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"Мы - кошелёк, ты - жизнь": Рогов высмеял, как Зеленский просит деньги у Запада

"Мы - кошелёк, ты - жизнь": Рогов высмеял, как Зеленский просит деньги у Запада - 01.11.2023 Украина.ру

"Мы - кошелёк, ты - жизнь": Рогов высмеял, как Зеленский просит деньги у Запада

Картинку 1 ноября опубликовал глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале

2023-11-01T12:46

2023-11-01T12:46

2023-11-01T12:46

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На фоне тот самый импровизированный лужок с флагами в память о погибших вэсэушниках и наёмниках, который разросся до масштаба целого поля, добавил он.Накануне в Белом доме США состоялся праздник по случаю на Хеллоуина. Согласно традиции, наряжаться на праздник принято в костюм нечисти. Образ должен быть жутким или смешным, можно совмещать оба требования.Госсекретарь США Энтони Блинкен также привёл своих детей на Хэллоуин: его дочь оделась в цвета украинского флага, а сын - в униформу цвета хаки. Вероятно, это образ президента Украины Владимира Зеленского.Гостей встречал президент Джо Байден, он раздавал конфеты у Белого дома в образе самого себя. Смешно и жутко – соблюдено сразу оба пункта.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале пошутила над хэллоуинскими костюмами детей высших должностных лиц США."На Хэллоуин в Белый дом госсекретарь США Блинкен привёл своих детей в костюмах "Зеленского" и "украинского флага". Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда, по англосаксонской традиции, духи умерших встречаются с живыми", - сообщила она.

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новости, россия, владимир рогов, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, джо байден, деньги, хэллоуин