атака
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"Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии", - сказал Шойгу.Он добавил, что силы ВСУ истощаются, "растет деморализация личного состава".
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сергей шойгу, всу, новости, поражение, атака
Сергей Шойгу, ВСУ, Новости, поражение, атака

"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ

13:46 01.11.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВизит министра обороны РФ С. Шойгу в Иран
Визит министра обороны РФ С. Шойгу в Иран
© Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях. Об этом 1 ноября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании
"Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии", - сказал Шойгу.
Он добавил, что силы ВСУ истощаются, "растет деморализация личного состава".

"Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение", - заверил Шойгу.

- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
13:00
Зверства националистов, взрывы, позорная коррупция. Главное на Украине на 13:00 1 ноября
 
Сергей ШойгуВСУНовостипоражениеатака
 
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