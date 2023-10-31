https://ukraina.ru/20231031/1050655876.html

"Шок для Сталина" – пример для молодёжи: Телегин о кино и будущем России

"Шок для Сталина" – пример для молодёжи: Телегин о кино и будущем России - 31.10.2023 Украина.ру

"Шок для Сталина" – пример для молодёжи: Телегин о кино и будущем России

Герой одного из наших предыдущих материалов, Игорь Телегин, не только возглавляет один из департаментов Херсонской ВГА и руководит региональным отделением... Украина.ру, 31.10.2023

2023-10-31T18:29

2023-10-31T18:29

2023-10-31T18:29

видео

игорь телегин

патриотизм

сталин

мо рф

молодежь

евразия

россия

украина

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050654981_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_71ef987039356eb08c04c6ebe7e1ad1c.jpg

Герой одного из наших предыдущих материалов, Игорь Телегин, не только возглавляет один из департаментов Херсонской ВГА и руководит региональным отделением ветеранской организации "боевое братство", но также является режиссёром и сценаристом. Именно о патриотическом кино и его важности для воспитания молодёжи мы с ним сегодня и побеседуем. #Телегин #патриотизм #воспитание #Сталин #МО #молодёжь #Евразия #Россия #Украина #Херсон #Геническ #режиссёр #сценарист #кино #СВО #спецоперация#ЕС #НАТО #ШОС #БРИКС #Китай #Индия #США ТГ-канал Игоря Телегина - https://t.me/potomkipobedy

евразия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, игорь телегин, патриотизм, сталин, мо рф, молодежь, евразия, россия, украина, херсон, херсонская область, херсонцы, новости херсона, херсонское направление, геническ, режиссер, сценарист, кино, сво, спецоперация, ес, нато, шос, брикс, кнр (китай), индия, сша, ветераны, видео