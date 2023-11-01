Военнопленный рассказал о подготовке мобилизованных в ВСУ - 01.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231101/1050686299.html
Военнопленный рассказал о подготовке мобилизованных в ВСУ
Военнопленный рассказал о подготовке мобилизованных в ВСУ - 01.11.2023 Украина.ру
Военнопленный рассказал о подготовке мобилизованных в ВСУ
Кроме стрельбы из автомата на полигоне, военной подготовки у мобилизованных не было. Новоприбывшие в армию Украины не готовы к ожесточённым боям. Очередной военнопленный подтвердил методику генералов и командиров к солдатам Киева
2023-11-01T18:59
2023-11-01T18:59
новости
военнопленный
всу
вс рф
минобороны рф
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/01/1050686179_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_410068dd22a747b3fa8c51a6e24b55d5.jpg
Видеоролик с военнопленным опубликовало министерство обороны России. В кадре - Семён Щербан, который был мобилизован в сентябре 2023 года, а в октябре уже оказался на передовой, не имея боевого опыта и каких-либо знаний военного дела.Вместе с Щербаном сдались еще несколько боевиков. На сегодняшний день российский плен для военнослужащих Киева – единственный шанс выжить. Ранее сообщалось, что по всей линии фронта Спецоперации происходит массовая сдача в плен украинских военных. В основном это происходит в тех местах, где ВС РФ продвигаются вперед, зажимая конкретные опорники противника.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/01/1050686179_133:0:1105:729_1920x0_80_0_0_203fa0e650b4f613786a8de925e57955.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, военнопленный, всу, вс рф, минобороны рф, спецоперация
Новости, военнопленный, ВСУ, ВС РФ, Минобороны РФ, Спецоперация

Военнопленный рассказал о подготовке мобилизованных в ВСУ

18:59 01.11.2023
 
скрин из видео миноброны
скрин из видео миноброны
Читать в
Кроме стрельбы из автомата на полигоне, военной подготовки у мобилизованных не было. Новоприбывшие в армию Украины не готовы к ожесточённым боям. Очередной военнопленный подтвердил методику генералов и командиров к солдатам Киева
Видеоролик с военнопленным опубликовало министерство обороны России. В кадре - Семён Щербан, который был мобилизован в сентябре 2023 года, а в октябре уже оказался на передовой, не имея боевого опыта и каких-либо знаний военного дела.
"Нас повели на позицию, мы не знали что делать, как делать. Начался обстрел. Попало по блиндажу, где я находился и меня ранило. <...> Мы сдались в плен, потому что смысла не было", – сказал бывший солдат ВСУ.
Вместе с Щербаном сдались еще несколько боевиков. На сегодняшний день российский плен для военнослужащих Киева – единственный шанс выжить.
Ранее сообщалось, что по всей линии фронта Спецоперации происходит массовая сдача в плен украинских военных. В основном это происходит в тех местах, где ВС РФ продвигаются вперед, зажимая конкретные опорники противника.
 
НовостивоеннопленныйВСУВС РФМинобороны РФСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку"
15:44Украина решила спрятать под землю объекты энергетики, а запчасти хранить у соседей
15:40"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного
14:58ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов
14:34Что "синий трактор" делает под Авдеевкой и почему Зеленский не еврей, а японец - Мощанский
14:24"Когда увидим, что надо": в Белоруссии отложили воссоздание военных прокуратур
14:20Пустующие квартиры в ДНР разрешили вскрывать
14:17Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Залужному подумать о выживании Украины
14:16Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"
14:16Солнце русской поэзии не погаснет. Кравцов обещал не исключать Пушкина из школьной программы
14:12"Ядерная ясность". Зачем Северную Корею обвиняют в поддержке ХАМАС
14:03Инструктор батальона БАРС-32: Оператору БПЛА нужна храбрость, а "Рэмбо" под огнем часто впадают в ступор
13:56"Царь-Номо, который объединит славянские народы". Украинскую секту обвинили в пророссийской пропаганде
13:55Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова
13:50У группы компаний Коломойского* отняли 245 автозаправок
13:44Польские перевозчики перекроют три пункта пропуска на границе с Украиной
13:36Парламентарии США просят Байдена разместить на Украине ракеты большей дальности
13:23Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи
13:21Главой парламента Черногории стал серб и русофил. Как это повлияет на политический курс страны
13:21ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой
Лента новостейМолния