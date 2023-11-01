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"Меньше барахла": Путин прокомментировал запрет ЕС на поставки отвёрток

"Меньше барахла": Путин прокомментировал запрет ЕС на поставки отвёрток - 01.11.2023 Украина.ру

"Меньше барахла": Путин прокомментировал запрет ЕС на поставки отвёрток

Возможный запрет Евросоюза на поставки в Россию отвёрток и иголок избавит РФ от лишнего барахла. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам

2023-11-01T21:06

2023-11-01T21:06

2023-11-01T21:06

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Помимо этого президент России отметил, что экономическая ситуация в стране развивается в соответствии с прогнозом. Ранее новостной портал Mercury сообщал, что Австралия наложила санкции на экспорт в Россию отверток, а также других ручных инструментов, в том числе "для фрезерования и завинчивания винтов на крышах ядерных реакторов"

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, санкции, владимир путин, россия, ес