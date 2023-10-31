https://ukraina.ru/20231031/1050649082.html
"Встреча духов и живых": Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена и Байдена
"Встреча духов и живых": Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена и Байдена - 31.10.2023 Украина.ру
"Встреча духов и живых": Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена и Байдена
Над хэллоуинскими костюмами детей высших должностных лиц США пошутила в своём ТГ-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-10-31T16:26
2023-10-31T16:26
2023-10-31T16:26
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владимир зеленский
энтони блинкен
хэллоуин
джо байден
белый дом
сатира
юмор
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"На Хеллоуин в Белый дом госсекретарь США Блинкен привёл своих детей в костюмах "Зеленского" и "украинского флага". Видимо, так в США хотели подчеркнуть значение этого дня, когда, по англосаксонской традиции, духи умерших встречаются с живыми", - сообщила она.Захарова также иронично заметила: "Президент США на мероприятии был в костюме Джо Байдена".Американский телеканал Sky News продемонстрировал облачения детей госсекретаря США Энтони Блинкена на Хэллоуин: его дочь оделась в цвета украинского флага, а сын - в униформу цвета хаки. Вероятно, это образ президента Украины Владимиром Зеленским.
https://ukraina.ru/20211031/1032574783.html
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"Встреча духов и живых": Захарова высмеяла костюмы детей Блинкена и Байдена
Над хэллоуинскими костюмами детей высших должностных лиц США пошутила в своём ТГ-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова