"Встреча духов и живых": Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена и Байдена - 31.10.2023 Украина.ру
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"Встреча духов и живых": Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена и Байдена
"Встреча духов и живых": Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена и Байдена - 31.10.2023 Украина.ру
"Встреча духов и живых": Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена и Байдена
Над хэллоуинскими костюмами детей высших должностных лиц США пошутила в своём ТГ-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-10-31T16:26
2023-10-31T16:26
новости
новости украины
владимир зеленский
энтони блинкен
хэллоуин
джо байден
белый дом
сатира
юмор
мария захарова
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"На Хеллоуин в Белый дом госсекретарь США Блинкен привёл своих детей в костюмах "Зеленского" и "украинского флага". Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда, по англосаксонской традиции, духи умерших встречаются с живыми", - сообщила она.Захарова также иронично заметила: "Президент США на мероприятии был в костюме Джо Байдена".Американский телеканал Sky News продемонстрировал облачения детей госсекретаря США Энтони Блинкена на Хэллоуин: его дочь оделась в цвета украинского флага, а сын - в униформу цвета хаки. Вероятно, это образ президента Украины Владимиром Зеленским.
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новости, новости украины, владимир зеленский, энтони блинкен, хэллоуин, джо байден, белый дом, сатира, юмор, мария захарова, мид рф
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Хэллоуин, Джо Байден, Белый дом, сатира, юмор, Мария Захарова, МИД РФ

"Встреча духов и живых": Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена и Байдена

16:26 31.10.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Блинкен
Зеленский Блинкен
© Пресс-служба президента Украины
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Над хэллоуинскими костюмами детей высших должностных лиц США пошутила в своём ТГ-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"На Хеллоуин в Белый дом госсекретарь США Блинкен привёл своих детей в костюмах "Зеленского" и "украинского флага". Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда, по англосаксонской традиции, духи умерших встречаются с живыми", - сообщила она.
Захарова также иронично заметила:
"Президент США на мероприятии был в костюме Джо Байдена".
Американский телеканал Sky News продемонстрировал облачения детей госсекретаря США Энтони Блинкена на Хэллоуин: его дочь оделась в цвета украинского флага, а сын - в униформу цвета хаки. Вероятно, это образ президента Украины Владимиром Зеленским.
- РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября 2021, 20:26
Зеленскому в Киеве устроили «красный» ХэллоуинЯрко отметили на этот раз Хэллоуин в самом центре Киева. Активисты движения «Красные» в воскресенье, 31 октября, провели акцию протеста возле здания Офиса президента, придав ей форму театрализованного представления
 
НовостиНовости УкраиныВладимир ЗеленскийЭнтони БлинкенХэллоуинДжо БайденБелый домсатираюморМария ЗахароваМИД РФ
 
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