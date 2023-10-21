"Счет идет на тысячи": эксперт объяснил, почему ВСУ под Купянском стали вызывать "Волгу" - 21.10.2023 Украина.ру
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"Счет идет на тысячи": эксперт объяснил, почему ВСУ под Купянском стали вызывать "Волгу"
"Счет идет на тысячи": эксперт объяснил, почему ВСУ под Купянском стали вызывать "Волгу" - 21.10.2023 Украина.ру
"Счет идет на тысячи": эксперт объяснил, почему ВСУ под Купянском стали вызывать "Волгу"
Массовая сдача в плен украинских военных происходит по всей линии фронта. Понимая, что отход закончится стопроцентной смертью, солдаты ВСУ выходят с на связь с российскими военными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-10-21T04:20
2023-10-21T04:20
новости
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Сдача в плен наступающих отрядов ВСУ – это тенденция, которой раньше никогда не было. Потому что именно у штурмовиков должен быть самый высокий боевой дух и эти люди идут в бой на адреналине, рассказал эксперт.Сдача украинских военных происходит по всей линии фронта, счет идет на тысячи. В основном это происходит в тех местах, где ВС РФ продвигаются вперед, зажимая конкретные опорники противника, добавил он.Сейчас эта тенденция начинает лавинообразно нарастать. Поэтому киевскому режиму придется осуществить ряд карательных мероприятий, чтобы показать пленным ВСУ, что их достанут, даже если они сдались в российский плен, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230903/1049121254.html
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новости, всу, плен, украина, россия, вс рф, пленные, купянск, купянское направление
Новости, ВСУ, плен, Украина, Россия, ВС РФ, Пленные, Купянск, Купянское направление

"Счет идет на тысячи": эксперт объяснил, почему ВСУ под Купянском стали вызывать "Волгу"

04:20 21.10.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Массовая сдача в плен украинских военных происходит по всей линии фронта. Понимая, что отход закончится стопроцентной смертью, солдаты ВСУ выходят с на связь с российскими военными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Сдача в плен наступающих отрядов ВСУ – это тенденция, которой раньше никогда не было. Потому что именно у штурмовиков должен быть самый высокий боевой дух и эти люди идут в бой на адреналине, рассказал эксперт.
Сдача украинских военных происходит по всей линии фронта, счет идет на тысячи. В основном это происходит в тех местах, где ВС РФ продвигаются вперед, зажимая конкретные опорники противника, добавил он.
"Например, под Купянском украинских солдат без поддержки заставляют держаться в лесопосадках. И подразделения, понимая, что их отход закончится стопроцентной смертью, выходят с нами на связь на специальной частоте "Волга", - подчеркнул Клинцевич.
Сейчас эта тенденция начинает лавинообразно нарастать. Поэтому киевскому режиму придется осуществить ряд карательных мероприятий, чтобы показать пленным ВСУ, что их достанут, даже если они сдались в российский плен, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Армен Гаспарян интервью
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