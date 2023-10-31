В Виннице растёт количество заболевших гепатитом А - 31.10.2023 Украина.ру
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В Виннице растёт количество заболевших гепатитом А
В Виннице растёт количество заболевших гепатитом А - 31.10.2023 Украина.ру
В Виннице растёт количество заболевших гепатитом А
В центральной части Украины увеличилось количество заболевших гепатитом А. По состоянию на 31 октября количество пациентов с таким диагнозом возросло до 231 человека. Об этом сообщила первый заместитель председателя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная
2023-10-31T18:49
2023-10-31T18:49
новости
украина
винница
гепатит
инфекция
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Известно, что вирус распространился из Винницы, однако сегодня специалистам так и не удалось определить откуда в регионе появился гепатит. Он утверждает, что в Винницу гепатит "пришёл с грязными руками". Всего зафиксировано около 130 эпидемиологических очагов, под наблюдением около 200 человек. В Винницкой области начата вакцинация работников местных больниц. Вместе с тем, из-за вспышки вирусного гепатита А в центральной части страны усилены противоэпидемические меры. Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты чрезвычайной ситуацией областного масштаба. Гепатит уже подхватили жители общин региона. Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей. Позже, 27 октября, количество пострадавших от вирусного гепатита А в Винницкой области увеличилось до 141 пациента.
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новости, украина, винница, гепатит, инфекция
Новости, Украина, Винница, гепатит, инфекция

В Виннице растёт количество заболевших гепатитом А

18:49 31.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирский центр крови
Новосибирский центр крови - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Читать в
В центральной части Украины увеличилось количество заболевших гепатитом А. По состоянию на 31 октября количество пациентов с таким диагнозом возросло до 231 человека. Об этом сообщила первый заместитель председателя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная
Известно, что вирус распространился из Винницы, однако сегодня специалистам так и не удалось определить откуда в регионе появился гепатит.
"Те гипотезы, которые касаются качества бутилированной воды, продуктов питания или молочной продукции не подтвердились. Мы делали тысячи проб, но установить источник откуда именно пришёл гепатит А в Винницу не удалось", – отметил директор департамента охраны здоровья Владимир Шиш.
Он утверждает, что в Винницу гепатит "пришёл с грязными руками". Всего зафиксировано около 130 эпидемиологических очагов, под наблюдением около 200 человек. В Винницкой области начата вакцинация работников местных больниц.
Вместе с тем, из-за вспышки вирусного гепатита А в центральной части страны усилены противоэпидемические меры.

"В области усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства. Также органы местной власти усиливают контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках города и области", – сказано в сообщении на украинского министерства здравоохранения.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты чрезвычайной ситуацией областного масштаба. Гепатит уже подхватили жители общин региона.
Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей. Позже, 27 октября, количество пострадавших от вирусного гепатита А в Винницкой области увеличилось до 141 пациента.
 
НовостиУкраинаВинницагепатитинфекция
 
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