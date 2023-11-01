https://ukraina.ru/20231101/1050680697.html
ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27 за сутки - Минобороны
ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27 за сутки - Минобороны - 01.11.2023 Украина.ру
ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27 за сутки - Минобороны
Российские военные сбили два украинских истребителя Су-27 за сутки, сообщили 1 ноября в пресс-службе Минобороны РФ
2023-11-01T16:35
2023-11-01T16:35
2023-11-01T16:35
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Средствами ПВО, РЭБ и огнём из стрелкового оружия перехвачены восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемая авиационная бомба JDAM.Помимо этого, уничтожены 48 беспилотных летательных аппаратов в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях, в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
https://ukraina.ru/20231101/1050666600.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сво, спецоперация, вкс, пво, рэб, истребители, су-27
Новости, Россия, СВО, Спецоперация, ВКС, ПВО, РЭБ, истребители, су-27
ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27 за сутки - Минобороны
Российские военные сбили два украинских истребителя Су-27 за сутки, сообщили 1 ноября в пресс-службе Минобороны РФ