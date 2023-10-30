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ЧС областного масштаба: гепатит из Винницы распространяется по Украине

ЧС областного масштаба: гепатит из Винницы распространяется по Украине - 30.10.2023 Украина.ру

ЧС областного масштаба: гепатит из Винницы распространяется по Украине

Чрезвычайной ситуацией областного масштаба назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты главный санитарный врач страны Игорь Кузин. Об этом сообщает "РБК – Украина" со ссылкой на департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой областной военной администрации (ОВА)

2023-10-30T21:36

2023-10-30T21:36

2023-10-30T21:36

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Так, гепатитом уже заболели жители общин Винницкой области. Пациентами инфекционных отделений стали жители Могилёв-Подольского, Хмельника, Калиновки, Гайсина и Казатина. Помимо этого, ещё 23 пациента с подтвержденным диагнозом находятся в детской областной инфекционной больнице. Состояние больных оценивается как "средней степени тяжести". Эпидемиологическая ситуация свидетельствует о том, что источник инфицирования всё ещё действует, добавил главврач. Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей. Позже, 27 октября, количество пострадавших от вирусного гепатита А в Винницкой области увеличилось до 141 пациента.

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новости, гепатит, винницкая область, винница, украина, эпидемия, режим чс