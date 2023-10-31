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В Киевской области поймали изготовителей документов для уклонистов

В Киевской области поймали изготовителей документов для уклонистов - 31.10.2023 Украина.ру

В Киевской области поймали изготовителей документов для уклонистов

Украинская киберполиция изобличила группу граждан, помогавшую согражданам сбежать за границу по поддельным документам. Криминальная группа также производила и сбывала поддельные дипломы об образовании, сообщает Нацполиция Украины.

2023-10-31T21:06

2023-10-31T21:06

2023-10-31T21:06

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В ходе следствия выяснилось, что бизнес по производству дипломов и документов для уклонистов организовал неоднократно судимый за подделку документов киевлянин и его сожительница. Они привлекли ещё троих жителей Киевщины и "с помощью специальной техники производили поддельные документы, позволяющие военнообязанным беспрепятственно уехать за границу, а также фиктивные дипломы учебных заведений с голографическими элементами и оттисками печатей соответствующих учреждений".Продажи шли по всей территории Украины. Полицейскими проведено более 30 санкционированных обысков. В изъятых телефонах выявлены "сведения о гражданах, обращавшихся за незаконными услугами"."Участникам группировки сообщено о подозрении и судом избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в официальном сообщении.Незадолго до этого Нацполиция Украины сообщала о ликвидации в Львовской области мастерской по изготовлению документов для уклоняющихся от призыва и мобилизации в ВСУ. При этом отмечалось: "Большим спросом у дельца пользовались документы, благодаря которым военнообязанные мужчины могли оформить официальные разрешения для беспрепятственного выезда за пределы страны: справки о непригодности к военной службе и снятии с военного учета. Например, за фейковое пенсионное удостоверение инвалида и сопроводительные медицинские документы по фиктивной группе инвалидности злоумышленник получил из заказчика 500 долларов".Согласно официальным сообщениям украинских полицейских, СБУ и пограничников, организаторы схем по переправке уклонистов и призывников за границу предпочитают украинским гривнам валюту США. Также за доллары продаются и фальшивые документы.

https://ukraina.ru/20231027/1050546373.html

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