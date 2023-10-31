https://ukraina.ru/20231031/1050633099.html

Несмотря на военную цензуру. Как евреи выступают против бомбардировок сектора Газа

Несмотря на военную цензуру. Как евреи выступают против бомбардировок сектора Газа - 31.10.2023 Украина.ру

Несмотря на военную цензуру. Как евреи выступают против бомбардировок сектора Газа

Не все жители Израиля выступают за военные действия против палестинцев. Находятся и те, кто выступает за установление немедленного мира на Ближнем Востоке

2023-10-31T13:28

2023-10-31T13:28

2023-10-31T15:23

эксклюзив

евреи

израиль

газа

сектор газа

палестино-израильский конфликт

холокост

бомбардировка

ближний восток

зарубежье

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Мир народамУже больше трех недель продолжаются массированные обстрелы сектора Газа. В результате погибают преимущественно мирные люди, около половины убитых — женщины и дети. По данным благотворительной организации Save the children, в результате израильских ударов уже погибло более 3 тысяч детей. Это больше, чем погибло за год в ходе всех вооруженных конфликтов в мире в течение последних четырех лет.Израиль остро реагирует на критику своих действий извне, даже если она в очень мягкой форме исходит от Генсека ООН или правозащитной организации «Международная амнистия». Внутри же страны фактически введена военная цензура, и любое недовольство действиями ЦАХАЛ может быть приравнено к «поддержке терроризма».Тем не менее находятся израильтяне, которые не поддерживают действия правительства Биньямина Нетаньяху. И эти люди не боятся публично выражать свое мнение. Так, учитель истории и гражданственности из Петах-Тикве, доктор Меир Барухин опубликовал ряд постов против ведения огня по невинным людям в секторе Газа. Барухин отказался убрать свои посты и был уволен с работы, при этом муниципалитет Петах-Тикве приравнял его антивоенные заявления к «выступлениям против Государства Израиль».Директор школы Яд-Яд-Яд в Тель-Авиве Яэль Аялон была снята с должности за то, что написала: «Там есть женщины, дети. И пожилые люди в Газе тоже». Преподавательница средней школы в городе Орт Тверия была уволена за лайки под постами в Instagram*, рассказывающими о невинных жертвах среди палестинцев.Десятки израильских учителей уже пострадали за свои выступления против войны и были отстранены от работы. Но председатель профсоюза государственных служащих Гистадрута Офир Алкалаи направил руководству госслужбы письмо с призывом увольнять всех, кто «выступает против государства».Единственными политическими силами, которые не поддерживают войну против Палестины, является Коммунистическая партия Израиля (КПИ) и еврейско-арабская партия «Хадаш». КПИ сформулировала три принципа, на основе которых может быть прекращен конфликт: немедленное прекращение огня, возвращение всех пленных и заложников, и переговоры с ООП. При этом основой последних должно стать признание Израилем права на образование палестинского государства. При этом нынешний военный конфликт КПИ считает «империалистической войной», которую США развязывают на Ближнем Востоке в интересах противостояния с Россией и КНР. И считают, что простые израильтяне не должны платить за это своей кровью.Компартия Израиля и «Хадаш» также осуждают нынешние планы израильских ультраправых по изгнанию палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров. По заявлению генерального секретаря КПИ Адель Амера, правительство Нетаньяху ведет сейчас переговоры с Египтом о переселении палестинцев.При этом сама идея солидарности простых евреев и арабов вызывает негативную реакцию у крайне правого правительства Нетаньяху. Так, 27 октября по инициативе Высшего наблюдательного комитета арабской общественности, в Хайфе должна была пройти еврейско-арабская встреча. Ее целью было определено: «Поднять общий голос против войны, разрушений и мести и в пользу справедливости, здравомыслия и человечности». Однако власти не дали провести встречу арабских и еврейских антивоенных активистов. В заявлении наблюдательного комитета по поводу срыва встречи говориться: «Этот шаг крайне опасен и означает обострение фашистских и антидемократических атак. И является частью политической блокады арабских граждан, в целях предотвращения их диалога с прогрессивными и демократическими силами в еврейском обществе». Нарушители молчанияТакже военную операцию против мирного населения сектора Газа критикуют такие общественные организации Израиля, как «Бецелем», «Шалом Аршавин», «Шоврим Штика», «Бат Шалом», «Женщины за мир», «Женщины в черном».