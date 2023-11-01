"Меньше барахла": Путин прокомментировал запрет ЕС на поставки отвёрток
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный спортивный форум "Россия – спортивная держава" в Перми
Возможный запрет Евросоюза на поставки в Россию отвёрток и иголок избавит РФ от лишнего барахла. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам
"Чем меньше барахла – тем лучше, меньше возможности прислать нам из европейских стран постельных клопов", — цитирует президента телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Помимо этого президент России отметил, что экономическая ситуация в стране развивается в соответствии с прогнозом.
"За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе, в августе и сентябре он прибавил по 5,2 процента", – сказал российский лидер.
Ранее новостной портал Mercury сообщал, что Австралия наложила санкции на экспорт в Россию отверток, а также других ручных инструментов, в том числе "для фрезерования и завинчивания винтов на крышах ядерных реакторов"