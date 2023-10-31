https://ukraina.ru/20231031/1050661092.html
В Киевской области поймали изготовителей документов для уклонистов
В Киевской области поймали изготовителей документов для уклонистов - 31.10.2023 Украина.ру
В Киевской области поймали изготовителей документов для уклонистов
Украинская киберполиция изобличила группу граждан, помогавшую согражданам сбежать за границу по поддельным документам. Криминальная группа также производила и сбывала поддельные дипломы об образовании, сообщает Нацполиция Украины.
2023-10-31T21:06
2023-10-31T21:06
2023-10-31T21:06
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В ходе следствия выяснилось, что бизнес по производству дипломов и документов для уклонистов организовал неоднократно судимый за подделку документов киевлянин и его сожительница. Они привлекли ещё троих жителей Киевщины и "с помощью специальной техники производили поддельные документы, позволяющие военнообязанным беспрепятственно уехать за границу, а также фиктивные дипломы учебных заведений с голографическими элементами и оттисками печатей соответствующих учреждений".Продажи шли по всей территории Украины. Полицейскими проведено более 30 санкционированных обысков. В изъятых телефонах выявлены "сведения о гражданах, обращавшихся за незаконными услугами"."Участникам группировки сообщено о подозрении и судом избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в официальном сообщении.Незадолго до этого Нацполиция Украины сообщала о ликвидации в Львовской области мастерской по изготовлению документов для уклоняющихся от призыва и мобилизации в ВСУ. При этом отмечалось: "Большим спросом у дельца пользовались документы, благодаря которым военнообязанные мужчины могли оформить официальные разрешения для беспрепятственного выезда за пределы страны: справки о непригодности к военной службе и снятии с военного учета. Например, за фейковое пенсионное удостоверение инвалида и сопроводительные медицинские документы по фиктивной группе инвалидности злоумышленник получил из заказчика 500 долларов".Согласно официальным сообщениям украинских полицейских, СБУ и пограничников, организаторы схем по переправке уклонистов и призывников за границу предпочитают украинским гривнам валюту США. Также за доллары продаются и фальшивые документы.
https://ukraina.ru/20231027/1050546373.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, нацполиция, призывники, уклонисты, сво, всу, национальная валюта, доллары, киберпреступность, миграция, подделка, документы
Новости, Новости Украины, Нацполиция, призывники, уклонисты, СВО, ВСУ, национальная валюта, доллары, киберпреступность, миграция, подделка, документы
В Киевской области поймали изготовителей документов для уклонистов
Украинская киберполиция изобличила группу граждан, помогавшую согражданам сбежать за границу по поддельным документам. Криминальная группа также производила и сбывала поддельные дипломы об образовании, сообщает Нацполиция Украины.
В ходе следствия выяснилось, что бизнес по производству дипломов и документов для уклонистов организовал неоднократно судимый за подделку документов киевлянин и его сожительница. Они привлекли ещё троих жителей Киевщины и "с помощью специальной техники производили поддельные документы, позволяющие военнообязанным беспрепятственно уехать за границу, а также фиктивные дипломы учебных заведений с голографическими элементами и оттисками печатей соответствующих учреждений".
Продажи шли по всей территории Украины. Полицейскими проведено более 30 санкционированных обысков. В изъятых телефонах выявлены "сведения о гражданах, обращавшихся за незаконными услугами".
"Участникам группировки сообщено о подозрении и судом избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в официальном сообщении.
Незадолго до этого Нацполиция Украины сообщала
о ликвидации в Львовской области мастерской по изготовлению документов для уклоняющихся от призыва и мобилизации в ВСУ. При этом отмечалось: "Большим спросом у дельца пользовались документы, благодаря которым военнообязанные мужчины могли оформить официальные разрешения для беспрепятственного выезда за пределы страны: справки о непригодности к военной службе и снятии с военного учета. Например, за фейковое пенсионное удостоверение инвалида и сопроводительные медицинские документы по фиктивной группе инвалидности злоумышленник получил из заказчика 500 долларов".
Согласно официальным сообщениям украинских полицейских, СБУ и пограничников, организаторы схем по переправке уклонистов и призывников за границу предпочитают украинским гривнам валюту США. Также за доллары продаются и фальшивые документы.