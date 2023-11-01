"Меньше барахла": Путин прокомментировал запрет ЕС на поставки отвёрток - 01.11.2023 Украина.ру
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"Меньше барахла": Путин прокомментировал запрет ЕС на поставки отвёрток
"Меньше барахла": Путин прокомментировал запрет ЕС на поставки отвёрток - 01.11.2023 Украина.ру
"Меньше барахла": Путин прокомментировал запрет ЕС на поставки отвёрток
Возможный запрет Евросоюза на поставки в Россию отвёрток и иголок избавит РФ от лишнего барахла. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам
2023-11-01T21:06
2023-11-01T21:06
новости
санкции
владимир путин
россия
ес
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Помимо этого президент России отметил, что экономическая ситуация в стране развивается в соответствии с прогнозом. Ранее новостной портал Mercury сообщал, что Австралия наложила санкции на экспорт в Россию отверток, а также других ручных инструментов, в том числе "для фрезерования и завинчивания винтов на крышах ядерных реакторов"
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Новости, санкции, Владимир Путин, Россия, ЕС

"Меньше барахла": Путин прокомментировал запрет ЕС на поставки отвёрток

21:06 01.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный спортивный форум "Россия – спортивная держава" в Перми
Международный спортивный форум Россия – спортивная держава в Перми - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Возможный запрет Евросоюза на поставки в Россию отвёрток и иголок избавит РФ от лишнего барахла. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам
"Чем меньше барахла – тем лучше, меньше возможности прислать нам из европейских стран постельных клопов", — цитирует президента телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Помимо этого президент России отметил, что экономическая ситуация в стране развивается в соответствии с прогнозом.
"За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе, в августе и сентябре он прибавил по 5,2 процента", – сказал российский лидер.
Ранее новостной портал Mercury сообщал, что Австралия наложила санкции на экспорт в Россию отверток, а также других ручных инструментов, в том числе "для фрезерования и завинчивания винтов на крышах ядерных реакторов"
 
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