ЧС областного масштаба: гепатит из Винницы распространяется по Украине - 30.10.2023 Украина.ру
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ЧС областного масштаба: гепатит из Винницы распространяется по Украине
ЧС областного масштаба: гепатит из Винницы распространяется по Украине - 30.10.2023 Украина.ру
ЧС областного масштаба: гепатит из Винницы распространяется по Украине
Чрезвычайной ситуацией областного масштаба назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты главный санитарный врач страны Игорь Кузин. Об этом сообщает "РБК – Украина" со ссылкой на департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой областной военной администрации (ОВА)
2023-10-30T21:36
2023-10-30T21:36
новости
гепатит
винницкая область
винница
украина
эпидемия
режим чс
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Так, гепатитом уже заболели жители общин Винницкой области. Пациентами инфекционных отделений стали жители Могилёв-Подольского, Хмельника, Калиновки, Гайсина и Казатина. Помимо этого, ещё 23 пациента с подтвержденным диагнозом находятся в детской областной инфекционной больнице. Состояние больных оценивается как "средней степени тяжести". Эпидемиологическая ситуация свидетельствует о том, что источник инфицирования всё ещё действует, добавил главврач. Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей. Позже, 27 октября, количество пострадавших от вирусного гепатита А в Винницкой области увеличилось до 141 пациента.
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новости, гепатит, винницкая область, винница, украина, эпидемия, режим чс
Новости, гепатит, Винницкая область, Винница, Украина, эпидемия, режим ЧС

ЧС областного масштаба: гепатит из Винницы распространяется по Украине

21:36 30.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирский центр крови
Новосибирский центр крови - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Чрезвычайной ситуацией областного масштаба назвал вспышку гепатита А в Виннице и дальнейшее распространение инфекции на другие населённые пункты главный санитарный врач страны Игорь Кузин. Об этом сообщает "РБК – Украина" со ссылкой на департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой областной военной администрации (ОВА)
Так, гепатитом уже заболели жители общин Винницкой области. Пациентами инфекционных отделений стали жители Могилёв-Подольского, Хмельника, Калиновки, Гайсина и Казатина.

"На сегодняшний день больше всего пациентов в клиническом центре инфекционных болезней – 89 с подтвержденным диагнозом и 12 с подозрением на гепатит А", – уточнила замдиректора департамента здравоохранения реабилитации Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко.

Помимо этого, ещё 23 пациента с подтвержденным диагнозом находятся в детской областной инфекционной больнице. Состояние больных оценивается как "средней степени тяжести".
"Учитывая количество пострадавших, это чрезвычайная ситуация областного масштаба и областного уровня", - цитирует главного санитарного врача Украины Игоря Кузина портал "Эспрессо".
Эпидемиологическая ситуация свидетельствует о том, что источник инфицирования всё ещё действует, добавил главврач.
Напомним, о вспышке вирусного гепатита А в Виннице стало известно 25 октября. Тогда в городе зарегистрировали 81 случай заболевания. Среди пациентов было 66 взрослых и 15 детей. Позже, 27 октября, количество пострадавших от вирусного гепатита А в Винницкой области увеличилось до 141 пациента.
 
НовостигепатитВинницкая областьВинницаУкраинаэпидемиярежим ЧС
 
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