Организация «Бецелем» (от выражения «Бецелем Элохим» — «Бог создал людей равными») осуждает насилие ХАМАС, но заявляет: «Одно преступление не оправдывает другое».При этом правозащитники из «Бецелем» обращают внимание на то, что даже на уровне официальных заявлений израильское руководство признает, что фактически будет наносить неизбирательные удары: «Представитель ЦАХАЛа подчеркнул: "Упор делается на урон, а не на точность"». Организация «Шоврим Штика» («Нарушая молчание») была создана в 2004 году. Целью было дать возможность ветеранами Армии обороны рассказать правду о реалиях оккупации. Сегодня «Шоврим Штика» и другие правозащитные организации Израиля подписали совместное заявление, к котором называют свое состояние после нападения ХАМАСа 7 октября «потрясением и шоком». Они призывают к прекращению обстрелов мирного населения сектора Газа и Израиля, освобождению похищенных, прекращению блокады Газы и оказанию гуманитарной помощи. «Убийство большего количества мирных жителей не вернет тех, кто погиб. Неизбирательное разрушение и осада, причиняющая вред невинным, не принесут спокойствия, справедливости или мира», — говорится в заявлении.Движение «Женщины в черном» возникло в 1988 году в Иерусалиме во время первой интифады в ответ на насилие израильских военных, а затем превратилась в международную сеть. Сегодня «Женщины в черном» каждую пятницу проводят пикеты (бдения) под лозунгами «Прекратите оккупацию» в Иерусалиме, Хайфе и Тель-Авиве. Активистки движения проводят акции против насилия с обеих сторон в секторе Газа в Вашингтоне, Лондоне, Барселоне, Токио, Белграде и в других городах мира.Евреи участвуют в акциях протеста, которые проходят сегодня по всему миру. Так, 17 октября активисты из организации «Еврейский голос за мир» блокировали Белый Дом. Полиция арестовала 30 человек. Эта же организация, одним из лидеров которой является всемирно известный лингвист и философ Ноам Хомский, провела в США еще ряд акций.При этом деятельность сторонников мира в самом Израиле ограничена и находится под жестким прессингом. Например, Авигдор Либерман, лидер партии «Наш дом — Израиль», экс-министр обороны и экс-министр финансов, и другие крайне правые политики, называют таких людей «пятой колонной». Другие официальные лица выступают с радикальными заявлениями как против израильских левых, так и палестинцев. Ципи Навон, директор канцелярии жены премьер-министра Сары Нетаньяху, призывала массово сообщать в Facebook* о «предателях слева». Причем даже в случаях, если они просто критиковали Нетаньяху за провал Армии обороны Израиля в первый день атаки ХАМАСа. По сообщениям его оппонентов, «Навон также призывала совершать ужасающие военные преступления: пытать членов ХАМАСа... отрывая ногти и кожу от их тел и кормя их отрубленными гениталиями». «Сионизм не может представлять всех евреев…»Эфраим Гроднер, корни которого в Белоруссии, рассказал изданию Украина.ру:— Современный Израиль давно уже крайне правое государство. И соответствующие настроения сформированы и в обществе. Очень многие хотят нанесения мощных ударов по сектору Газы. При этом основная мотивация — отомстить за жертв 7 октября. Обсуждения в израильских социальных сетях различаются только разной степенью радикализма. Одни предлагают ввести в секторе военное управление, другие — депортировать все население в Египет, третьи — ограничиться военным разгромом ХАМАС. При этом процветает добровольный шпионаж, у многих моих знакомых «бдительные» граждане скопировали их чисто пацифистские посты и грозятся донести в полицию. Что касается политического спектра, то все основные партии, кроме некоторых крайне левых — за войну. Кроме «Хадаша», есть еще такие группы, как «Шалом Аршавин» и «Шоврим Штика», которые выступают за переговоры и обмен захваченных заложников на тысячи палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Эти группы немногочисленны, но они уверенно продвигают свою повестку. При этом «Хадаш» в значительной мере арабская партия, которую активно поддерживают палестинцы-христиане. Также митингуют родственники похищенных израильтян, требуя, чтобы власть перед ними отчиталась о мерах, принимаемых к освобождению заложников. Но Израиль, как военное государство, ни перед кем не отчитывается.