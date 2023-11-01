"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС - 01.11.2023 Украина.ру
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"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС - 01.11.2023 Украина.ру
"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
Пранкеры Вован и Лексус позвонили премьер-министру Италии Джорджи Мелони. Во время беседы она заявила, что страны Евросоюза игнорируют попытки Италии обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов из Африки
2023-11-01T13:58
2023-11-01T13:58
новости
италия
джорджи мелони
вован и лексус
пранкеры
ес
евросоюз
мигранты
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Вован и Лексус представились высокопоставленным африканским чиновником. Запись разговора пранкеры разместили 1 ноября у себя в телеграм-канале."Ситуация довольно сложная, у нас с начала года приехало более 120 тысяч человек, в основном из Туниса... Европа долгое время думала, что сможет решить проблему, оставив Италию с ней наедине", - посетовала Мелони.Она добавила, что в Евросоюзе не понимают, что миграционная проблема затрагивает не только ЕС, но и ООН. Но проблема в том, что остальных это не волнует."Они не отвечали на телефонные звонки, когда я им звонила. И все они сходятся в том, что Италия должна решить эту проблему в одиночку. Это очень глупая позиция", - подчеркнула премьер Италии.Пранкеры прокомментировали, что "даже болтливлый Макрон не отвечает на звонки горячей итальянки".Евросоюз, по её словам, не заинтересован в выделении средств для решения проблем вокруг нелегальной миграции, с которыми сталкивается Италия."Был организован меморандум между Европой и Тунисом, который президент Саид подписал с нами в середине июля, но на данный момент он не получил даже 1 евро", - сообщила Мелони.Премьер-министр Италии предупредила, что Европу может ждать новый резкий скачок роста мигрантов, если будет принято решение о проведении военной операции в Нигере ."Во Франции правда не понимают, какие будут последствия. В случае военной операции возникнет новый миграционный кризис, потому что сейчас мы видим большие риски", - сказала она.
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новости, италия, джорджи мелони, вован и лексус, пранкеры, ес, евросоюз, мигранты
Новости, Италия, Джорджи Мелони, Вован и Лексус, пранкеры, ЕС, Евросоюз, мигранты

"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС

13:58 01.11.2023
 
© Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭкстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
© Павел Бедняков
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Пранкеры Вован и Лексус позвонили премьер-министру Италии Джорджи Мелони. Во время беседы она заявила, что страны Евросоюза игнорируют попытки Италии обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов из Африки
Вован и Лексус представились высокопоставленным африканским чиновником. Запись разговора пранкеры разместили 1 ноября у себя в телеграм-канале.
"Ситуация довольно сложная, у нас с начала года приехало более 120 тысяч человек, в основном из Туниса... Европа долгое время думала, что сможет решить проблему, оставив Италию с ней наедине", - посетовала Мелони.
Она добавила, что в Евросоюзе не понимают, что миграционная проблема затрагивает не только ЕС, но и ООН. Но проблема в том, что остальных это не волнует.
"Они не отвечали на телефонные звонки, когда я им звонила. И все они сходятся в том, что Италия должна решить эту проблему в одиночку. Это очень глупая позиция", - подчеркнула премьер Италии.
Пранкеры прокомментировали, что "даже болтливлый Макрон не отвечает на звонки горячей итальянки".
Евросоюз, по её словам, не заинтересован в выделении средств для решения проблем вокруг нелегальной миграции, с которыми сталкивается Италия.
"Был организован меморандум между Европой и Тунисом, который президент Саид подписал с нами в середине июля, но на данный момент он не получил даже 1 евро", - сообщила Мелони.
Премьер-министр Италии предупредила, что Европу может ждать новый резкий скачок роста мигрантов, если будет принято решение о проведении военной операции в Нигере .
"Во Франции правда не понимают, какие будут последствия. В случае военной операции возникнет новый миграционный кризис, потому что сейчас мы видим большие риски", - сказала она.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября, 14:00
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НовостиИталияДжорджи МелониВован и ЛексуспранкерыЕСЕвросоюзмигранты
 
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