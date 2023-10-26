Полиция Львовской области ликвидировала мастерскую, изготавливавшую документы уклонистам - 26.10.2023 Украина.ру
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Полиция Львовской области ликвидировала мастерскую, изготавливавшую документы уклонистам
Полиция Львовской области ликвидировала мастерскую, изготавливавшую документы уклонистам - 26.10.2023 Украина.ру
Полиция Львовской области ликвидировала мастерскую, изготавливавшую документы уклонистам
Оперативники Львовской области задержали гражданина, занимавшегося изготовлением и сбытом поддельных документов для уклоняющихся от призыва ВСУ. Об этом 26 октября сообщила Нацполиция Украины
2023-10-26T22:28
2023-10-26T22:28
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54-летний житель Львовской области, сказано в официальном сообщении, "по заказу изготовлял документы государственных учреждений с голографическими элементами и гербовыми печатями, также и документы системы МВД Украины".Фигурант обустроил у себя дома мастерскую по изготовлению фальшивок, а клиентов подыскивал через интернет. Мастер мог изготовить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт, дипломы о высшем образовании, свидетельство о смерти, удостоверение участника боевых действий, акцизные марки."Большим спросом у дельца пользовались документы, благодаря которым военнообязанные мужчины могли оформить официальные разрешения для беспрепятственного выезда за пределы страны: справки о непригодности к военной службе и снятии с военного учета.Например, за фейковое пенсионное удостоверение инвалида и сопроводительные медицинские документы по фиктивной группе инвалидности злоумышленник получил из заказчика 500 долларов", - отметили украинские полицейские.Ранее украинские полицейские информировали о предотвращении схем переправки в Евросоюз граждан, спасающихся от призыва в ВСУ и принудительной мобилизации. Беглецов находили в матрасах, подушках, шинах, в багажниках, ёмкостях с зерном и других приспособлениях.
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новости, новости украины, западная украина, львовская область, нацполиция, уклонисты, призывники, фальшивка, украина-ес, сво, мобилизация
Новости, Новости Украины, Западная Украина, Львовская область, Нацполиция, уклонисты, призывники, фальшивка, Украина-ЕС, СВО, мобилизация

Полиция Львовской области ликвидировала мастерскую, изготавливавшую документы уклонистам

22:28 26.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Оперативники Львовской области задержали гражданина, занимавшегося изготовлением и сбытом поддельных документов для уклоняющихся от призыва ВСУ. Об этом 26 октября сообщила Нацполиция Украины
54-летний житель Львовской области, сказано в официальном сообщении, "по заказу изготовлял документы государственных учреждений с голографическими элементами и гербовыми печатями, также и документы системы МВД Украины".
Фигурант обустроил у себя дома мастерскую по изготовлению фальшивок, а клиентов подыскивал через интернет. Мастер мог изготовить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт, дипломы о высшем образовании, свидетельство о смерти, удостоверение участника боевых действий, акцизные марки.
"Большим спросом у дельца пользовались документы, благодаря которым военнообязанные мужчины могли оформить официальные разрешения для беспрепятственного выезда за пределы страны: справки о непригодности к военной службе и снятии с военного учета.Например, за фейковое пенсионное удостоверение инвалида и сопроводительные медицинские документы по фиктивной группе инвалидности злоумышленник получил из заказчика 500 долларов", - отметили украинские полицейские.
Ранее украинские полицейские информировали о предотвращении схем переправки в Евросоюз граждан, спасающихся от призыва в ВСУ и принудительной мобилизации. Беглецов находили в матрасах, подушках, шинах, в багажниках, ёмкостях с зерном и других приспособлениях.
25 октября, 16:06
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