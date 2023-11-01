https://ukraina.ru/20231101/1050670214.html
"Мы - кошелёк, ты - жизнь": Рогов высмеял, как Зеленский просит деньги у Запада
"Мы - кошелёк, ты - жизнь": Рогов высмеял, как Зеленский просит деньги у Запада - 01.11.2023 Украина.ру
"Мы - кошелёк, ты - жизнь": Рогов высмеял, как Зеленский просит деньги у Запада
Картинку 1 ноября опубликовал глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале
2023-11-01T12:46
2023-11-01T12:46
2023-11-01T12:46
новости
россия
владимир рогов
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
джо байден
деньги
хэллоуин
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На фоне тот самый импровизированный лужок с флагами в память о погибших вэсэушниках и наёмниках, который разросся до масштаба целого поля, добавил он.Накануне в Белом доме США состоялся праздник по случаю на Хеллоуина. Согласно традиции, наряжаться на праздник принято в костюм нечисти. Образ должен быть жутким или смешным, можно совмещать оба требования.Госсекретарь США Энтони Блинкен также привёл своих детей на Хэллоуин: его дочь оделась в цвета украинского флага, а сын - в униформу цвета хаки. Вероятно, это образ президента Украины Владимира Зеленского.Гостей встречал президент Джо Байден, он раздавал конфеты у Белого дома в образе самого себя. Смешно и жутко – соблюдено сразу оба пункта.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале пошутила над хэллоуинскими костюмами детей высших должностных лиц США."На Хэллоуин в Белый дом госсекретарь США Блинкен привёл своих детей в костюмах "Зеленского" и "украинского флага". Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда, по англосаксонской традиции, духи умерших встречаются с живыми", - сообщила она.
https://ukraina.ru/20231031/1050637366.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир рогов, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, джо байден, деньги, хэллоуин
Новости, Россия, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, деньги, Хэллоуин
"Мы - кошелёк, ты - жизнь": Рогов высмеял, как Зеленский просит деньги у Запада
Картинку 1 ноября опубликовал глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале
""Мы - кошелёк, ты - жизнь!" Появилась хэллоуинская карикатура: Зеленский выпрашивает деньги у Байдена и Урсулы фон дер Ляйен", - подписал Рогов.
На фоне тот самый импровизированный лужок с флагами в память о погибших вэсэушниках и наёмниках, который разросся до масштаба целого поля, добавил он.
Накануне в Белом доме США состоялся праздник по случаю на Хеллоуина. Согласно традиции, наряжаться на праздник принято в костюм нечисти. Образ должен быть жутким или смешным, можно совмещать оба требования.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также привёл своих детей на Хэллоуин: его дочь оделась в цвета украинского флага, а сын - в униформу цвета хаки. Вероятно, это образ президента Украины Владимира Зеленского.
Гостей встречал президент Джо Байден, он раздавал конфеты у Белого дома в образе самого себя. Смешно и жутко – соблюдено сразу оба пункта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале пошутила
над хэллоуинскими костюмами детей высших должностных лиц США.
"На Хэллоуин в Белый дом госсекретарь США Блинкен привёл своих детей в костюмах "Зеленского" и "украинского флага". Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда, по англосаксонской традиции, духи умерших встречаются с живыми", - сообщила она.