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ВСУ выпустили по Донецку и Луганскому десять натовских снарядов
ВСУ выпустили по Донецку и Луганскому десять натовских снарядов - 01.11.2023 Украина.ру
ВСУ выпустили по Донецку и Луганскому десять натовских снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и селу Луганское десять снарядов 155-го калибра. В Куйбышевском районе столицы ДНР погибла 22-х летняя девушка, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин
2023-11-01T19:54
2023-11-01T19:54
2023-11-01T19:54
новости
сво
спецоперация
всу
донецк
днр
обстрелы
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Не менее трёх снарядов украинской армии разорвались в Петровском районе Донецка, из Дзержинска ВСУ выпустили четыре 155-ти миллиметровых снарядов в направлении Луганского. Под огонь карателей попал также Кировский район Донецка, где на противопехотной мине "Лепесток" подорвался мирный житель. Кроме того, ВСУ атаковали Горловку, выпустив по ней три снаряда калибра 152 миллиметра, следует из данных Представительства ДНР в СЦКК. Ранее сообщалось, что в результате очередной атаки Вооружённых сил Украины на Донецк погибли спасатель МЧС, два мирных жителя и ранены ещё десять человек. Среди пострадавших оказались корреспонденты СМИ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, спецоперация, всу, донецк, днр, обстрелы
Новости, СВО, Спецоперация, ВСУ, Донецк, ДНР, обстрелы
ВСУ выпустили по Донецку и Луганскому десять натовских снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и селу Луганское десять снарядов 155-го калибра. В Куйбышевском районе столицы ДНР погибла 22-х летняя девушка, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин
Не менее трёх снарядов украинской армии разорвались в Петровском районе Донецка, из Дзержинска ВСУ выпустили четыре 155-ти миллиметровых снарядов в направлении Луганского. Под огонь карателей попал также Кировский район Донецка, где на противопехотной мине "Лепесток" подорвался мирный житель.
Кроме того, ВСУ атаковали Горловку, выпустив по ней три снаряда калибра 152 миллиметра, следует из данных Представительства ДНР в СЦКК.
"Обстрел со стороны украинской армии осуществлен из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру республики", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось
, что в результате очередной атаки Вооружённых сил Украины на Донецк погибли спасатель МЧС, два мирных жителя и ранены ещё десять человек. Среди пострадавших оказались корреспонденты СМИ.