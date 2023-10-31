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В Виннице растёт количество заболевших гепатитом А

В Виннице растёт количество заболевших гепатитом А - 31.10.2023 Украина.ру

В Виннице растёт количество заболевших гепатитом А

В центральной части Украины увеличилось количество заболевших гепатитом А. По состоянию на 31 октября количество пациентов с таким диагнозом возросло до 231 человека. Об этом сообщила первый заместитель председателя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная

2023-10-31T18:49

2023-10-31T18:49

2023-10-31T18:49

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Известно, что вирус распространился из Винницы, однако сегодня специалистам так и не удалось определить откуда в регионе появился гепатит. Он утверждает, что в Винницу гепатит "пришёл с грязными руками". Всего зафиксировано около 130 эпидемиологических очагов, под наблюдением около 200 человек. В Винницкой области начата вакцинация работников местных больниц. Вместе с тем, из-за вспышки вирусного гепатита А в центральной части страны усилены противоэпидемические меры. Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты чрезвычайной ситуацией областного масштаба. Гепатит уже подхватили жители общин региона. Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей. Позже, 27 октября, количество пострадавших от вирусного гепатита А в Винницкой области увеличилось до 141 пациента.

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новости, украина, винница, гепатит, инфекция