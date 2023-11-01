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Кабмин Украины изменил правила агроэкспорта "в условиях военного времени"

Кабмин Украины изменил правила агроэкспорта "в условиях военного времени" - 01.11.2023 Украина.ру

Кабмин Украины изменил правила агроэкспорта "в условиях военного времени"

Правительство Украины изменило правила экспорта аграрной продукции. Об этом говорится в опубликованном постановлении Кабмина

2023-11-01T17:59

2023-11-01T17:59

2023-11-01T17:59

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Экспортёр должен быть плательщиком НДС с 23 февраля 2022 года и дату формирования электронного запроса. Об этом говорится в постановлении "Про реализацию экспериментального проекта по верификации субъектов агропромышленного комплекса в условиях военного положения".Государственный аграрный реестр и Государственная налоговая служба учитывают эту информацию, а также об аннулировании регистрации плательщика НДС, о наличии налогового долга по платежу "Пеня за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности, за невыполнение обязательств и штрафные санкции за нарушение требований валютного законодательства".Обновление перечня верифицированных субъектов АПК производится ежедневно с момента регистрации в Государственном аграрном реестре (ГАР).Согласно разъяснениям Минагрополитики Украины, предприниматель для включения в список экспортёров должен соответствовать четырём критериям: Для включения в перечень верифицированных экспортёров предприниматель должен зарегистрироваться в ГАР. Во-вторых, получить из банка письмо подтверждения о проведении успешной экспортной операции. В-третьих, следует подать заявку в ГАР, где указать код плательщика НДС и добавить скан-копию письма из банка, разъяснили в министерстве.Там также отметили: "Постановление вступает в силу через 10 дней со дня опубликования. То есть с 10 ноября. К тому времени таможня осуществляет оформление экспорта по обычным процедурам, которые действовали сегодня".При этом в правительственном постановлении сказано (п.6): "Это постановление вступает в силу дня опубликования".Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины началась 22 февраля 2022 года. В рамках "зерновой сделки" Россия взяла на себя обязательства не препятствовать украинскому экспорту через черноморские порты. Взамен должны были быть ослаблены незаконные западные санкции на российскую внешнюю торговлю. Ввиду несоблюдения условий сделки Россия вышла из неё. Помощь в экспорте Киеву предложили Румыния (сохранившая национальное эмбарго) и Греция.Польские аграрии инициировали протестные акции, вынуждая правительство не допускать демпинга сельхозпродукции с Украины, фактически произведённой в постсоветской республике крупными западными компаниями.Еврокомиссия сняла эмбарго на поставки украинской сельхозпродукции на рынок ЕС с 15 сентября. После этого ряд стран ЕС вели национальные эмбарго, что стало поводом для жалоб Кабмина Украины в ВТО на правительства этих стран и гневного спича Владимира Зеленского 19 сентября с трибуны Генассамблеи ООН.

https://ukraina.ru/20231028/1050568067.html

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