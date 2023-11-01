"Вышвырнут под любым предлогом": Ростислав Ищенко объяснил, как Европа избавляется от украинцев - 01.11.2023 Украина.ру
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"Вышвырнут под любым предлогом": Ростислав Ищенко объяснил, как Европа избавляется от украинцев
"Вышвырнут под любым предлогом": Ростислав Ищенко объяснил, как Европа избавляется от украинцев - 01.11.2023 Украина.ру
"Вышвырнут под любым предлогом": Ростислав Ищенко объяснил, как Европа избавляется от украинцев
Когда украинцев в Европе выгонят из домов и перестанут выдавать деньги на питание, что многие из них вспомнят, что они русские и поедут по месту проживания получать российские паспорта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-11-01T04:40
2023-11-01T04:40
новости
ростислав ищенко
запад
беженцы
украинские беженцы
украина
ес
рабочие
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Норвегия вслед за Швейцарией обещает каждому украинцу, который покинет эту страну и уедет на родину - порядка полутора тысяч евро. Но если исходить из украинского характера, то избавиться получится от немногих, рассказал политолог.Запад уже начал решать проблему избавления от украинцев и продолжит ее решать. Он пойдет по двум направлениям. По пути ассимиляции и вливания в местное общество тех, кто хочет учиться и работать, указал эксперт.Кто не хочет этого делать, тех постепенно вышвырнут из Европы под любым предлогом. За деньги или бесплатно, но постепенно от них избавятся. Или создадут такие условия, что они сами уедут, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230907/1049229482.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ростислав ищенко, запад, беженцы, украинские беженцы, украина, ес, рабочие
Новости, Ростислав Ищенко, Запад, беженцы, украинские беженцы, Украина, ЕС, рабочие

"Вышвырнут под любым предлогом": Ростислав Ищенко объяснил, как Европа избавляется от украинцев

04:40 01.11.2023
 
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP / Martin Meissner
Читать в
Когда украинцев в Европе выгонят из домов и перестанут выдавать деньги на питание, что многие из них вспомнят, что они русские и поедут по месту проживания получать российские паспорта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Норвегия вслед за Швейцарией обещает каждому украинцу, который покинет эту страну и уедет на родину - порядка полутора тысяч евро. Но если исходить из украинского характера, то избавиться получится от немногих, рассказал политолог.
"Потому что многие подождут – не увеличат ли расценки? Это же только начало, зачем уезжать за полторы тысячи, завтра больше дадут? Так что – пока что от немногих", - отметил Ищенко.
Запад уже начал решать проблему избавления от украинцев и продолжит ее решать. Он пойдет по двум направлениям. По пути ассимиляции и вливания в местное общество тех, кто хочет учиться и работать, указал эксперт.
Кто не хочет этого делать, тех постепенно вышвырнут из Европы под любым предлогом. За деньги или бесплатно, но постепенно от них избавятся. Или создадут такие условия, что они сами уедут, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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