https://ukraina.ru/20231101/1050685776.html

Механизм Сталина - Берии: Фёдоров объяснил, как Россия может быстро лишить Украину западного оружия

Механизм Сталина - Берии: Фёдоров объяснил, как Россия может быстро лишить Украину западного оружия - 01.11.2023 Украина.ру

Механизм Сталина - Берии: Фёдоров объяснил, как Россия может быстро лишить Украину западного оружия

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал об экономических причинах израильско-палестинского конфликта, назвал главного выгодоприобретателя... Украина.ру, 01.11.2023

2023-11-01T18:38

2023-11-01T18:38

2023-11-01T18:39

видео

фёдоров

россия

кнр (китай)

сша

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израиль

палестина

афганистан

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал об экономических причинах израильско-палестинского конфликта, назвал главного выгодоприобретателя от всех войн, которые идут на планете и предложил изменить принципы функционирования Центробанка РФ таким образом, чтобы он эффективнее работал на благо россиян. 00:40 – кто зарабатывает благодаря войне Израиля с Палестиной? 02:59 – насколько Соединенным Штатам важны война Израиля с Палестиной и российско-украинский конфликт? 10:01 – президент России Владимир Путин обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке: почему лидеры других стран молчат? 13:07 – Киев решил остановить транзит российского газа через Украину: какие будут последствия для Европы? 16:16 – повышение ключевой ставки Центробанка РФ: почему было принято такое решение? 20:20 – действительно ли Центробанк РФ полностью независим от российской власти?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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