https://ukraina.ru/20231026/1050528184.html
Австралия наложила санкции на экспорт в Россию отверток
Австралия наложила санкции на экспорт в Россию отверток - 26.10.2023 Украина.ру
Австралия наложила санкции на экспорт в Россию отверток
Отвёртки, а также другие ручные инструменты, в том числе "для фрезерования и завинчивания винтов на крышах ядерных реакторов" не будут поставляться из Австралии в Россию из-за санкций. Об этом проинформировал новостной портал Mercury
2023-10-26T21:01
2023-10-26T21:01
2023-10-26T21:01
новости
санкции
россия
австралия
сво
спецоперация
военная
военная помощь
украина
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Как дополнило издание Associated Press, санкции также распространяются на инструменты, используемые для сверления, прессования, штамповки, пробивания или прессования, а также телевизоры и звукозаписывающие устройства. Последние раунды экспортных санкций были подписаны министром иностранных дел Пенни Вонг 25 октября – в тот день, когда Австралия объявила о дополнительном пакете помощи Украине на сумму 20 миллионов долларов. Он включал отправку 3D-принтера по металлу и систему защиты от БПЛА. Ранее посол России в Канберре Алексей Павловский отмечал, что военная помощь Австралии Украине значительна, но не безгранична. В сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поставки киевскому режиму австралийских беспилотников, используемых для ударов по российским аэропортам, подчеркнув, что Австралия всё интенсивнее втягивается в украинский конфликт.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, санкции, россия, австралия, сво, спецоперация, военная, военная помощь, украина
Новости, санкции, Россия, Австралия, СВО, Спецоперация, военная, военная помощь, Украина
Австралия наложила санкции на экспорт в Россию отверток
Отвёртки, а также другие ручные инструменты, в том числе "для фрезерования и завинчивания винтов на крышах ядерных реакторов" не будут поставляться из Австралии в Россию из-за санкций. Об этом проинформировал новостной портал Mercury
Как дополнило издание Associated Press, санкции также распространяются на инструменты, используемые для сверления, прессования, штамповки, пробивания или прессования, а также телевизоры и звукозаписывающие устройства.
Последние раунды экспортных санкций были подписаны министром иностранных дел Пенни Вонг 25 октября – в тот день, когда Австралия объявила о дополнительном пакете помощи Украине на сумму 20 миллионов долларов. Он включал отправку 3D-принтера по металлу и систему защиты от БПЛА.
Ранее посол России в Канберре Алексей Павловский отмечал
, что военная помощь Австралии Украине значительна, но не безгранична.
В сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала
поставки киевскому режиму австралийских беспилотников, используемых для ударов по российским аэропортам, подчеркнув, что Австралия всё интенсивнее втягивается в украинский конфликт.