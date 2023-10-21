"Счет идет на тысячи": эксперт объяснил, почему ВСУ под Купянском стали вызывать "Волгу"

Армен Гаспарян: Второй раз "азовцев"* в плен не возьмут, их убьют при попытке бегства

По мнению политолога, публициста, телеведущего и члена Общественной палаты Армена Гаспаряна, сбор доказательств о нарушении Украиной прав человека и международных договоров и положений о правах военнопленных - одна из самых тяжелых работ на свете.