"Мы - кошелёк, ты - жизнь": Рогов высмеял, как Зеленский просит деньги у Запада - 01.11.2023 Украина.ру
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"Мы - кошелёк, ты - жизнь": Рогов высмеял, как Зеленский просит деньги у Запада
"Мы - кошелёк, ты - жизнь": Рогов высмеял, как Зеленский просит деньги у Запада - 01.11.2023 Украина.ру
"Мы - кошелёк, ты - жизнь": Рогов высмеял, как Зеленский просит деньги у Запада
Картинку 1 ноября опубликовал глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале
2023-11-01T12:46
2023-11-01T12:46
новости
россия
владимир рогов
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
джо байден
деньги
хэллоуин
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На фоне тот самый импровизированный лужок с флагами в память о погибших вэсэушниках и наёмниках, который разросся до масштаба целого поля, добавил он.Накануне в Белом доме США состоялся праздник по случаю на Хеллоуина. Согласно традиции, наряжаться на праздник принято в костюм нечисти. Образ должен быть жутким или смешным, можно совмещать оба требования.Госсекретарь США Энтони Блинкен также привёл своих детей на Хэллоуин: его дочь оделась в цвета украинского флага, а сын - в униформу цвета хаки. Вероятно, это образ президента Украины Владимира Зеленского.Гостей встречал президент Джо Байден, он раздавал конфеты у Белого дома в образе самого себя. Смешно и жутко – соблюдено сразу оба пункта.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале пошутила над хэллоуинскими костюмами детей высших должностных лиц США."На Хэллоуин в Белый дом госсекретарь США Блинкен привёл своих детей в костюмах "Зеленского" и "украинского флага". Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда, по англосаксонской традиции, духи умерших встречаются с живыми", - сообщила она.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, владимир рогов, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, джо байден, деньги, хэллоуин
Новости, Россия, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, деньги, Хэллоуин

"Мы - кошелёк, ты - жизнь": Рогов высмеял, как Зеленский просит деньги у Запада

12:46 01.11.2023
 
© Владимир Рогов телеграм-канал
© Владимир Рогов телеграм-канал
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Картинку 1 ноября опубликовал глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале
""Мы - кошелёк, ты - жизнь!" Появилась хэллоуинская карикатура: Зеленский выпрашивает деньги у Байдена и Урсулы фон дер Ляйен", - подписал Рогов.
На фоне тот самый импровизированный лужок с флагами в память о погибших вэсэушниках и наёмниках, который разросся до масштаба целого поля, добавил он.
© Владимир Рогов телеграм-канал
© Владимир Рогов телеграм-канал
Накануне в Белом доме США состоялся праздник по случаю на Хеллоуина. Согласно традиции, наряжаться на праздник принято в костюм нечисти. Образ должен быть жутким или смешным, можно совмещать оба требования.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также привёл своих детей на Хэллоуин: его дочь оделась в цвета украинского флага, а сын - в униформу цвета хаки. Вероятно, это образ президента Украины Владимира Зеленского.
Гостей встречал президент Джо Байден, он раздавал конфеты у Белого дома в образе самого себя. Смешно и жутко – соблюдено сразу оба пункта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале пошутила над хэллоуинскими костюмами детей высших должностных лиц США.
"На Хэллоуин в Белый дом госсекретарь США Блинкен привёл своих детей в костюмах "Зеленского" и "украинского флага". Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда, по англосаксонской традиции, духи умерших встречаются с живыми", - сообщила она.
Госсекретарь Блинкен на Хеллоуин нарядил детей в костюм Зеленского и Украины
Вчера, 12:24
Блинкен нарядил детей на Хеллоуин в костюмы Зеленского и УкраиныГоссекретарь США Энтони Блинкен нарядил своих детей в костюмы президента Украины Владимира Зеленского и Украины на Хэллоуин. Видео с праздника в Белом доме публикуют соцсети
 
НовостиРоссияВладимир РоговВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенДжо БайденденьгиХэллоуин
 
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