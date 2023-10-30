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Американские журналисты узнали кто понесёт ответственность за провалы ВСУ
Американские журналисты узнали кто понесёт ответственность за провалы ВСУ - 30.10.2023 Украина.ру
Американские журналисты узнали кто понесёт ответственность за провалы ВСУ
Грядущей зимой президент Украины Владимир Зеленский уволит одного из генералов, который курирует провалившееся контрнаступление вооружённых сил страны. Об этом пишет Time, ссылаясь на источники в Офисе президента
2023-10-30T19:56
2023-10-30T19:56
2023-10-30T19:56
новости
украина
владимир зеленский
сво
всу
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Кроме генерала своего кресла лишится в том числе один из министров, уточняет источник. К таким мерам прибегнут для того, чтобы переложить всю ответственность за большие потери, минимальные территориальные приобретения и другие военные провалы Вооружённых сил Украины. Речь может идти о главкоме ВСУ Валерии Залужном, командующем Сухопутных войск Александре Сырском или командующем оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александре Тарнавском, передаёт украинское издание "Страна.ua". По информации Time, некоторые полевые командиры отказываются от приказов наступать. Так, в качестве примера, приводится требование Офиса президента захватить Горловку. Ответ командиров ВСУ был кратким и дерзким: "Чем?".Зеленский воспитал в себе нездоровую веру в возможность победить, которая граничит с мессианством и беспокоит некоторых его советников. Разговоры о перемирии при этом для Зеленского табуированы, отмечают журналисты. Ранее Time сообщало, что Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, сво, всу
Новости, Украина, Владимир Зеленский, СВО, ВСУ
Американские журналисты узнали кто понесёт ответственность за провалы ВСУ
Грядущей зимой президент Украины Владимир Зеленский уволит одного из генералов, который курирует провалившееся контрнаступление вооружённых сил страны. Об этом пишет Time, ссылаясь на источники в Офисе президента
Кроме генерала своего кресла лишится в том числе один из министров, уточняет источник.
"Необходимо будет уволить как минимум одного министра, а также высокопоставленного генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс Украины на фронте", — говорится в статье.
К таким мерам прибегнут для того, чтобы переложить всю ответственность за большие потери, минимальные территориальные приобретения и другие военные провалы Вооружённых сил Украины.
Речь может идти о главкоме ВСУ Валерии Залужном, командующем Сухопутных войск Александре Сырском или командующем оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александре Тарнавском, передаёт украинское издание "Страна.ua".
По информации Time, некоторые полевые командиры отказываются от приказов наступать. Так, в качестве примера, приводится требование Офиса президента захватить Горловку. Ответ командиров ВСУ был кратким и дерзким: "Чем?".
Зеленский воспитал в себе нездоровую веру в возможность победить, которая граничит с мессианством и беспокоит некоторых его советников. Разговоры о перемирии при этом для Зеленского табуированы, отмечают журналисты.
Ранее Time сообщало
, что Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине.