https://ukraina.ru/20231101/1050680697.html

ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27 за сутки - Минобороны

ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27 за сутки - Минобороны - 01.11.2023 Украина.ру

ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27 за сутки - Минобороны

Российские военные сбили два украинских истребителя Су-27 за сутки, сообщили 1 ноября в пресс-службе Минобороны РФ

2023-11-01T16:35

2023-11-01T16:35

2023-11-01T16:35

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Средствами ПВО, РЭБ и огнём из стрелкового оружия перехвачены восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемая авиационная бомба JDAM.Помимо этого, уничтожены 48 беспилотных летательных аппаратов в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях, в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

https://ukraina.ru/20231101/1050666600.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, сво, спецоперация, вкс, пво, рэб, истребители, су-27