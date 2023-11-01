Главное оружие против России: на что давят и как нам нужно держать удар – Скориков - 01.11.2023 Украина.ру
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Главное оружие против России: на что давят и как нам нужно держать удар – Скориков
Главное оружие против России: на что давят и как нам нужно держать удар – Скориков - 01.11.2023 Украина.ру
Главное оружие против России: на что давят и как нам нужно держать удар – Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал украинский и западный след в беспорядках в Дагестане, падающую популярность Зеленского и покушение на Олега Царёва, а также рассказал о попытках раскачки общества, необходимых мерах противодействия и народном единстве
2023-11-01T16:03
2023-11-01T16:03
видео
иван скориков
дагестан
беспорядки
аэропорт
антисемитизм
захват
махачкала
владимир путин
единство
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00:35 – Украинский след в Дагестане; 04:45 – Вбросы ТГ-канала "Утро Дагестана"; 09:50 – Выступление Владимира Путина: о ситуации в Дагестане и не только; 11:12 – Народное единство и попытки раскачки ситуации в России; 14:55 – Есть ли на Западе усталость от Зеленского? 23:27 – Покушение на Олега Царёва.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, иван скориков, дагестан, беспорядки, аэропорт, антисемитизм, захват, махачкала, владимир путин, единство, день народного единства, россия, сво, спецоперация, сша, выборы, владимир зеленский, израиль, олег царев, крым, фсб, украина, видео
Видео, Иван Скориков, Дагестан, беспорядки, аэропорт, антисемитизм, захват, Махачкала, Владимир Путин, единство, День народного единства, Россия, СВО, Спецоперация, США, выборы, Владимир Зеленский, Израиль, Олег Царев, Крым, ФСБ, Украина

Главное оружие против России: на что давят и как нам нужно держать удар – Скориков

16:03 01.11.2023
 
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал украинский и западный след в беспорядках в Дагестане, падающую популярность Зеленского и покушение на Олега Царёва, а также рассказал о попытках раскачки общества, необходимых мерах противодействия и народном единстве
00:35 – Украинский след в Дагестане;
04:45 – Вбросы ТГ-канала "Утро Дагестана";
09:50 – Выступление Владимира Путина: о ситуации в Дагестане и не только;
11:12 – Народное единство и попытки раскачки ситуации в России;
14:55 – Есть ли на Западе усталость от Зеленского?
23:27 – Покушение на Олега Царёва.
 
ВидеоИван СкориковДагестанбеспорядкиаэропортантисемитизмзахватМахачкалаВладимир ПутинединствоДень народного единстваРоссияСВОСпецоперацияСШАвыборыВладимир ЗеленскийИзраильОлег ЦаревКрымФСБУкраина
 
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