https://ukraina.ru/20231031/1050655876.html
"Шок для Сталина" – пример для молодёжи: Телегин о кино и будущем России
"Шок для Сталина" – пример для молодёжи: Телегин о кино и будущем России - 31.10.2023 Украина.ру
"Шок для Сталина" – пример для молодёжи: Телегин о кино и будущем России
Герой одного из наших предыдущих материалов, Игорь Телегин, не только возглавляет один из департаментов Херсонской ВГА и руководит региональным отделением... Украина.ру, 31.10.2023
2023-10-31T18:29
2023-10-31T18:29
2023-10-31T18:29
видео
игорь телегин
патриотизм
сталин
мо рф
молодежь
евразия
россия
украина
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050654981_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_71ef987039356eb08c04c6ebe7e1ad1c.jpg
Герой одного из наших предыдущих материалов, Игорь Телегин, не только возглавляет один из департаментов Херсонской ВГА и руководит региональным отделением ветеранской организации "боевое братство", но также является режиссёром и сценаристом. Именно о патриотическом кино и его важности для воспитания молодёжи мы с ним сегодня и побеседуем. #Телегин #патриотизм #воспитание #Сталин #МО #молодёжь #Евразия #Россия #Украина #Херсон #Геническ #режиссёр #сценарист #кино #СВО #спецоперация#ЕС #НАТО #ШОС #БРИКС #Китай #Индия #США ТГ-канал Игоря Телегина - https://t.me/potomkipobedy
евразия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050654981_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6fed30ed92afaaa059dfb1e983f6dd44.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, игорь телегин, патриотизм, сталин, мо рф, молодежь, евразия, россия, украина, херсон, херсонская область, херсонцы, новости херсона, херсонское направление, геническ, режиссер, сценарист, кино, сво, спецоперация, ес, нато, шос, брикс, кнр (китай), индия, сша, ветераны, видео
Видео, Игорь Телегин, патриотизм, Сталин, МО РФ, молодежь, Евразия, Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, херсонцы, Новости Херсона, Херсонское направление, Геническ, режиссер, сценарист, кино, СВО, Спецоперация, ЕС, НАТО, ШОС, БРИКС, КНР (Китай), Индия, США, ветераны