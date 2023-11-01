https://ukraina.ru/20231101/1050686299.html
Военнопленный рассказал о подготовке мобилизованных в ВСУ
Военнопленный рассказал о подготовке мобилизованных в ВСУ - 01.11.2023 Украина.ру
Военнопленный рассказал о подготовке мобилизованных в ВСУ
Кроме стрельбы из автомата на полигоне, военной подготовки у мобилизованных не было. Новоприбывшие в армию Украины не готовы к ожесточённым боям. Очередной военнопленный подтвердил методику генералов и командиров к солдатам Киева
2023-11-01T18:59
2023-11-01T18:59
2023-11-01T18:59
новости
военнопленный
всу
вс рф
минобороны рф
спецоперация
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Видеоролик с военнопленным опубликовало министерство обороны России. В кадре - Семён Щербан, который был мобилизован в сентябре 2023 года, а в октябре уже оказался на передовой, не имея боевого опыта и каких-либо знаний военного дела.Вместе с Щербаном сдались еще несколько боевиков. На сегодняшний день российский плен для военнослужащих Киева – единственный шанс выжить. Ранее сообщалось, что по всей линии фронта Спецоперации происходит массовая сдача в плен украинских военных. В основном это происходит в тех местах, где ВС РФ продвигаются вперед, зажимая конкретные опорники противника.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, военнопленный, всу, вс рф, минобороны рф, спецоперация
Новости, военнопленный, ВСУ, ВС РФ, Минобороны РФ, Спецоперация
Военнопленный рассказал о подготовке мобилизованных в ВСУ
Кроме стрельбы из автомата на полигоне, военной подготовки у мобилизованных не было. Новоприбывшие в армию Украины не готовы к ожесточённым боям. Очередной военнопленный подтвердил методику генералов и командиров к солдатам Киева
Видеоролик с военнопленным опубликовало
министерство обороны России. В кадре - Семён Щербан, который был мобилизован в сентябре 2023 года, а в октябре уже оказался на передовой, не имея боевого опыта и каких-либо знаний военного дела.
"Нас повели на позицию, мы не знали что делать, как делать. Начался обстрел. Попало по блиндажу, где я находился и меня ранило. <...> Мы сдались в плен, потому что смысла не было", – сказал бывший солдат ВСУ.
Вместе с Щербаном сдались еще несколько боевиков. На сегодняшний день российский плен для военнослужащих Киева – единственный шанс выжить.
Ранее сообщалось
, что по всей линии фронта Спецоперации происходит массовая сдача в плен украинских военных. В основном это происходит в тех местах, где ВС РФ продвигаются вперед, зажимая конкретные опорники противника.