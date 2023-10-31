В Киевской области поймали изготовителей документов для уклонистов - 31.10.2023 Украина.ру
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В Киевской области поймали изготовителей документов для уклонистов
В Киевской области поймали изготовителей документов для уклонистов - 31.10.2023 Украина.ру
В Киевской области поймали изготовителей документов для уклонистов
Украинская киберполиция изобличила группу граждан, помогавшую согражданам сбежать за границу по поддельным документам. Криминальная группа также производила и сбывала поддельные дипломы об образовании, сообщает Нацполиция Украины.
2023-10-31T21:06
2023-10-31T21:06
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В ходе следствия выяснилось, что бизнес по производству дипломов и документов для уклонистов организовал неоднократно судимый за подделку документов киевлянин и его сожительница. Они привлекли ещё троих жителей Киевщины и "с помощью специальной техники производили поддельные документы, позволяющие военнообязанным беспрепятственно уехать за границу, а также фиктивные дипломы учебных заведений с голографическими элементами и оттисками печатей соответствующих учреждений".Продажи шли по всей территории Украины. Полицейскими проведено более 30 санкционированных обысков. В изъятых телефонах выявлены "сведения о гражданах, обращавшихся за незаконными услугами"."Участникам группировки сообщено о подозрении и судом избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в официальном сообщении.Незадолго до этого Нацполиция Украины сообщала о ликвидации в Львовской области мастерской по изготовлению документов для уклоняющихся от призыва и мобилизации в ВСУ. При этом отмечалось: "Большим спросом у дельца пользовались документы, благодаря которым военнообязанные мужчины могли оформить официальные разрешения для беспрепятственного выезда за пределы страны: справки о непригодности к военной службе и снятии с военного учета. Например, за фейковое пенсионное удостоверение инвалида и сопроводительные медицинские документы по фиктивной группе инвалидности злоумышленник получил из заказчика 500 долларов".Согласно официальным сообщениям украинских полицейских, СБУ и пограничников, организаторы схем по переправке уклонистов и призывников за границу предпочитают украинским гривнам валюту США. Также за доллары продаются и фальшивые документы.
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новости, новости украины, нацполиция, призывники, уклонисты, сво, всу, национальная валюта, доллары, киберпреступность, миграция, подделка, документы
Новости, Новости Украины, Нацполиция, призывники, уклонисты, СВО, ВСУ, национальная валюта, доллары, киберпреступность, миграция, подделка, документы

В Киевской области поймали изготовителей документов для уклонистов

21:06 31.10.2023
 
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
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Украинская киберполиция изобличила группу граждан, помогавшую согражданам сбежать за границу по поддельным документам. Криминальная группа также производила и сбывала поддельные дипломы об образовании, сообщает Нацполиция Украины.
В ходе следствия выяснилось, что бизнес по производству дипломов и документов для уклонистов организовал неоднократно судимый за подделку документов киевлянин и его сожительница. Они привлекли ещё троих жителей Киевщины и "с помощью специальной техники производили поддельные документы, позволяющие военнообязанным беспрепятственно уехать за границу, а также фиктивные дипломы учебных заведений с голографическими элементами и оттисками печатей соответствующих учреждений".
Продажи шли по всей территории Украины. Полицейскими проведено более 30 санкционированных обысков. В изъятых телефонах выявлены "сведения о гражданах, обращавшихся за незаконными услугами".
"Участникам группировки сообщено о подозрении и судом избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в официальном сообщении.
Незадолго до этого Нацполиция Украины сообщала о ликвидации в Львовской области мастерской по изготовлению документов для уклоняющихся от призыва и мобилизации в ВСУ. При этом отмечалось: "Большим спросом у дельца пользовались документы, благодаря которым военнообязанные мужчины могли оформить официальные разрешения для беспрепятственного выезда за пределы страны: справки о непригодности к военной службе и снятии с военного учета. Например, за фейковое пенсионное удостоверение инвалида и сопроводительные медицинские документы по фиктивной группе инвалидности злоумышленник получил из заказчика 500 долларов".
Согласно официальным сообщениям украинских полицейских, СБУ и пограничников, организаторы схем по переправке уклонистов и призывников за границу предпочитают украинским гривнам валюту США. Также за доллары продаются и фальшивые документы.
Зеленский Санду
27 октября, 14:14
Переправка украинских уклонистов в Молдавию подорожала до $6 тысЖители Киева и Черновицкой области реализовали схему по переправке в Молдавию уклоняющихся от службы в ВСУ. Об этом 27 октября сообщила Нацполиция Украины.
 
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