Что касается настроения резервистов, которых сейчас мобилизовали в ЦАХАЛ, наш собеседник говорит, что они напоминают ситуацию на Украине. У израильских «дембелей», отслуживших в армии, принято отправляться после этого в долгое путешествие за границу — в Индию и Латинскую Америку. Сейчас в СМИ часто показывают резервистов, добровольно спешащих из-за границы в армию. Правда, нет статистики – сколько еще осталось за границей. Но, по словам Эфраима Гроднера, он лично наблюдает достаточно массовый выезд мужчин и женщин мобилизационного возраста. Наш собеседник говорит:— В целом в Израиле давно существует проблема замещения населения и отъезда тех, кто имел какие-либо европейские корни и смог оформить себе, например, чешские или польские паспорта. А замещают их репатрианты из стран СНГ с существенно более низким уровнем жизни. Ехать же жить в Израиль добровольно, в здравом уме никто бы не согласился. Даже из Украины за последний год приехало только 3 тысячи человек — ведь сейчас им открылась Европа.В свою очередь русско-израильский обозреватель Исраэль Шамир рассказывает, что большинство населения Израиля сейчас «страшно накручено через медиа». СМИ постоянно показывают им детей с отрезанными головами и прочие ужасы. Поэтому люди, которые смотрят ТВ и читают газеты, в большинстве своем считают, что палестинцы в секторе Газа заслуживают гибели или изгнания. — При этом ракеты ХАМАС не приносят сейчас Израилю серьезного ущерба, он и близко не сопоставим с результатами ударов израильской авиации по сектору Газа. И вся эта информационная кампания является не чем иным, как пропагандисткой подготовкой к вторжению в Газу. Но Биньямин Нетаньяху не так глуп, как кому-то может показаться. И он не хочет идти в масштабное наступление, прекрасно понимая: в потерях обвинят прежде всего именно его.Что касается израильских системных левых, то все они, кроме коммунистов, проявляют больше интереса к гей-сообществу, чем к праву народов на национальное самоопределение или к защите рабочих.Ортодоксальные евреи отрицательно относятся к войне, но активно не протестуют. Если к ним пристают политические сионисты, они говорят: «Мы молимся за вас». А если наоборот, то отвечают: «Ведь мы же не служим в армии и не воюем».А вот выходцы из постсоветского пространства — самые ярые сионисты. Что касается преследований за антивоенные выступления и заявления, то больше всего рисков подвергнутся за это серьезным преследованиям — у «некошерных» евреев или арабов, отмечает Исраэль Шамир.При этом антисионистское движение ортодоксальных евреев «Нетурей Карта» весьма активно действует за пределами Израиля. Например, его представители принимали участие во многих акциях против бомбардировок мирных палестинских кварталов в США. Во время чрезвычайного заседания Генеральной ассамблеи ООН по Газе раввины из «Нетурей Карта» провели пресс-конференцию прямо перед зданием Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Также лидер иранских евреев раввин Юнес Хамами-Лалехзар 19 октября заявил, что как ДАИШ** (она же ИГИЛ**) не представляет ислам, так сионистский режим не может представлять иудаизм.Исраэль Шамир считает:— Главная же проблема в происходящем — это американская протекция Израилю. Тель-Авив чувствует себя свободным от любого международного принуждения. Также в Израиль поступает из США большое количество оружия. Но при этом Израиль полностью подчинен Соединенным Штатам и выполняет их волю. В регион стянуты американские авианосцы, по сути, Израиль сейчас балансирует на грани серьезного военного конфликта с Ираном и Сирией. Да и весь мир сегодня в сложной ситуации. Позиция же России, последовательно выступающей за мир на Ближнем Востоке с учетом права палестинцев на самоопределение, достойна уважения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Организация запрещена в России

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