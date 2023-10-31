"Шок для Сталина" – пример для молодёжи: Телегин о кино и будущем России - 31.10.2023 Украина.ру
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"Шок для Сталина" – пример для молодёжи: Телегин о кино и будущем России
"Шок для Сталина" – пример для молодёжи: Телегин о кино и будущем России - 31.10.2023 Украина.ру
"Шок для Сталина" – пример для молодёжи: Телегин о кино и будущем России
Герой одного из наших предыдущих материалов, Игорь Телегин, не только возглавляет один из департаментов Херсонской ВГА и руководит региональным отделением... Украина.ру, 31.10.2023
2023-10-31T18:29
2023-10-31T18:29
видео
игорь телегин
патриотизм
сталин
мо рф
молодежь
евразия
россия
украина
херсон
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Герой одного из наших предыдущих материалов, Игорь Телегин, не только возглавляет один из департаментов Херсонской ВГА и руководит региональным отделением ветеранской организации "боевое братство", но также является режиссёром и сценаристом. Именно о патриотическом кино и его важности для воспитания молодёжи мы с ним сегодня и побеседуем. #Телегин #патриотизм #воспитание #Сталин #МО #молодёжь #Евразия #Россия #Украина #Херсон #Геническ #режиссёр #сценарист #кино #СВО #спецоперация#ЕС #НАТО #ШОС #БРИКС #Китай #Индия #США ТГ-канал Игоря Телегина - https://t.me/potomkipobedy
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видео, игорь телегин, патриотизм, сталин, мо рф, молодежь, евразия, россия, украина, херсон, херсонская область, херсонцы, новости херсона, херсонское направление, геническ, режиссер, сценарист, кино, сво, спецоперация, ес, нато, шос, брикс, кнр (китай), индия, сша, ветераны, видео
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"Шок для Сталина" – пример для молодёжи: Телегин о кино и будущем России

18:29 31.10.2023
 
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Герой одного из наших предыдущих материалов, Игорь Телегин, не только возглавляет один из департаментов Херсонской ВГА и руководит региональным отделением ветеранской организации "боевое братство", но также является режиссёром и сценаристом.
Именно о патриотическом кино и его важности для воспитания молодёжи мы с ним сегодня и побеседуем.
#Телегин #патриотизм #воспитание #Сталин #МО #молодёжь #Евразия #Россия #Украина #Херсон #Геническ #режиссёр #сценарист #кино #СВО #спецоперация#ЕС #НАТО #ШОС #БРИКС #Китай #Индия #США
ТГ-канал Игоря Телегина - https://t.me/potomkipobedy
 
ВидеоИгорь ТелегинпатриотизмСталинМО РФмолодежьЕвразияРоссияУкраинаХерсонХерсонская областьхерсонцыНовости ХерсонаХерсонское направлениеГеническрежиссерсценаристкиноСВОСпецоперацияЕСНАТОШОСБРИКСКНР (Китай)ИндияСШАветераны
 
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