https://ukraina.ru/20231101/1050680051.html

Главное оружие против России: на что давят и как нам нужно держать удар – Скориков

Главное оружие против России: на что давят и как нам нужно держать удар – Скориков - 01.11.2023 Украина.ру

Главное оружие против России: на что давят и как нам нужно держать удар – Скориков

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал украинский и западный след в беспорядках в Дагестане, падающую популярность Зеленского и покушение на Олега Царёва, а также рассказал о попытках раскачки общества, необходимых мерах противодействия и народном единстве

2023-11-01T16:03

2023-11-01T16:03

2023-11-01T16:03

видео

иван скориков

дагестан

беспорядки

аэропорт

антисемитизм

захват

махачкала

владимир путин

единство

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00:35 – Украинский след в Дагестане; 04:45 – Вбросы ТГ-канала "Утро Дагестана"; 09:50 – Выступление Владимира Путина: о ситуации в Дагестане и не только; 11:12 – Народное единство и попытки раскачки ситуации в России; 14:55 – Есть ли на Западе усталость от Зеленского? 23:27 – Покушение на Олега Царёва.

махачкала

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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