https://ukraina.ru/20231101/1050676001.html

"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ

"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ - 01.11.2023 Украина.ру

"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях. Об этом 1 ноября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании

2023-11-01T13:46

2023-11-01T13:46

2023-11-01T13:46

сергей шойгу

всу

новости

поражение

атака

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"Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии", - сказал Шойгу.Он добавил, что силы ВСУ истощаются, "растет деморализация личного состава".

https://ukraina.ru/20231101/1050673635.html

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2023

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сергей шойгу, всу, новости, поражение, атака