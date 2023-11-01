https://ukraina.ru/20231101/1050676887.html

"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС

"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС - 01.11.2023 Украина.ру

"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС

Пранкеры Вован и Лексус позвонили премьер-министру Италии Джорджи Мелони. Во время беседы она заявила, что страны Евросоюза игнорируют попытки Италии обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов из Африки

2023-11-01T13:58

2023-11-01T13:58

2023-11-01T13:58

новости

италия

джорджи мелони

вован и лексус

пранкеры

ес

евросоюз

мигранты

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Вован и Лексус представились высокопоставленным африканским чиновником. Запись разговора пранкеры разместили 1 ноября у себя в телеграм-канале."Ситуация довольно сложная, у нас с начала года приехало более 120 тысяч человек, в основном из Туниса... Европа долгое время думала, что сможет решить проблему, оставив Италию с ней наедине", - посетовала Мелони.Она добавила, что в Евросоюзе не понимают, что миграционная проблема затрагивает не только ЕС, но и ООН. Но проблема в том, что остальных это не волнует."Они не отвечали на телефонные звонки, когда я им звонила. И все они сходятся в том, что Италия должна решить эту проблему в одиночку. Это очень глупая позиция", - подчеркнула премьер Италии.Пранкеры прокомментировали, что "даже болтливлый Макрон не отвечает на звонки горячей итальянки".Евросоюз, по её словам, не заинтересован в выделении средств для решения проблем вокруг нелегальной миграции, с которыми сталкивается Италия."Был организован меморандум между Европой и Тунисом, который президент Саид подписал с нами в середине июля, но на данный момент он не получил даже 1 евро", - сообщила Мелони.Премьер-министр Италии предупредила, что Европу может ждать новый резкий скачок роста мигрантов, если будет принято решение о проведении военной операции в Нигере ."Во Франции правда не понимают, какие будут последствия. В случае военной операции возникнет новый миграционный кризис, потому что сейчас мы видим большие риски", - сказала она.

https://ukraina.ru/20231017/1050253313.html

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новости, италия, джорджи мелони, вован и лексус, пранкеры, ес, евросоюз, мигранты