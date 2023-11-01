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ВСУ выпустили по Донецку и Луганскому десять натовских снарядов

ВСУ выпустили по Донецку и Луганскому десять натовских снарядов - 01.11.2023 Украина.ру

ВСУ выпустили по Донецку и Луганскому десять натовских снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и селу Луганское десять снарядов 155-го калибра. В Куйбышевском районе столицы ДНР погибла 22-х летняя девушка, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин

2023-11-01T19:54

2023-11-01T19:54

2023-11-01T19:54

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Не менее трёх снарядов украинской армии разорвались в Петровском районе Донецка, из Дзержинска ВСУ выпустили четыре 155-ти миллиметровых снарядов в направлении Луганского. Под огонь карателей попал также Кировский район Донецка, где на противопехотной мине "Лепесток" подорвался мирный житель. Кроме того, ВСУ атаковали Горловку, выпустив по ней три снаряда калибра 152 миллиметра, следует из данных Представительства ДНР в СЦКК. Ранее сообщалось, что в результате очередной атаки Вооружённых сил Украины на Донецк погибли спасатель МЧС, два мирных жителя и ранены ещё десять человек. Среди пострадавших оказались корреспонденты СМИ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сво, спецоперация, всу, донецк, днр, обстрелы