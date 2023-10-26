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Зеленский подписал закон об усилении финмониторинга политиков

Зеленский подписал закон об усилении финмониторинга политиков - 26.10.2023 Украина.ру

Зеленский подписал закон об усилении финмониторинга политиков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP). Теперь доходы высших чиновников и членов их семей будут контролироваться даже после отставки

2023-10-26T20:12

2023-10-26T20:12

2023-10-26T20:12

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На сайте Верховной Рады отмечается, что в четверг, 26 октября, новый закон был возвращен в парламент с подписью от президента Украины. Это последний этап для вступления закона в силу. Благодаря новому закону Украина стала на шаг ближе к переговорам по вступлению страны в Евросоюз. Напомним, вернуть финмониторинг для PEP от Украины потребовала Европейская комиссия, причем в ЕК призвали не тянуть с выполнением очередных условий, предупредив, что иначе сроки будут сорваны. Ранее на Украине раскритиковали усиление финансового контроля над чиновниками, назвав новый закон "ограничением свободы людей". Свою позицию политики аргументировали тем, что эти ограничения якобы будут демотивировать украинцев устраиваться на государственную службу.

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новости, украина, коррупция, мониторинг, владимир зеленский, ес