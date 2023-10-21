"Счет идет на тысячи": эксперт объяснил, почему ВСУ под Купянском стали вызывать "Волгу"
Массовая сдача в плен украинских военных происходит по всей линии фронта. Понимая, что отход закончится стопроцентной смертью, солдаты ВСУ выходят с на связь с российскими военными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Сдача в плен наступающих отрядов ВСУ – это тенденция, которой раньше никогда не было. Потому что именно у штурмовиков должен быть самый высокий боевой дух и эти люди идут в бой на адреналине, рассказал эксперт.
Сдача украинских военных происходит по всей линии фронта, счет идет на тысячи. В основном это происходит в тех местах, где ВС РФ продвигаются вперед, зажимая конкретные опорники противника, добавил он.
"Например, под Купянском украинских солдат без поддержки заставляют держаться в лесопосадках. И подразделения, понимая, что их отход закончится стопроцентной смертью, выходят с нами на связь на специальной частоте "Волга", - подчеркнул Клинцевич.
Сейчас эта тенденция начинает лавинообразно нарастать. Поэтому киевскому режиму придется осуществить ряд карательных мероприятий, чтобы показать пленным ВСУ, что их достанут, даже если они сдались в российский плен, резюмировал собеседник издания.
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