Механизм Сталина - Берии: Фёдоров объяснил, как Россия может быстро лишить Украину западного оружия - 01.11.2023 Украина.ру
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Механизм Сталина - Берии: Фёдоров объяснил, как Россия может быстро лишить Украину западного оружия
Механизм Сталина - Берии: Фёдоров объяснил, как Россия может быстро лишить Украину западного оружия - 01.11.2023 Украина.ру
Механизм Сталина - Берии: Фёдоров объяснил, как Россия может быстро лишить Украину западного оружия
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал об экономических причинах израильско-палестинского конфликта, назвал главного выгодоприобретателя... Украина.ру, 01.11.2023
2023-11-01T18:38
2023-11-01T18:39
видео
фёдоров
россия
кнр (китай)
сша
сво
украина
израиль
палестина
афганистан
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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал об экономических причинах израильско-палестинского конфликта, назвал главного выгодоприобретателя от всех войн, которые идут на планете и предложил изменить принципы функционирования Центробанка РФ таким образом, чтобы он эффективнее работал на благо россиян. 00:40 – кто зарабатывает благодаря войне Израиля с Палестиной? 02:59 – насколько Соединенным Штатам важны война Израиля с Палестиной и российско-украинский конфликт? 10:01 – президент России Владимир Путин обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке: почему лидеры других стран молчат? 13:07 – Киев решил остановить транзит российского газа через Украину: какие будут последствия для Европы? 16:16 – повышение ключевой ставки Центробанка РФ: почему было принято такое решение? 20:20 – действительно ли Центробанк РФ полностью независим от российской власти?
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видео, фёдоров, россия, кнр (китай), сша, сво, украина, израиль, палестина, афганистан, европа, экономика, газ, транзит, спецоперация, война, геополитика, видео
Видео, Фёдоров, Россия, КНР (Китай), США, СВО, Украина, Израиль, Палестина, Афганистан, Европа, экономика, газ, транзит, Спецоперация, война, геополитика

Механизм Сталина - Берии: Фёдоров объяснил, как Россия может быстро лишить Украину западного оружия

18:38 01.11.2023 (обновлено: 18:39 01.11.2023)
 
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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал об экономических причинах израильско-палестинского конфликта, назвал главного выгодоприобретателя от всех войн, которые идут на планете и предложил изменить принципы функционирования Центробанка РФ таким образом, чтобы он эффективнее работал на благо россиян.
00:40 – кто зарабатывает благодаря войне Израиля с Палестиной?
02:59 – насколько Соединенным Штатам важны война Израиля с Палестиной и российско-украинский конфликт?
10:01 – президент России Владимир Путин обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке: почему лидеры других стран молчат?
13:07 – Киев решил остановить транзит российского газа через Украину: какие будут последствия для Европы?
16:16 – повышение ключевой ставки Центробанка РФ: почему было принято такое решение?
20:20 – действительно ли Центробанк РФ полностью независим от российской власти?
 
ВидеоФёдоровРоссияКНР (Китай)СШАСВОУкраинаИзраильПалестинаАфганистанЕвропаэкономикагазтранзитСпецоперациявойнагеополитика
 
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