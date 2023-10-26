https://ukraina.ru/20231026/1050528184.html

Австралия наложила санкции на экспорт в Россию отверток

Австралия наложила санкции на экспорт в Россию отверток - 26.10.2023 Украина.ру

Австралия наложила санкции на экспорт в Россию отверток

Отвёртки, а также другие ручные инструменты, в том числе "для фрезерования и завинчивания винтов на крышах ядерных реакторов" не будут поставляться из Австралии в Россию из-за санкций. Об этом проинформировал новостной портал Mercury

2023-10-26T21:01

2023-10-26T21:01

2023-10-26T21:01

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Как дополнило издание Associated Press, санкции также распространяются на инструменты, используемые для сверления, прессования, штамповки, пробивания или прессования, а также телевизоры и звукозаписывающие устройства. Последние раунды экспортных санкций были подписаны министром иностранных дел Пенни Вонг 25 октября – в тот день, когда Австралия объявила о дополнительном пакете помощи Украине на сумму 20 миллионов долларов. Он включал отправку 3D-принтера по металлу и систему защиты от БПЛА. Ранее посол России в Канберре Алексей Павловский отмечал, что военная помощь Австралии Украине значительна, но не безгранична. В сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поставки киевскому режиму австралийских беспилотников, используемых для ударов по российским аэропортам, подчеркнув, что Австралия всё интенсивнее втягивается в украинский конфликт.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, санкции, россия, австралия, сво, спецоперация, военная, военная помощь, украина