ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27 за сутки - Минобороны - 01.11.2023 Украина.ру
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ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27 за сутки - Минобороны
ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27 за сутки - Минобороны - 01.11.2023 Украина.ру
ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27 за сутки - Минобороны
Российские военные сбили два украинских истребителя Су-27 за сутки, сообщили 1 ноября в пресс-службе Минобороны РФ
2023-11-01T16:35
2023-11-01T16:35
новости
россия
сво
спецоперация
вкс
пво
рэб
истребители
су-27
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Средствами ПВО, РЭБ и огнём из стрелкового оружия перехвачены восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемая авиационная бомба JDAM.Помимо этого, уничтожены 48 беспилотных летательных аппаратов в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях, в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
https://ukraina.ru/20231101/1050666600.html
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новости, россия, сво, спецоперация, вкс, пво, рэб, истребители, су-27
Новости, Россия, СВО, Спецоперация, ВКС, ПВО, РЭБ, истребители, су-27

ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27 за сутки - Минобороны

16:35 01.11.2023
 
© flickr.com / пресс-служба Министерства обороны УкраиныСу-27УБ
Су-27УБ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© flickr.com / пресс-служба Министерства обороны Украины
Читать в
Российские военные сбили два украинских истребителя Су-27 за сутки, сообщили 1 ноября в пресс-службе Минобороны РФ
"Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны РФ.
Средствами ПВО, РЭБ и огнём из стрелкового оружия перехвачены восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемая авиационная бомба JDAM.
Помимо этого, уничтожены 48 беспилотных летательных аппаратов в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях, в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Вчера, 09:00
Вражеские дроны, взрывы и бегство ВСУ, мольба о помощи. Главное на Украине на утро 1 ноября
 
НовостиРоссияСВОСпецоперацияВКСПВОРЭБистребителису-27
 
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