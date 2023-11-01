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Военнопленный рассказал о подготовке мобилизованных в ВСУ

Военнопленный рассказал о подготовке мобилизованных в ВСУ - 01.11.2023 Украина.ру

Военнопленный рассказал о подготовке мобилизованных в ВСУ

Кроме стрельбы из автомата на полигоне, военной подготовки у мобилизованных не было. Новоприбывшие в армию Украины не готовы к ожесточённым боям. Очередной военнопленный подтвердил методику генералов и командиров к солдатам Киева

2023-11-01T18:59

2023-11-01T18:59

2023-11-01T18:59

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Видеоролик с военнопленным опубликовало министерство обороны России. В кадре - Семён Щербан, который был мобилизован в сентябре 2023 года, а в октябре уже оказался на передовой, не имея боевого опыта и каких-либо знаний военного дела.Вместе с Щербаном сдались еще несколько боевиков. На сегодняшний день российский плен для военнослужащих Киева – единственный шанс выжить. Ранее сообщалось, что по всей линии фронта Спецоперации происходит массовая сдача в плен украинских военных. В основном это происходит в тех местах, где ВС РФ продвигаются вперед, зажимая конкретные опорники противника.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военнопленный, всу, вс рф, минобороны рф, спецоперация