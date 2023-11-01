https://ukraina.ru/20231101/1050639730.html

"Вышвырнут под любым предлогом": Ростислав Ищенко объяснил, как Европа избавляется от украинцев

"Вышвырнут под любым предлогом": Ростислав Ищенко объяснил, как Европа избавляется от украинцев - 01.11.2023 Украина.ру

"Вышвырнут под любым предлогом": Ростислав Ищенко объяснил, как Европа избавляется от украинцев

Когда украинцев в Европе выгонят из домов и перестанут выдавать деньги на питание, что многие из них вспомнят, что они русские и поедут по месту проживания получать российские паспорта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-11-01T04:40

2023-11-01T04:40

2023-11-01T04:40

новости

ростислав ищенко

запад

беженцы

украинские беженцы

украина

ес

рабочие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/34/1034073495_0:48:5238:2994_1920x0_80_0_0_5dfbd8c3d2d0f1c206254e46eb833b2f.jpg

Норвегия вслед за Швейцарией обещает каждому украинцу, который покинет эту страну и уедет на родину - порядка полутора тысяч евро. Но если исходить из украинского характера, то избавиться получится от немногих, рассказал политолог.Запад уже начал решать проблему избавления от украинцев и продолжит ее решать. Он пойдет по двум направлениям. По пути ассимиляции и вливания в местное общество тех, кто хочет учиться и работать, указал эксперт.Кто не хочет этого делать, тех постепенно вышвырнут из Европы под любым предлогом. За деньги или бесплатно, но постепенно от них избавятся. Или создадут такие условия, что они сами уедут, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230907/1049229482.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко, запад, беженцы, украинские беженцы, украина, ес, рабочие